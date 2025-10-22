ЕС начал грозить Китаю торговыми ограничениями. Но очень аккуратно

Евросоюз рассматривает набор ответных торговых мер в отношении Китая на фоне планов Пекина вводить новые экспортные ограничения на критически важное сырьё, сообщает агентство Bloomberg.

В основе инициативы лежит тревога Европы по поводу усиления зависимости от китайских поставок и стремление создать инструменты давления на Пекин, если дипломатическое решение не будет найдено.

По данным источников, Еврокомиссия намерена к концу месяца представить список возможных торговых мер, которые могут быть применены против Китая. Эти шаги призваны укрепить переговорную позицию Брюсселя, хотя официально конкретика пока не обсуждается.

Комиссия старается избегать преждевременного раскрытия деталей, чтобы сохранить пространство для дипломатического манёвра. Ожидается, что вопрос будет поднят на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на текущей неделе.

Китай объявил о введении с 8 ноября экспортного контроля на целый ряд товаров, включая средние и тяжёлые редкоземельные элементы, литиевые батареи, анодные материалы из искусственного графита, оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьё и сверхпрочные материалы.

Эти меры свидетельствуют о стремлении Пекина усилить контроль над цепочками поставок стратегических ресурсов, играющих ключевую роль в мировой промышленности — от автомобилестроения до высоких технологий.

Главная причина растущей напряжённости заключается в высокой доле Китая на рынке редкоземельных элементов. Пекин контролирует свыше 90 процентов мировой переработки тяжёлых редкоземов, что делает его незаменимым участником глобальной производственной цепочки. Любые ограничения на экспорт с китайской стороны способны вызвать серьёзные сбои в работе предприятий по всему миру.

Европейские автопроизводители уже выражают обеспокоенность, поскольку сокращение поставок компонентов может привести к временной остановке заводов. Таким образом, ЕС оказался в положении, когда его промышленная стабильность зависит от решений китайских регуляторов.

Европейские политики всё чаще называют такую зависимость стратегической уязвимостью. В резолюциях Европарламента указывается, что действия Китая могут рассматриваться как попытка укрепить своё доминирование в сфере критических материалов и использовать сырьевые поставки в качестве инструмента политического и экономического влияния.

Пекин, напротив, утверждает, что ограничения обусловлены вопросами национальной безопасности и соответствуют международной практике регулирования экспорта.

Это противоречие становится частью более широкой тенденции к "экономическому суверенитету", когда страны стремятся снизить зависимость от внешних факторов, но тем самым создают новые барьеры для мировой торговли.

Согласно источникам, Евросоюз рассматривает широкий спектр возможных ответных мер. Среди них — введение квот или лицензирования импорта китайских товаров, повышение тарифов, ограничение доступа китайских компаний к европейским рынкам, а также развитие собственных программ по диверсификации поставок.

Такие меры могут служить как сигналом готовности ЕС защищать свои интересы, так и инструментом для давления на Пекин в ходе переговоров.

Однако их применение несёт в себе риски эскалации: Китай, обладая значительным влиянием на мировые цепочки поставок, способен ответить зеркальными шагами, что приведёт к дальнейшему обострению торговых отношений.

Возможное введение экспортного контроля со стороны Китая грозит Европе серьёзными последствиями. Помимо роста цен на редкоземельные материалы, это может спровоцировать перебои в производстве и задержки в цепочках поставок.

Исследования показывают, что ужесточение экспортной политики Пекина способно увеличить мировые цены на эти ресурсы почти на 40 процентов, а европейская промышленность рискует потерять до пятой части потребительского излишка.

При этом ЕС остаётся зависимым не только от поставок сырья, но и от технологий переработки, где китайские компании также занимают лидирующие позиции.

В геополитическом контексте ситуация осложняется тем, что Евросоюз находится между двумя мировыми центрами силы — США и Китаем. Вашингтон активно продвигает идею "декуплинга" — сокращения зависимости от китайских поставок, тогда как Брюссель предпочитает сохранять баланс, не доводя до открытого конфликта.

Однако недавние шаги Китая по ограничению экспорта усилили аргументы сторонников более жёсткой линии в отношении Пекина. В результате внутри ЕС нарастает консенсус о необходимости ускоренной диверсификации источников критических материалов и развития внутреннего производства.

Переговоры между Брюсселем и Пекином продолжаются. Китай уже начал выдавать отдельные экспортные лицензии европейским компаниям, что можно рассматривать как попытку смягчить напряжённость и избежать открытой конфронтации.

Тем не менее перспектива торгового противостояния остаётся реальной. На предстоящем саммите лидеров ЕС вопрос китайского экспортного контроля и ответных мер Европы, по оценкам экспертов, станет одной из ключевых тем.