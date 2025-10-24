Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования — инженер по качеству Юлия Дрогунова о технологиях доверия в финтехе

Сегодня цифровые сервисы стали частью нашей повседневной жизни — мы оплачиваем счета, совершаем покупки, пользуемся госуслугами буквально в один клик. Но сбои в онлайн-банкинге и e-commerce по-прежнему случаются регулярно. Иногда одна ошибка в коде может оставить миллионы пользователей без доступа к своим деньгам или важным услугам.

Фото: Фото из личного архива Юлии Дрогуновой Юлия Дрогунова, специалист по качеству программного обеспечения

Мы поговорили с Юлией Дрогуновой, специалистом по качеству программного обеспечения в финтехе, о том, почему растёт число сбоев в онлайн-банкинге, как тестирование помогает предотвратить кризисы и почему профессия становится стратегически важной. Она рассказала, как организовываются процессы качества в крупнейших финтех-проектах и впервые поделилась подробностями о своём авторском фреймворке, отмеченном на международном конкурсе Cases & Faces.

Уже более шести лет Юлия работает на позиции Senior QA Engineer и признана одним из ведущих специалистов в области качества цифровых продуктов. Её оригинальные подходы к тестированию легли в основу решений, которые помогли ускорить релизы и повысить надёжность сервисов.

— Юлия, расскажите, как вы пришли в профессию тестировщика и какие зоны ответственности у вас сейчас?

— Я начинала с небольших проектов, а затем работала в крупнейших банках страны — VTB, МТС Банк, а последние годы — в Райффайзенбанке. Постепенно я увидела, что тестирование — это не просто поиск багов, а способ сделать цифровые сервисы надёжными для миллионов пользователей. Сейчас я не просто выполняю тестирование, а участвую в проектировании процессов качества на всех этапах. В частности, отвечаю за то, чтобы подход к тестированию был встроен в разработку с самых ранних этапов: от проектирования требований до релиза. Это позволяет выявлять и устранять проблемы ещё до того, как они коснутся пользователей.

— Сегодня мы слышим всё больше новостей о сбоях в банковских приложениях, государственных сервисах и e-commerce. Почему это стало такой проблемой?

— Современные цифровые системы сложны и нагружены миллионами пользователей. Ошибки в работе сервисов возникают чаще не только из-за кибератак, но и из-за того, что в банковской сфере стандартных сценариев тестирования недостаточно. Слишком много переменных и рисков: интеграции с внешними системами, нетипичные пользовательские ситуации. При этом любой сбой сразу же отражается на людях. К сожалению, чем сложнее система, тем выше риск ошибок. Именно поэтому качественное тестирование сегодня не роскошь, а жизненная необходимость.

Например, я разрабатываю и внедряю автоматизированные сценарии тестирования для ключевых банковских операций и контролирую качество релизов. Это важно, чтобы банк мог выпускать обновления безопасно и регулярно — для финтеха критична скорость и предсказуемость поставки.

— Юлия, расскажите, что значит быть ведущим специалистом в крупной финтех-команде? Как разработки вашей команды отразились на клиентах и повлияли на качество сервисов?

— Быть ведущим специалистом — это, с одной стороны, про экспертизу, а с другой — про ответственность не только за свои задачи, но и за командный результат. Моя работа напрямую влияет на стабильность мобильного банка, которым ежедневно пользуются миллионы клиентов. Я отвечаю за функциональное и интеграционное тестирование ключевых функций, а также внедрила автоматизацию проверок критических сценариев, что существенно снизило количество инцидентов на продакшене.

Разработанные мною тестовые сценарии позволяли выявлять дефекты до выхода в релиз, предотвращая массовые сбои у клиентов. Я обеспечиваю качество высоконагруженных сервисов, критически важных для непрерывного доступа клиентов к их финансам. Каждый баг в такой системе — это не просто ошибка в коде, а реальный риск для людей: невозможность зайти в мобильный банк, совершить транзакцию или даже стать клиентом банка, оформив карту. Поэтому моя основная задача — гарантировать, чтобы клиенты всегда имели стабильный и безопасный доступ к своим финансам.

— Какие технологии и подходы в тестировании, на ваш взгляд, сегодня наиболее перспективны для финтеха?

— Если коротко, всё идёт к тому, чтобы качество было встроено прямо в процесс разработки. Раньше тестирование шло где-то "в конце", после разработки, а сейчас оно стало частью CI/CD-цикла. Это позволяет выпускать обновления быстрее и сохранять стабильность.

Мне близок риск-ориентированный подход: когда тестируешь не всё подряд, а именно то, что может реально повлиять на клиента или на работу сервиса. Это делает процесс более осмысленным и эффективным.

Плюс всё больше внимания уделяется метрикам качества и аналитике. Мы уже не просто считаем баги, а смотрим, как они влияют на пользователя. Это меняет мышление: качество становится зоной ответственности не только QA-команды, а всей разработки.

— Ваш авторский фреймворк в области тестирования получил международное признание и был отмечен на конкурсе Cases & Faces. В чём его особенность и как вы пришли к этой идее?

— Идея родилась из наблюдения за тем, как часто тестовые процессы расходуют ресурсы неэффективно. В крупных проектах регрессионное тестирование может занимать недели, и при этом многие сценарии проверяют участки, где изменений не было. Я решила подойти к этому системно и создать инструмент, который связывает изменения в коде с конкретными тестами.

Мой фреймворк выстраивает карту влияния изменений и позволяет запускать только те проверки, где действительно мог появиться дефект. Это помогает значительно сократить время тестирования и сделать релизы более предсказуемыми.

Сейчас фреймворк привлекает внимание QA-команд, которые ищут новые способы оптимизации регресса и анализа изменений. Он показывает, как инженерные решения могут влиять на устойчивость цифровых продуктов и ускорять поставку без потери качества.

В этом году проект был отмечен на международном конкурсе Cases & Faces, что стало для меня подтверждением его актуальности и признания со стороны профессионального сообщества.

Юлия, вы активно участвуете в профессиональных сообществах и экспертных инициативах. В этом году вас также пригласили в жюри международного конкурса Armenia Digital Awards. Как вы пришли к этой роли и что для вас значит оценивать работы других специалистов?

Для меня участие в профессиональных сообществах — это способ обмениваться опытом и понимать, как развивается отрасль за пределами конкретной компании. Я состою в нескольких экспертных ассоциациях, включая IEEE Senior, ISQA и Hackathon Raptors — они объединяют специалистов, которые формируют культуру качества и новые подходы в тестировании.

В этом году меня пригласили в состав жюри международного конкурса Armenia Digital Awards, который собирает лучшие проекты в области цифровых технологий. Сейчас идёт формирование экспертной группы и подготовка к этапу оценки проектов. Это для меня большая честь и ответственность: важно уметь увидеть не только технологию, но и ценность, которую она приносит людям.

Такие инициативы помогают обмениваться опытом, вдохновляют и задают стандарты качества в индустрии. А для меня лично — это способ внести свой вклад в развитие индустрии — поддержать сильные идеи и команды, которые действительно двигают сферу вперёд.

— Финтех развивается стремительно, технологии обновляются каждый день. Как вы считаете, что станет главным вызовом для качества цифровых продуктов в ближайшие годы?

— Если честно, главный вызов — это сохранить надёжность и доверие пользователей при такой скорости изменений. Сегодня банки и финтех-компании выпускают обновления буквально каждую неделю, и каждая новая функция должна быть не только удобной, но и абсолютно стабильной.

На мой взгляд, всё чаще на первый план выходит прозрачность процессов качества — способность быстро понимать, где может возникнуть риск, и предотвращать его ещё до того, как он повлияет на клиента. Это требует от QA-инженеров не просто тестировать, а мыслить системно: видеть продукт целиком, понимать архитектуру, поведение пользователей, взаимосвязи между сервисами.

И, честно говоря, я верю, что будущее тестирования — за специалистами, которые умеют соединять технологичность с аналитикой и эмпатию к пользователю с инженерным мышлением. Именно это и формирует настоящее качество в цифровом мире.