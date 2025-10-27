Туркмения остановила поставки газа в Турцию

Поставки природного газа из Туркмении в Турцию были приостановлены, сообщило руководство государственной компании "Туркменгаз".

Генеральный директор предприятия Максат Бабаев в минувшую пятницу пояснил, что соглашение с турецкой стороной имеет краткосрочный характер, и если стороны не приходят к согласию по цене или объёмам, Туркмения готова переориентировать экспорт на других покупателей.

С весны 2025 года Турция получает туркменский газ по своповой схеме через территорию Ирана. Объём поставок по действующему соглашению составляет около 1,3 млрд кубометров до конца года.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в мае заявлял, что Анкара намерена продлить эти поставки на пять лет. В октябре министерство энергетики Турции сообщило о желании увеличить импорт из Туркмении, по маршруту через Каспийское море.

Турецкие власти подчеркнули, что открытие нового канала может стать для Ашхабада возможностью выхода на другие рынки, включая Евросоюз.

Решение о приостановке поставок свидетельствует о том, что стороны не достигли согласия по ключевым параметрам контракта. Туркменская сторона называет ситуацию "рыночной" и не исключает, что переговоры могут быть возобновлены на других условиях.

По оценке аналитиков, соглашение между Турцией и Туркменией в любом случае имело скорее символическое, чем практическое значение. Объём поставок — до двух миллиардов кубометров в год — невелик по сравнению с общим потреблением газа в Турции, которое превышает 50 миллиардов кубометров.

При этом маршрут через Иран остаётся уязвимым: газотранспортная инфраструктура этой страны нуждается в модернизации, а транзит зависит от политической обстановки и технических возможностей иранской стороны.

Отсутствие прямого трубопровода между Туркменией и Турцией не позволяет расширить поставки до уровня, который имел бы серьёзное экономическое значение.

Для Туркмении сотрудничество с Турцией представляло собой попытку диверсифицировать экспортные направления. После 2009 года основным покупателем туркменского газа стал Китай, который обеспечил приток инвестиций и стал главным внешнеэкономическим партнёром страны.

Однако зависимость от одного рынка несёт для Ашхабада стратегические риски. Выход на западные рынки — через Турцию и Каспийское море — рассматривался как возможность снизить эту зависимость и укрепить энергетический суверенитет страны.

Для Турции соглашение с Туркменией должно было стать шагом в рамках многолетней стратегии диверсификации поставщиков энергоресурсов. Анкара стремится уменьшить долю России, Ирана и Азербайджана в своём энергетическом балансе и укрепить роль страны как регионального газового хаба.

Теоретически Турция могла бы не только потреблять, но и реэкспортировать туркменский газ в Европу, однако на практике отсутствие стабильных поставок делает эти планы пока недостижимыми.

Энергетическое сотрудничество между двумя странами имеет также геополитическое измерение. Для Анкары Туркмения — потенциальный партнёр, который может усилить её влияние в Центральной Азии и на Каспии, а также стать дополнительным инструментом давления в переговорах с Москвой и Тегераном.

Для Ашхабада же участие в турецких энергетических инициативах — это возможность напомнить о себе международным рынкам и обозначить готовность к сотрудничеству с западными структурами.

Однако для реализации таких планов Туркмении необходимы инвестиции, технологический доступ и поддержка крупных компаний, чего пока не наблюдается.

Основные причины, по которым подобные соглашения не реализуются в полном объёме, остаются неизменными. Во-первых, инфраструктура. Трубопровод через Иран технически ограничен и не рассчитан на стабильные большие объёмы.

Во-вторых, отсутствие прямого маршрута по дну Каспийского моря, проект которого обсуждается уже более двадцати лет, но так и не получил практической реализации.

В-третьих, коммерческие условия: Туркмения известна своей жёсткой позицией по ценам и контрактным условиям, что не всегда устраивает партнёров.

Следствием этих ограничений стало то, что даже начавшиеся поставки остались скорее символом политического намерения, чем реальным энергетическим проектом. Туркменский газ, поступающий в Турцию, не может сыграть значимой роли в покрытии потребностей страны, а договорённости периодически пересматриваются.

Перспектива возобновления поставок всё же остаётся. Стороны могут вернуться к переговорам при условии достижения компромисса по ценам и объёмам, а также при наличии гарантий транзита.