На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ немецкой экономики (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис, который может стать поворотным моментом для всей индустриальной модели страны.

Фото: Flickr by Alexander Hatley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Химическое производство

Ведущие предприятия в земле Северный Рейн-Вестфалия, традиционном центре химического производства Германии, сокращают производство и персонал под давлением высоких цен на энергию и затрат, связанных с выбросами углекислого газа, говорится в материале издания Welt am Sonntag.

Речь идёт не о временном спаде, а о признаках системного кризиса, затрагивающего ключевые отрасли, от химии до металлургии. По данным Welt am Sonntag, значительная часть предприятий региона находится на грани закрытия.

Оппозиционные силы в земельном парламенте, включая социал-демократическую партию Германии, требуют временного смягчения регуляторных норм и пересмотра правил торговли квотами на выбросы CO₂, считая, что нынешние условия создают угрозу для существования целых сегментов промышленности.

В районах Рейна и Рура только в химическом секторе занято около 100 тысяч человек, и именно эти рабочие места оказываются под прямым ударом.

Одной из ключевых проблем остаётся конкурентное давление со стороны производителей из Азии и Ближнего Востока. В этих регионах стоимость энергии значительно ниже, а затраты на выбросы CO₂ отсутствуют вовсе.

Немецкие предприятия вынуждены оплачивать дорогие углеродные сертификаты. Так, кёльнский завод компании Ineos ежегодно тратил от 90 до 100 миллионов евро только на компенсацию углеродных выбросов. Даже при сохранении текущих объёмов производства предприятие рассчитывает лишь выйти "в ноль" по итогам финансового года.

Фракция СДПГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии предложила приостановить или ослабить действие системы торговли выбросами, аргументируя это тем, что промышленность региона — одна из самых энергоёмких в Европе — оказалась в неравных условиях по сравнению с конкурентами из Китая, США и стран Ближнего Востока.

По мнению политиков, продолжающееся давление может привести к масштабной деиндустриализации, несмотря на то что немецкие предприятия остаются одними из самых технологичных и экологичных в мире.

В последние месяцы ряд крупнейших компаний объявил о закрытии или продаже своих активов в Германии. Среди них — Ineos, BP, Shell и Evonik.

Британская BP рассматривает продажу дочерней компании Ruhr Oel GmbH, в состав которой входит нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене, где работают около двух тысяч человек. Компания уже ликвидировала порядка 230 рабочих мест, заявив при этом, что будет избегать принудительных увольнений.

Shell, в свою очередь, проводит реструктуризацию своего предприятия в Кёльне, закрывая часть установок в Весселинге и переориентируясь на производство "зелёных" продуктов, включая биотопливо и сжиженный биогаз.

По оценкам компании, переход на новые технологии позволит ежегодно сокращать до одного миллиона тонн выбросов CO₂. Однако переход на экологичные производства сопровождается снижением традиционного выпуска и, как следствие, потерей рабочих мест.

Evonik, один из крупнейших немецких химических концернов, сократил прогноз прибыли с 2,3 до 1,9 миллиарда евро, урезал инвестиционные программы и объявил о сокращении двух тысяч рабочих мест, из которых полторы тысячи приходятся на Германию.

Представители компании признали, что падение спроса в 2024 году оказалось "резким и неожиданным", а восстановление не наступило. В то же время руководство подчёркивает, что речь идёт не о выходе с немецкого рынка, а о структурной перестройке под новые экономические условия.

Профсоюзы и отраслевые ассоциации предупреждают о "домино-эффекте", который может распространиться на всю промышленность страны. Глава профсоюза IGBCE Михаэль Василиадис заявил, что система торговли квотами на выбросы CO₂ "душит промышленность" и требует пересмотра.

Эксперты указывают, что если производство уйдёт из Германии, то оно просто переместится в регионы с менее строгими экологическими стандартами, что приведёт к так называемому "утечке углерода" — ситуации, когда глобальные выбросы не снижаются, а лишь перераспределяются.

Министр экономики Северного Рейна-Вестфалии Мона Нойбауэр ("Зелёные") выступила против ослабления климатической политики, подчеркнув, что система торговли выбросами остаётся ключевым инструментом модернизации промышленности.

Однако она признала, что федеральное правительство должно действовать более решительно, чтобы поддержать энергоёмкие и экспортно ориентированные предприятия. По её словам, Германия должна сохранить статус индустриальной державы, но для этого необходимы конкретные меры по снижению цен на электроэнергию и обеспечению стабильных условий для бизнеса.

Сложившаяся ситуация отражает более широкий конфликт между климатическими целями и промышленной политикой Германии. С одной стороны, страна стремится к углеродной нейтральности и ускоренной декарбонизации, с другой — сталкивается с риском утраты производственной базы, формировавшей основу экономического могущества на протяжении десятилетий.

Эксперты отмечают, что без продуманной адаптации климатической политики к реалиям глобальной конкуренции Германия рискует потерять технологическое лидерство в ключевых отраслях, передав инициативу странам с менее строгими экологическими нормами.

По сути, химическая промышленность Германии оказалась в центре стратегического выбора: либо ускорять "зелёный переход" ценой временных потерь и реструктуризации, либо смягчать регуляции, рискуя отложить климатические цели.

Какой бы путь ни был избран, очевидно одно — прежняя модель, основанная на дешёвых энергоресурсах (из России, отметим), устойчивом внутреннем спросе и умеренном регулировании, ушла в прошлое.

Теперь для Германии самая актуальная задача заключается в том, чтобы не допустить деиндустриализации. И есть большие сомнения, что власти страны с этой задачей способны справиться.