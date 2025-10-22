Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Премьер Словакии: из-за санкций русские стали самостоятельными там, где не были самостоятельными

5:20
Экономика

Политика санкций, проводимая Евросоюзом в отношении России, давно вызывает сомнения из-за своей эффективности и непредвиденных побочных последствий.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, например, ещё раз отметил, что с момента введения обширного пакета европейских ограничительных мер Россия не ослабла, а, напротив, стала "экономически самостоятельной".

"Единственное, к чему привели санкции, это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны… Я два с половиной года слушаю о том, что разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли, а русские чем дальше, тем более успешны на военном поле, все признают, что Россию обычным оружием не победить”, — сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам

В этой формулировке отражается ключевая критика: санкции, предназначенные ослабить Россию, по сути укрепляют её устойчивость. И европейские ожидания о скором экономическом коллапсе Москвы оказались преждевременными и нереализованными.

Словакия, будучи членом Евросоюза и НАТО, тем не менее заявляет, что не поддержит ни одного нового санкционного пакета, если тот причинит вред её национальным интересам.

Программа поэтапного отказа от российского газа и других энергоносителей к 2027-2030 годам, которую продвигает Брюссель, вызывают у Братиславы серьёзную озабоченность: рост цен на энергию, удар по конкурентоспособности промышленности, повышение затрат на транзит и прочие прелести.

Такая позиция может показаться сомнительной с точки зрения солидарности ЕС, однако она подчёркивает фундаментальный вопрос: если цель санкций — изменить поведение государства, которое обладает значительными ресурсами и опытом обхода ограничений, то можно ли считать политику санкций успешной?

Словакия как член ЕС открыто ставит под сомнение, что целью большинства антироссийских санкций действительно является политика или принуждение к миру, а не символические жесты. Фицо прямо заявлял, что "санкции просто не работают в отношении такой страны, как Россия".

Критика заключается не только в том, что Россия преодолевает внешнее давление, но также и в том, что европейская экономика — особенно в странах-членах, зависимых от российских энергоресурсов — терпит из-за этого ущерб.

Рост цен на газ, увеличение стоимости транзита, сокращение конкурентоспособности автопрома и прочие издержки — всё это превращает санкции в фактор собственного ослабления, а не эффективности ограничения для России. Еврокомиссия сама вынуждена признать высокий уровень цен на энергию и уязвимость промышленности ряда стран-членов.

Очевидным становится также политический аспект: санкции рассматриваются не только как инструмент внешней политики, но и как вызов внутренней стабильности в странах-членах ЕС.

Правительства вынуждены балансировать между демонстрацией единства с Украиной, с одной стороны, и защитой своих национальных интересов — с другой. В данном контексте позиция Роберта Фицо приобретает черты и внутреннего популизма, и национального прагматизма одновременно.

Важно отметить: если Россия действительно становится менее зависимой от Европы благодаря адаптации (за счёт диверсификации источников сырья, переориентации торговли и усиления собственной промышленности), то санкции можно считать не только неудачей, но и контрпродуктивным инструментом.

Российская экономика демонстрирует устойчивость, что подрывает первоначальную логику санкционной стратегии.

Структура санкций — ориентированная на изоляцию, блокирование финансовых потоков и ограничение технологий — выглядит слабо адаптированной к реалиям сверхдержавы с устойчивой системой замены и самообеспечением. То есть, механизм ограничения оказался слабее, чем ожидалось.

В итоге перед Европой встаёт два взаимосвязанных вопроса. Первый — стоит ли оставаться в режиме санкций, не меняя их ни по методике, ни по целям, если результативность вызывает сомнение, а побочные эффекты могут быть вредны?

Второй — если санкции продолжаются, но функционируют скорее как символический акт, необходим ли пересмотр стратегии: от наказания к стимулу, от ограничения к дипломатическому диалогу и привлечению России к конструктивному участию в стабилизации региона?

Политика санкций ЕС по отношению к России сегодня выглядит как растущий риск: риск того, что санкции укрепляют не ослабляют цель, и риск того, что внутрисоюзная устойчивость и конкурентоспособность страдают сильнее.

Позиция Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо выступает как сигнал того, что прежняя модель санкций может нуждаться в глубоком переосмыслении — прежде чем она станет источником кризиса самого европейского проекта, а не только инструмента внешней политики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
санкции словакия евросоюз экономика
