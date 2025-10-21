Из-за развития ИИ целые города сидят без света и воды

6:28 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Мировая гонка за лидерство в области искусственного интеллекта привела к стремительному росту числа центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих работу нейросетей и сложных цифровых систем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутылка воды на фоне волн

Однако вместе с технологическим прогрессом усиливаются и глобальные инфраструктурные риски — прежде всего, в сферах электро- и водоснабжения. Последствия этого технологического бума уже становятся ощутимыми в разных регионах мира.

Одним из ярких примеров стала ситуация в Мексике, где запуск нового центра обработки данных вызвал серьёзные перебои с поставками электроэнергии и воды.

В некоторых районах, таких как город Лас-Сеньизас, отключения света участились, а перебои с водой, которые ранее длились всего несколько дней, теперь могут продолжаться неделями. Дефицит водных ресурсов уже привел к временной приостановке занятий в школах и росту числа кишечных инфекций среди местного населения.

Этот эпизод отражает глобальную тенденцию: расширение инфраструктуры искусственного интеллекта усиливает давление на энергосистемы и водные ресурсы, особенно в регионах, где коммунальные сети изначально находятся в уязвимом состоянии.

По данным The New York Times, центры обработки данных, необходимые для функционирования нейросетей, к 2035 году могут потреблять до 4,4 процентов всей вырабатываемой в мире электроэнергии — около 1,6 миллиарда киловатт-часов. Для сравнения, это больше, чем ежегодное потребление энергии целых государств среднего размера.

Некоторые страны уже сталкиваются с критической нагрузкой. В Ирландии доля потребления электроэнергии центрами обработки данных превысила 20 процентов от общего объёма.

В Чили и Южно-Африканской Республике, где энергосистемы часто испытывают перебои, появление новых дата-центров лишь усугубило ситуацию. Аналогичные опасения выражают правительства и эксперты в Бразилии, Великобритании, Индии, Малайзии, Нидерландах, Сингапуре и Испании.

По оценке аналитической компании Synergy Research Group, к середине 2025 года в мире функционировало уже около 1244 крупных дата-центров, почти 60 процентов из которых расположены за пределами США.

При этом именно американские технологические гиганты — OpenAI, Amazon, Google и Microsoft — остаются основными инвесторами и драйверами глобального расширения этой инфраструктуры.

Масштабы вложений поражают: согласно данным инвестиционного банка UBS, в 2025 году компании планируют потратить около 375 миллиардов долларов на развитие ЦОД, а уже к 2026 году объем инвестиций может достичь 500 миллиардов.

Эти цифры подчеркивают, насколько важной частью цифровой экономики становятся центры обработки данных, но вместе с тем и демонстрируют, как стремление к технологическому превосходству может обострять экологические и социальные противоречия.

Правительства многих стран активно способствуют развитию отрасли. Ради привлечения инвестиций они предоставляют компаниям налоговые льготы, дешёвые земельные участки и упрощенный доступ к природным ресурсам.

Часто эти меры сопровождаются снижением требований к экологическому регулированию и ограничениями в раскрытии информации о воздействии центров на окружающую среду. Такая политика делает процесс строительства ЦОД менее прозрачным и увеличивает риск злоупотреблений.

Сами технологические корпорации подчеркивают положительные аспекты — создание новых рабочих мест, развитие цифровой инфраструктуры и приток капитала. Однако экологические организации предупреждают: подобные проекты зачастую сопровождаются социальным неравенством и деградацией окружающей среды.

Представитель ирландского отделения международного движения Friends of the Earth Рози Леонард отмечает, что индустрия центров обработки данных представляет собой "переплетение экологических и социальных проблем".

По её словам, общество склонно рассматривать ЦОД как символ прогресса и процветания, но в действительности за внешним технологическим оптимизмом скрывается кризис, связанный с перерасходом ресурсов и ростом неравенства.

Главная проблема заключается в том, что развитие искусственного интеллекта невозможно без масштабных вычислительных мощностей. Современные модели машинного обучения требуют гигантских объёмов данных и энергии для обработки, хранения и передачи информации.

С ростом спроса на услуги ИИ — от генеративных моделей до аналитических систем — растёт и потребность в новых центрах обработки данных. В результате происходит своеобразная "цифровая индустриализация", которая, подобно промышленной революции XVIII века, меняет энергетическую и экологическую карту планеты.

Эксперты всё чаще говорят о необходимости выработки международных стандартов в сфере устойчивого развития ИИ-инфраструктуры. Среди возможных решений называются использование возобновляемых источников энергии, строительство дата-центров в холодных климатических зонах (для сокращения затрат на охлаждение оборудования), а также внедрение технологий рециркуляции воды.

Однако даже эти меры не решат фундаментальной проблемы — стремительного роста вычислительных потребностей, который может опередить возможности экологически безопасного производства энергии.

Стремление человечества к созданию "суперинтеллекта" сталкивается с ограничениями физического мира. Эпоха искусственного интеллекта приносит не только новые возможности, но и новые формы зависимости — от энергии, воды и редких ресурсов.

И если не разработать сбалансированную стратегию регулирования, то цена цифрового прогресса может оказаться слишком высокой — как для экологии, так и для общества.