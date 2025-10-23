Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии возник дефицит микрочипов из-за действий Нидерландов

6:13
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В среду вечером в министерстве экономики Германии состоялось экстренное совещание с участием представителей ведущих компаний автомобильной и электротехнической промышленности.

Песчинка и микрочип
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Песчинка и микрочип

Поводом для созыва стало обострение ситуации с поставками микрочипов после того, как компания Nexperia значительно сократила объёмы производства. Этот инцидент, по сути, стал новым сигналом системного кризиса, который затрагивает не только одну отрасль, но и всю промышленную основу Германии и Европы.

Встречу организовал госсекретарь по вопросам промышленности Франк Ветцель, который пригласил руководителей крупнейших концернов и отраслевых ассоциаций на видеоконференцию.

Повод для тревоги оказался более чем весомым: уже несколько дней Nexperia поставляет меньше полупроводников, чем обычно, а в некоторых случаях поставки полностью прекращены.

Для немецкого автопрома, тесно зависящего от регулярных поставок электронных компонентов, такая ситуация грозит серьёзными последствиями — вплоть до приостановки производства.

Министерство экономики Германии рассматривает происходящее как угрозу национальной промышленной безопасности. Ведомство находится в постоянном контакте с компаниями, правительством Нидерландов и партнерами по Евросоюзу, чтобы предотвратить развитие кризиса. Однако пока конкретные решения остаются на стадии обсуждения.

Аналитики предупреждают, что в течение ближайших двух-трёх недель дефицит микрочипов затронет всю цепочку поставок. Проблема имеет потенциал перерасти в масштабный промышленный кризис: по оценкам экспертов венского стартапа Prewave, до 95 процентов европейских машиностроительных предприятий и 86 процентов производителей медицинского оборудования используют чипы, произведенные Nexperia, причём значительная их часть производится в Китае.

Уже сегодня последствия ощущаются на ключевых предприятиях. Концерн Volkswagen вынужден был временно остановить производство на своём основном заводе в Вольфсбурге, а на предприятии в Цвиккау объявлено о переходе на сокращённый график работы. Подобные меры рассматриваются и другими компаниями, поскольку склады постепенно исчерпывают запасы электронных компонентов.

Поставщики автокомпонентов, включая Bosch и ZF, создали кризисные рабочие группы, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени. В Bosch признали, что изменения в мировой торговой политике напрямую отражаются на их бизнесе. Компания ведет активные переговоры как с Nexperia, так и с клиентами, чтобы не допустить производственных простоев.

Ситуация с Nexperia стала следствием более глубокого геоэкономического конфликта, в котором переплелись вопросы промышленной политики, безопасности и технологического суверенитета.

На прошлой неделе правительство Нидерландов официально вмешалось в деятельность компании, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери контроля над критически важными технологиями. После расследования управленческих нарушений генеральный директор Nexperia Чжан Сюэчжэн был временно отстранён от должности.

Нидерландские власти приняли чрезвычайный приказ, основанный на законе о доступности товаров, который фактически замораживает управленческую структуру Nexperia. На протяжении года компания не имеет права перемещать активы, увольнять руководителей или принимать ключевые решения без санкции правительства.

Эти меры были объяснены необходимостью защиты национальных интересов и экономической безопасности не только Нидерландов, но и всего Евросоюза.

Тем временем в Китае произошла ответная реакция: подразделение Nexperia China рекомендовало своим сотрудникам игнорировать распоряжения головного офиса в Нидерландах.

Этот шаг фактически поставил компанию в состояние управленческого паралича, разделив корпоративную структуру по геополитическому принципу. Такая ситуация лишает европейских производителей уверенности в стабильности поставок и ставит под сомнение способность континента контролировать собственную технологическую инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что данный инцидент — лишь очередное проявление глобального перераспределения сил на рынке высоких технологий.

За последние годы Европа неоднократно сталкивалась с дефицитом полупроводников, особенно после пандемии и обострения торговых конфликтов между США и Китаем. Однако нынешний кризис имеет более глубокие корни: он демонстрирует уязвимость европейской промышленности, зависящей от внешних поставщиков.

По оценкам аналитиков, восстановление нормальных поставок может занять от нескольких месяцев до года. Для немецкой экономики, где автомобилестроение является системообразующей отраслью, такие задержки означают падение объёмов производства, снижение экспорта и возможный рост безработицы.

Даже краткосрочный сбой в цепочках поставок способен вызвать эффект домино, затронув смежные сферы — от логистики до энергетики.

Кризис с Nexperia вновь поставил перед Европой вопрос о необходимости создания собственных производственных мощностей по выпуску микрочипов.

Несмотря на заявленные инициативы в рамках программы EU Chips Act, континент пока остается зависимым от внешних поставок — прежде всего из Азии.

Германия, крупнейшая промышленная экономика Европы, сейчас вынуждена искать баланс между экономическими интересами и стратегической безопасностью, что требует как политической воли, так и масштабных инвестиций.

История с Nexperia стала символом новой реальности, в которой промышленная стабильность напрямую зависит от глобальной политики и контроля над технологическими цепочками.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
