Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля

Мир стремительно движется к новой эре, где золото и земля становятся последними убежищами. Запад внедряет цифровой концлагерь с испытаниями на Украине.

Украина станет первым государством тотального цифрового контроля

Недавно премьер-министр Британии заявил, что если у гражданина нет цифрового удостоверения личности, то он не сможет работать.

Во время "ковида" в западных странах (да и в России) можно было потерять работу, если человек не имел при себе "цифрового значка послушания" — QR-кода с выходом в цифровую систему учёта сделавших прививку. Этот цифровой сертификат демонстрировал лояльность "системе".

Сейчас западники развернули глобальный эксперимент по построению системы слежки за населением на Украине. Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк совместно с Программой развития ООН заявили, что для восстановления страны необходимо 524 млрд долларов. Право на помощь на той территории, что останется под контролем Запада, будут иметь люди, компании и учреждения с цифровыми удостоверениями личности, кто делает или принимает платежи в электронной гривне. Для ускорения внедрения системы было создано министерство цифровой трансформации.

Таким образом, остатки бывшей Украины станут европейским испытательным полигоном для внедрения комбинации цифрового удостоверения личности, цифровой валюты центрального банка (CBDC) и цифрового кошелька, содержащего все персональные данные, в котором будут храниться цифровые деньги. Тот, у кого не будет всего этого, вскоре лишится возможности экономического взаимодействия с государством.

ИИ не расскажет, почему обнулил цифровые деньги

В РФ делаются похожие шаги ввода цифрового рубля ЦБ, рекламируемого как повышение удобства, безопасности и прозрачности финансовых операций, а также для снижения их стоимости. А также якобы цифровая валюта поможет государству эффективнее бороться с отмыванием денег и мошенничеством благодаря отслеживанию каждого цифрового рубля. А без этого, что, бороться невозможно?

Именно поэтому сейчас в мире в геометрической прогрессии растут цены на золото, фиксируются огромные живые очереди за золотом и серебром, а также наблюдается скупка земли (в России тоже). Люди не хотят стать заложниками системы, которая в один момент может обнулить их сбережения, если ИИ признает их неблагонадёжными или по любой другой причине, которая клиенту даже не будет названа, пишет Кэтрин Остин Фиттс в Solari Report в статье "Разграбление".

Как не попасть в цифровой концлагерь

Фиттс считает, что для списания долгов западных государств и ограбления населения задуман переход от эпохи денег к началу того, что автор статьи называет "цифровым концлагерем".

"Напечатав огромное количество денег, они теперь хотят взять под контроль реальные активы. Игра в рост долга окончена. Подобно игре в "займи стул первым", каждый будет пытаться заполучить реальные активы", — пишет автор.

Она призывает население использовать больше наличных денег, делать осознанный выбор в отношении еды и здоровья (не способствовать панике для объявления новой пандемии), избегать финансирования "цифрового концлагеря" и приобретать реальные активы, такие как земля и золото.