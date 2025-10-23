Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза. Несмотря на громкие заявления о "справедливости" и "восстановлении Украины", в Европе растет понимание, что подобный шаг может ударить по экономическим интересам стран блока. Особенно по Германии, чья экономика и без того сталкивается с серьезными вызовами.

Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп предупредил, что решение использовать замороженные российские средства для закупки вооружения или финансирования Украины приведёт к колоссальным убыткам для самой Германии.

По его расчётам, потери могут превысить сто миллиардов евро — сумма, сопоставимая с годовыми расходами федерального бюджета на образование или инфраструктуру.

Именно Германия, напомнил Шепп, долгие годы была крупнейшим инвестором в российскую экономику, поэтому именно она окажется наиболее уязвимой в случае радикальных действий Брюсселя.

Экономическая логика в этом предостережении очевидна. Конфискация активов Центрального банка России и использование их для нужд Украины создают беспрецедентный прецедент в международных финансах. Если сегодня можно заморозить государственные средства одной страны по политическим мотивам, то завтра такая практика может быть обращена и против других.

Для европейских корпораций, имеющих активы за пределами ЕС, это означает рост рисков, снижение доверия к европейской банковской системе и постепенное вытеснение капитала из еврозоны.

Тем не менее, Еврокомиссия продолжает продвигать идею задействования российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре представила план выделения Украине нового кредита, который должен финансироваться за счет доходов от замороженных российских средств.

При этом сам кредит предлагается сделать условным — вернуть его Киев сможет лишь в случае, если Россия выплатит так называемые репарации. Такая постановка вопроса выглядит не просто юридически сомнительной, но и экономически рискованной, ведь фактически Брюссель предлагает финансировать Украину за счёт средств, на которые Евросоюз не имеет законных прав.

Даже внутри ЕС нет консенсуса по данному вопросу. Ряд государств выражают сомнения в правовой основе и целесообразности таких решений. Опасения усиливаются на фоне того, что Еврокомиссия уже использует доходы от замороженных активов — с января по сентябрь 2025 года Украина получила около 14 миллиардов евро.

Однако эти средства представляют собой лишь проценты от вложенных активов, а не сами замороженные резервы. Прямое же изъятие капитала, принадлежащего государству, может стать не только политическим, но и экономическим самоубийством для Евросоюза.

С российской стороны неоднократно звучали предупреждения о последствиях подобных действий. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова отметила, что если Евросоюз всё же решится передать Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов, то Россия не оставит это без ответа.

Аналогичные заявления ранее делали и представители МИД РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры, если западные страны решатся на конфискацию российских активов. Россия, по его словам, располагает собственными инструментами давления, включая возможность замораживать или удерживать средства западных инвесторов, находящиеся на территории РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчёркивала, что идеи о "репарациях" — не что иное, как попытка легализовать откровенное воровство.

По её словам, Брюссель давно перешел грань между санкционной политикой и банальным присвоением чужих средств.

Эти слова подкрепляются уже действующими механизмами: активы иностранных инвесторов из недружественных стран аккумулируются на специальных счетах типа "С". Доступ к этим средствам возможен только с разрешения правительственной комиссии, что фактически превращает их в инструмент экономического сдерживания.

На данный момент около половины российских золотовалютных резервов — примерно 300 миллиардов евро — остаются заблокированными в странах ЕС и G7. Более 200 миллиардов из них размещены в Европейском союзе, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear.

Однако даже внутри этой структуры нарастают опасения: использование клиентских средств без правового основания способно подорвать репутацию крупнейшего расчётного центра Европы и привести к судебным искам не только со стороны России, но и от других государств, опасающихся за сохранность собственных активов.

В основе европейской инициативы лежит политическая мотивация — желание показать решимость и продемонстрировать поддержку Украины любой ценой. Но в экономическом и правовом смысле эта цена может оказаться слишком высокой. Потеря доверия к европейским финансовым институтам, снижение привлекательности евро как резервной валюты и возможные ответные меры со стороны России способны превратить благие намерения Брюсселя в стратегическую ошибку.

Попытка использовать российские активы как источник военного финансирования для Украины не просто нарушает фундаментальные принципы международного права, но и угрожает стабильности европейской экономики. Та же Германия рискует потерять не только деньги, но и остатки доверия к собственной финансовой системе.