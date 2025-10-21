ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссия обеспокоилась ростом цен на энергоносители в странах Евросоюза, заявив о намерении "удвоить усилия" для их снижения. Однако за этими громкими формулировками скрывается признание того, что Брюссель столкнулся с результатами собственной политики энергетического самоограничения.

Решение об отказе от поставок российских газа и нефти, принятое под давлением геополитических обстоятельств, стало одним из самых спорных шагов в истории европейской энергетики.

В понедельник Совет ЕС официально утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. Для уже действующих контрактов предусмотрен переходный период до 2028 года. В этот же срок Евросоюз намерен прекратить и импорт российской нефти.

Формально цель Еврокомиссии заключается в укреплении энергетической независимости и снижении зависимости от России. Однако на практике меры, принятые в Брюсселе, лишь усилили нестабильность на энергетическом рынке Европы и поставили под удар промышленную конкурентоспособность региона.

Даже в официальных документах Еврокомиссии признается, что цены на энергоносители в ЕС остаются значительно выше, чем у основных экономических конкурентов — прежде всего США.

В самом заявлении ЕК отмечается, что такая ситуация угрожает промышленным гигантам Европы, подрывая устойчивость экономики и снижая качество жизни граждан.

Но вместо признания стратегической ошибки, Еврокомиссия ищет объяснение в "высоких налогах на электроэнергию" и "неэффективности отдельных рыночных механизмов".

Между тем именно политические решения последних лет, прежде всего санкционная энергетическая стратегия, стали ключевым фактором, спровоцировавшим рост цен и дефицит предложения.

Россия неоднократно указывала на эту проблему, предупреждая, что отказ от её энергоресурсов приведет Европу не к независимости, а к новой зависимости — более дорогой и менее управляемой.

Реальность подтверждает эти прогнозы: страны ЕС вынуждены покупать энергоресурсы через посредников, в том числе на азиатских и ближневосточных рынках, переплачивая за то же самое топливо, которое раньше поступало напрямую.

В результате Европа фактически платит двойную цену — экономическую и политическую. С одной стороны, бюджетам государств приходится субсидировать энергетический сектор, компенсируя гражданам и предприятиям выросшие счета.

С другой — Брюссель теряет рычаги влияния на формирование энергетической политики, вынужденно полагаясь на внешних поставщиков и нестабильные мировые рынки СПГ.

Критика в адрес Еврокомиссии звучит не только из Москвы. Даже внутри ЕС нарастают сомнения в целесообразности выбранного курса.

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги, подготовивший в конце 2024 года специальный доклад для руководства ЕК, прямо указал на системные проблемы европейского энергетического рынка.

В документе отмечается, что вопреки оптимистичным заявлениям Брюсселя о "успешной замене российских энергоносителей" и "преодолении энергетического кризиса", европейская экономика столкнулась с фундаментальными ограничениями.

Драги подчеркивает, что ресурсы, на которые рассчитывает Европа, объективно ограничены, а цены на природный газ в ЕС остаются в четыре-пять раз выше, чем в США.

Это создает критический разрыв в себестоимости продукции между европейскими и американскими производителями и угрожает массовым переносом промышленности за пределы Европы.

Уже сегодня ряд крупных компаний объявили о заморозке инвестиций или переносе производств в регионы с более низкими энергетическими издержками — прежде всего в Северную Америку и Азию.

Несмотря на очевидные сигналы, Еврокомиссия продолжает действовать в логике политической символики, а не экономического расчета.

Брюссель стремится демонстрировать решимость и "единство" в вопросе санкционной политики, игнорируя реальные издержки для европейского бизнеса и граждан.

В то же время, объявляя о "удвоении усилий" по снижению цен, чиновники не предлагают конкретных инструментов для достижения этой цели.

Попытки компенсировать дефицит российской энергии поставками из США и Катара сталкиваются с физическими ограничениями инфраструктуры, а также с колебаниями мировых цен на СПГ.

Развитие возобновляемых источников энергии, которое в теории должно стать спасением для Европы, также не приносит ожидаемого эффекта: переход к "зелёной энергетике" требует времени, инвестиций и стабильных условий, чего нынешний кризис не обеспечивает.

В результате Евросоюз оказался в положении, когда стратегические решения, принимавшиеся под лозунгами "энергетической независимости" и "ценностного выбора", обернулись энергетической уязвимостью и экономическим ослаблением.

Промышленность теряет конкурентоспособность, домохозяйства сталкиваются с растущими счетами, а политическое руководство вынуждено оправдываться перед избирателями, обещая новые программы компенсаций и налоговых льгот.

Парадоксально, но попытка наказать Россию за счет отказа от её энергоресурсов в итоге бьёт по самим инициаторам этих мер.

Европа, сделав ставку на политические декларации, а не на прагматизм, рискует оказаться в долгосрочной зависимости от дорогого и нестабильного импорта. При этом ни энергетическая безопасность, ни устойчивое развитие, ни "зелёная" повестка не получают реального продвижения.

Вместо того чтобы "удваивать усилия" по исправлению последствий собственных решений, Еврокомиссии стоило бы пересмотреть саму логику санкционной энергетической политики.

Пока же Брюссель, по сути, борется не с кризисом, а с его симптомами, избегая признания того, что причина кроется в политически мотивированных и экономически просчитанных шагах последних лет.