Китай готов к борьбе: как санкции ЕС запускают новую эпоху отношений

5:24 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Китай объявил о намерении принять ответные меры в ответ на девятнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Действия Брюсселя не только ущемляют интересы китайских компаний, но и подрывают основы глобальной энергетической безопасности, подчеркнули в Минкоммерции КНР.

Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Китай

Ведомство подчеркнуло, что ЕС своими решениями игнорирует достигнутые ранее договорённости между Пекином и европейскими столицами, разрушая сложившуюся систему торгово-экономического взаимодействия, от которой зависят обе стороны.

Очередной санкционный пакет Евросоюза затрагивает не только российские компании, но и целый ряд предприятий из третьих стран, в первую очередь из Китая и Индии.

Под рестрикции попали китайские Tianjin Xishanfusheng International Trading, Liaoyang Petrochemical Company, Chinaoil (Hong Kong) Corporation и Shandong Yulong Petrochemical — компании, имеющие непосредственное отношение к переработке нефти и торговле энергоресурсами. Брюссель обвиняет их в содействии поставкам российских энергоносителей в обход ограничений.

В Пекине подобный подход считают нарушением принципов международного права. Китайская сторона указывает, что санкции Евросоюза не имеют юридического основания, так как не одобрены Совбеза ООН.

Кроме того, в КНР подчёркивают, что антироссийские меры приобретают всё более экстерриториальный характер, выходя за рамки двусторонних отношений между ЕС и Россией и превращаясь в инструмент давления на третьи страны.

Такое развитие событий демонстрирует опасную тенденцию — Брюссель всё чаще использует санкционную политику не только как средство внешнеполитического давления, но и как инструмент экономического протекционизма.

Ограничения, затрагивающие китайские компании, фактически направлены на сокращение роли КНР на энергетических и торговых рынках, где китайские предприятия за последние годы добились значительного усиления позиций.

Политика Евросоюза в области санкций становится всё менее рациональной и все более идеологизированной. Ставка на изоляцию России оборачивается не только падением конкурентоспособности европейской промышленности, но и подрывом энергетической стабильности всего мира.

В условиях, когда энергетические рынки остаются взаимозависимыми, попытки Брюсселя ограничить взаимодействие Китая с Россией выглядят стратегически недальновидными. Европа, столкнувшаяся с ростом цен на энергоносители и необходимостью искать новые источники сырья, парадоксальным образом усложняет ситуацию своими же решениями.

Китай, в свою очередь, заявляет о готовности решительно защищать интересы национальных предприятий. Пекин традиционно выступает против применения односторонних санкций, видя в них нарушение принципов свободной торговли и вмешательство во внутренние дела государств.

В китайском министерстве коммерции подчеркнули, что действия ЕС подрывают не только двусторонние экономические связи, но и общий климат доверия в мировой торговле.

Важно отметить, что противоречия между Пекином и Брюсселем в сфере экономической политики назревают уже не первый год. Евросоюз, с одной стороны, декларирует стремление к диалогу и сотрудничеству с Китаем, а с другой — последовательно ужесточает торговые и технологические ограничения, опасаясь чрезмерной зависимости от китайской экономики.

Подобная двойственность политики ЕС лишь усиливает напряжённость и формирует почву для дальнейшего охлаждения отношений.

Наблюдатели отмечают, что решение Евросоюза включить китайские компании в антироссийский санкционный список может привести к обратному эффекту.

Вместо ослабления сотрудничества между Москвой и Пекином, это, напротив, стимулирует их сближение. Китай и Россия, объединённые общим недоверием к западной санкционной практике, всё активнее развивают альтернативные механизмы расчетов, укрепляют энергетическое партнерство и создают новые логистические маршруты в обход Европы.

В долгосрочной перспективе подобная политика Евросоюза может привести к снижению его роли в мировой экономике. Ограничивая доступ на собственный рынок внешних партнёров и подрывая доверие ключевых игроков, Европа рискует оказаться в положении изолированного потребителя, зависимого от нестабильных поставок и внутренних диспропорций.

Более того, санкционное давление на Китай — одного из крупнейших торговых партнёров Евросоюза — грозит подорвать не только энергетическую, но и промышленную безопасность региона.

Критики указывают, что Евросоюз, вводя санкции против китайских энергетических компаний, фактически стреляет себе в ногу. На фоне усиливающейся конкуренции за доступ к ресурсам, Европа теряет не только выгодные контракты, но и возможность диверсифицировать поставки.

Вместо того чтобы укреплять партнёрские связи и искать баланс интересов, Брюссель продолжает политику давления, которая уже доказала свою неэффективность.