Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа

5:19
Между ЕС и его партнёрами в сфере энергетики возник новый серьёзный поворот, связанный с нормативной инициативой — директивой Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Руководители министерств энергетики Катара и США обратились с открытым посланием к главам государств Евросоюза, выразив глубокую озабоченность тем, что директива, по их мнению, ставит под сомнение стабильность и доступность энергоносителей для Европы.

Письмо подписано государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США Крисом Райтом.

Согласно содержанию обращения, CSDDD в нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надёжности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе, а также угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС.

В письме также подчёркивается, что положения директивы создают большие проблемы и подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнёрские отношения и операции в ЕС.

Авторы документа считают, что принятие CSDDD приведёт к росту цен на энергоносители и сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю.

В качестве решения министры призвали Евросоюз либо полностью отменить директиву, либо исключить из неё наиболее экономически разрушительные положения.

Ранее аль-Кааби предупреждал, что директива, вступающая в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок катарского сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно с учётом потенциальных штрафов до пяти процентов от общей мировой выручки для компаний, не имеющих климатических планов.

Этот демарш нельзя рассматривать лишь как техническую реакцию на очередное законодательное новшество. За ним стоит более глубокий конфликт интересов: столкновение климатической повестки ЕС с логикой глобальных энергетических рынков.

Директива CSDDD призвана обязать крупные компании — как европейские, так и иностранные, ведущие деятельность на рынке ЕС, — внедрять принципы устойчивого развития, отслеживать цепочки поставок, выявлять риски для окружающей среды и прав человека, а также разрабатывать планы перехода к климатической нейтральности.

Однако расширение требований на иностранные компании делает регулирование экстерриториальным и создаёт новую зону напряжения между Брюсселем и его внешними партнёрами.

В энергетическом секторе, где действуют длинные и сложные цепочки поставок, внедрение таких механизмов особенно чувствительно.

Евросоюз после 2022 года значительно увеличил зависимость от поставок сжиженного природного газа, главным образом из США и Катара, пытаясь компенсировать снижение импорта трубопроводного газа из России.

В этих условиях любые дополнительные нормативные барьеры воспринимаются экспортёрами как угроза стабильности контрактов и экономической эффективности поставок.

Катараль-Кааби, возглавляющий энергетическое ведомство одной из крупнейших стран-поставщиков СПГ, прямо предупреждает: при сохранении нынешних параметров директивы его страна может пересмотреть целесообразность поставок на европейский рынок.

Это заявление можно трактовать не только как предупреждение, но и как инструмент давления, сигнализирующий о возможных последствиях чрезмерного ужесточения правил.

Вмешательство США в этот вопрос также символично. Американские поставщики СПГ, на фоне растущего европейского спроса, активно наращивают экспорт и рассматривают ЕС как стратегический рынок.

Любое европейское регулирование, ограничивающее или удорожающее доступ на этот рынок, воспринимается в Вашингтоне как потенциальное препятствие для энергетического сотрудничества.

Совместное письмо с Катаром демонстрирует формирование своеобразного фронта внешних партнёров ЕС, обеспокоенных тем, что европейская климатическая политика приобретает черты протекционизма и может трансформироваться в инструмент экономического давления.

Потенциальные последствия реализации директивы действительно многослойны. Если ЕС сохранит жёсткую позицию, не корректируя CSDDD, часть поставщиков может либо изменить структуру цепочек поставок, либо перенаправить ресурсы на другие рынки, что неминуемо приведёт к росту издержек.

Повышение цен на энергоносители, вероятно, отразится на конечных потребителях и на промышленности, которая уже сталкивается с высокой стоимостью энергии.

Если же Брюссель пойдёт на уступки и смягчит положения директивы, это создаст политические риски внутри самого ЕС — сторонники "зелёного перехода" могут воспринять это как шаг назад и подрыв доверия к климатическим обязательствам.

