Страны Евросоюза столкнулись с жилищным кризисом

6:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия находится на завершающей стадии подготовки первого в истории Евросоюза комплексного пакета мер, направленных на сдерживание нарастающего жилищного кризиса в странах сообщества.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ипотека

Это решение, ознаменовавшее собой значительный сдвиг в политическом подходе Брюсселя, стало прямым ответом на стремительный рост цен на жильё, который существенно снижает качество жизни европейских граждан.

Ожидается, что данная инициатива спровоцирует сложные дискуссии на высшем уровне, в частности, в преддверии саммита глав государств и правительств Евросоюза, запланированного на 23 октября, где жилищный вопрос впервые будет вынесен на повестку дня в качестве приоритетной социальной проблемы.

Стремительный рост стоимости жилья в ЕС на протяжении последнего десятилетия трансформировал рынок недвижимости из фундамента социальной стабильности в источник глубокого социального недовольства.

Согласно данным Евростата, в период с 2015 по 2025 год цены на жилую недвижимость в среднем по ЕС увеличились на беспрецедентные 60,5 процентов, при этом в ряде стран-членов, таких как Венгрия и Эстония, этот показатель превысил 250 процентов. Арендная плата также продемонстрировала существенный рост, увеличившись за тот же период почти на 30 процентов.

Такая динамика, подкрепленная сочетанием ограниченного предложения, высоких затрат на строительство, инфляционного давления и притока спекулятивного капитала, создала серьёзный дефицит доступного жилья для молодёжи, семей со средним и даже выше среднего достатком.

Как следствие, доступность жилья стала одной из наиболее острых социальных проблем, угрожающих конкурентоспособности экономики ЕС и, по мнению некоторых европейских чиновников, даже подрывающих доверие к демократическим институтам.

Включение жилищного кризиса в повестку дня саммита 23 октября, как отмечают аналитики, является попыткой европейских лидеров продемонстрировать избирателям свою способность решать назревшие внутренние проблемы и тем самым ослабить позиции популистских и евроскептических партий, которые активно используют социальное напряжение в своей риторике.

Разрабатываемый Еврокомиссией план, впервые нацеленный на общеевропейское регулирование жилищного сектора, включает три ключевые инициативы.

Одной из центральных мер является введение общеевропейских инициатив по регулированию туристической аренды (через платформы типа Airbnb). Бум краткосрочной аренды в европейских мегаполисах и туристических центрах вывел значительную часть жилого фонда из долгосрочного пользования, что, по мнению ЕК, является одним из факторов взрывного роста цен и арендной платы.

Введение более жёстких правил, возможно, через обязательную регистрацию и ограничения на количество дней сдачи, позволит вернуть часть жилья на традиционный рынок, особенно в центральных районах городов.

Второй компонент пакета предусматривает смягчение существующих правил государственной помощи. Это позволит странам-членам и региональным органам власти более активно использовать государственные средства для строительства социального и доступного жилья.

До сих пор жёсткие требования ЕС по конкуренции ограничивали возможности прямого государственного финансирования, однако признание "жилищного кризиса" как особой социальной проблемы открывает двери для более широкого государственного вмешательства в рынок.

Третьим важным финансовым рычагом станет разрешение направлять неиспользованные средства так называемого фонда сплочения (структурные и инвестиционные фонды ЕС) на строительство государственного или доступного жилья.

Это решение имеет целью мобилизовать миллиарды евро, которые ранее были заморожены из-за бюрократических сложностей или законодательных ограничений, и оперативно направить их на увеличение предложения жилья.

Традиционно, жилищная политика, включая регулирование рынка недвижимости, градостроительство и социальное жилье, относится к исключительной компетенции стран-членов, а в некоторых федеративных государствах, таких как Испания, даже регионов.

Исторически Еврокомиссия старалась избегать прямого вмешательства в эту сферу. Однако беспрецедентный рост цен и уровень недовольства граждан заставили ЕК пересмотреть свою позицию, рассматривая кризис как общеевропейскую социальную и экономическую проблему.

Смена парадигмы Брюсселя, однако, не является бесспорной. Некоторые влиятельные столицы, включая Париж и Берлин, уже выразили серьёзные сомнения относительно правомочности Еврокомиссии предлагать столь глубокие меры по вопросу, который они продолжают считать сугубо национальным делом.

Опасения в первую очередь связаны с нарушением принципа субсидиарности и стремлением к централизации власти в сфере, где региональные и национальные особенности играют решающую роль.

Дискуссии носят сложный характер, поскольку государства-члены стремятся сохранить контроль над критически важным социальным сектором, в то время как ЕК настаивает на необходимости скоординированного, общеевропейского подхода для решения проблемы, которая носит транснациональный характер и имеет значительные макроэкономические последствия.

Несмотря на институциональные трения, сам факт разработки первого пакета мер и включение жилищного кризиса в повестку дня саммита свидетельствуют о необратимом сдвиге.

Евросоюз, традиционно ориентированный на экономическую интеграцию и конкуренцию, вынужден под давлением социальных проблем и угрозы популизма усиливать свою социальную функцию.

Принятие предложенных ЕК мер, даже в смягченном виде, ознаменует собой начало новой эры, в которой Брюссель будет играть более активную роль в регулировании национальных рынков недвижимости.

Успех или неудача этой инициативы окажут долгосрочное влияние не только на рынок недвижимости, но и на весь европейский социальный ландшафт и политический баланс сил.