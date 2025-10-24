Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Санкции против нефти: как США стремятся ослабить Россию и ошибаются в расчетах

Американское решение о введении санкций против российских нефтяных компаний — таких как "Роснефть" и "Лукойл" — вызывает серьёзные вопросы о последствиях этих мер как для России, так и для экономики США и их союзников.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вашингтон рассчитывает, что ограничения ударят по источникам дохода российского государства. Однако существует санкции могут обернуться контрпродуктивными последствиями для США и их партнёров.

Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние компании этих групп в новый пакет санкций.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет американским организациям и лицам вести бизнес с попавшими под ограничения субъектами, а также угрозу применения вторичных санкций к иностранным финансовым институтам, работающим с российскими нефтегазовыми компаниями.

Основной целью Вашингтона обозначена попытка сокращения доходов России от экспорта нефти. Ограничения должны были привести к сокращению поставок, росту затрат у российских компаний и созданию экономического давления на Москву.

Однако на практике эффект от санкций выглядит гораздо менее убедительным. Российский нефтяной экспорт в значительной части перенаправляется на рынки Азии, где Китай и Индия активно увеличивают объёмы закупок. Это позволяет России компенсировать потери, вызванные снижением поставок в Европу, и сохранять валютные поступления на стабильном уровне.

Кроме того, мировые цены на нефть уже отреагировали ростом на объявления о санкциях. Фьючерсы на нефть марки Brent заметно подорожали сразу после введения новых ограничений.

Рынки оценивают шаги США как фактор неопределённости, способный ограничить предложение нефти и, как следствие, спровоцировать повышение стоимости энергоносителей по всему миру.

Аналитики отмечают, что Вашингтону будет крайне сложно реализовать угрозу вторичных санкций в полном объёме, поскольку многие государства не готовы поступиться собственными энергетическими интересами ради американской политики.

Таким образом, возникает ключевая дилемма: меры, направленные на ослабление России, могут оказаться нежелательными для самих инициаторов. Прежде всего, это связано с риском роста цен на нефть и топливо. Если российский экспорт будет ограничен, а альтернативные источники поставок не восполнят дефицит, мировая цена на нефть вырастет.

Это неизбежно приведёт к росту цен на бензин и другие виды топлива внутри США, что станет дополнительным ударом по американским потребителям и осложнит борьбу администрации Дональда Трампа с инфляцией — ключевым индикатором успешности его экономической политики.

Управляющий партнёр инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн отмечал, что при значительном росте цен любые потери России будут компенсированы за счёт подорожания нефти, а в случае чрезмерного повышения котировок выиграет Россия, тогда как проиграют американские потребители и их союзники.

Европейские союзники США, особенно зависимые от импорта энергоносителей, уже сталкиваются с ростом стоимости топлива и усилением инфляционного давления. Экономическая нагрузка на бизнес и население в этих странах возрастает, что вызывает недовольство и подрывает политическую устойчивость правительств.

На этом фоне очевидно, что эффективность санкционной политики ограничена самой природой глобального нефтяного рынка. Любое вмешательство в систему поставок немедленно отражается на цене сырья, что делает санкции не только инструментом давления, но и фактором нестабильности для мировой экономики. Даже ожидание диспропорции в предложении нефти способно спровоцировать рост цен, тем самым частично нивелируя эффект от санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что новые меры со стороны США не создадут значительных проблем для страны, поскольку Россия выработала устойчивый иммунитет к подобным действиям. По её словам, эти шаги не только не подорвут российскую экономику, но и передают контрпродуктивный сигнал — особенно в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины.

В долгосрочной перспективе такие меры могут ослабить доверие к американской санкционной стратегии, показав её ограниченную эффективность и высокие издержки.

В то время как Россия адаптируется к новым условиям и находит альтернативные рынки, Запад рискует столкнуться с экономическим дискомфортом и политическими последствиями внутри собственных стран.

Санкции, задумывавшиеся как средство ослабления, становятся фактором, подрывающим стабильность самой системы, которая их инициировала.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
