Олег Артюков

Турция уговаривает Туркмению увеличить поставки газа

3:41
Экономика » Сырье » Газ

Анкара продолжает попытки укрепить свои позиции на энергетической карте Евразии, стремясь превратиться в крупный региональный газовый хаб.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Одним из ключевых направлений этой стратегии становятся поставки туркменского газа. Турция уже получает небольшие объёмы голубого топлива из Туркменистана через территорию Ирана, однако её долгосрочная цель — вывести эти поставки на масштабный и устойчивый уровень.

По словам представителей энергетического сектора Турции, в частности компании Botas, Анкара рассчитывает, что развитие экспорта газа из Туркменистана позволит Ашхабаду выйти на международные рынки и диверсифицировать свои экспортные направления.

Для Турции же это станет ещё одним шагом к энергетической независимости и укреплению статуса транзитного узла между Востоком и Западом.

Сегодня Туркменистан остаётся одним из крупнейших поставщиков газа в Азии, однако его экспортная инфраструктура ограничена. Практически все крупные газопроводы страны направлены в Китай, куда поступает основной объём туркменского метана.

Существуют договорённости о своповых (то есть по обмену) поставках через Иран, что позволяет Туркмении частично выходить на турецкий рынок. Но этот механизм не решает стратегическую задачу диверсификации маршрутов — речь идёт о сравнительно небольших объёмах и зависимом логистическом коридоре.

Идея строительства прямого газопровода по дну Каспийского моря обсуждается уже более десяти лет. Она могла бы стать прорывным решением для региона, объединив энергетические интересы Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Однако до сих пор проект остаётся в стадии концепции. Основное препятствие — отсутствие крупных инвесторов и согласованных международных гарантий.

Кроме того, Каспийское море долгое время оставалось предметом юридических споров о статусе и границах, что тормозило реализацию любых инфраструктурных инициатив на его шельфе.

С точки зрения геополитики, интерес Турции к туркменскому газу объясним. Анкара активно продвигает идею превращения своей территории в энергетический хаб Европы. На сегодняшний день страна закупает газ у 34 государств, включая Россию, Азербайджан, Иран и Алжир.

При этом ключевой объём поставок сетевого метана по-прежнему поступает из России. Однако попытки создать совместный с Москвой газовый хаб сталкиваются с разногласиями по ценовым параметрам и условиям поставок.

Для Туркменистана участие в турецком направлении может стать стратегическим окном в Европу. Страна располагает одними из крупнейших в мире запасов природного газа, но ограничена в доступе к мировым рынкам.

Выход через Турцию позволил бы Ашхабаду ослабить зависимость от Китая, на долю которого приходится более 80 процентов экспорта туркменского газа.

В то же время для Анкары такие поставки означают укрепление экономических связей с тюркским миром и усиление влияния в Центральной Азии.

Проблема, однако, заключается не только в отсутствии инвесторов, но и в сложной региональной политике.

Иран и Россия, которые традиционно контролируют маршруты поставок газа из Центральной Азии, могут воспринимать усиление турецкого влияния как вызов собственным интересам. А потому здесь потребуется учитывать мнение всех сторон, присутствующих в этом регионе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы турция энергетика центральная азия
