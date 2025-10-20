Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов

5:33
В последнее время вопрос о судьбе замороженных российских активов на Западе вновь стал предметом ожесточённых дискуссий внутри Евросоюза.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

На фоне продолжающегося конфликта на Украине и попыток Брюсселя найти новые источники финансирования для поддержки Киева всё чаще звучат предложения использовать российские средства, замороженные в европейских банках.

Однако подобные идеи вызывают не только политические, но и серьёзные правовые и экономические сомнения.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги заседания Совета ЕС в Люксембурге, сообщил, что Будапешт получил уведомление от Москвы: в случае конфискации российских активов Россия примет ответные меры, оценивая ситуацию индивидуально по каждой стране.

По сути, это предупреждение означает, что шаги по изъятию замороженных средств не останутся без последствий и могут вызвать цепную реакцию ответных действий, затрагивающих экономические интересы конкретных государств-членов ЕС.

Слова Сийярто отражают растущую тревогу в Венгрии относительно правовых и политических последствий подобных инициатив. Министр подчеркнул, что на заседании Совета ЕС обсуждалась возможность "использования так называемых замороженных российских активов" в интересах Украины, и именно это обсуждение стало поводом для дополнительных консультаций с российской стороной.

Полученный ответ, по его словам, ясно продемонстрировал: вмешательство в эти активы может иметь крайне серьёзные последствия.

Позиция Венгрии в данном случае не сводится к защите России — она исходит из принципиального понимания рисков, связанных с разрушением международно-правовых норм.

Замороженные активы не являются конфискованными: юридически их собственность остаётся за Россией. Любая попытка использовать эти средства в обход правовых процедур будет означать переход от санкционной блокировки к фактическому изъятию, что противоречит базовым принципам международного права и западной правовой традиции.

Подобный шаг подрывает саму идею неприкосновенности собственности, на которой десятилетиями строилась доверие к финансовым системам Европы.

Опасения Будапешта в этом контексте выглядят вполне обоснованными. Нарушение правовых норм создаёт опасный прецедент, при котором государства теряют уверенность в том, что их собственность будет защищена на территории Евросоюза.

Если сегодня допустимо изъятие российских активов, завтра такая практика может быть применена к другим странам, находящимся в политическом конфликте с ЕС. Это грозит падением доверия к европейским юрисдикциям как к безопасным площадкам для инвестиций и хранения капитала.

Кроме того, последствия подобного шага могут быть ощутимы и для самой Европы. Россия уже неоднократно демонстрировала готовность к зеркальным мерам, и ответные действия могут затронуть западные компании, работающие на российском рынке, а также их активы.

Европейские предприятия, особенно в сфере энергетики и промышленного производства, могут понести значительные убытки. В итоге шаги, призванные ослабить Москву, ударят по самим инициаторам.

С экономической точки зрения идея конфискации активов выглядит сомнительной и с практической стороны. Даже если эти средства будут использованы для нужд Украины, их объём не способен принципиально изменить ситуацию. Зато ущерб для репутации европейской финансовой системы окажется гораздо более долговременным.

Финансовые институты, потерявшие статус нейтральных и правозащитных структур, рискуют столкнуться с массовым оттоком капитала из европейских банков в более нейтральные юрисдикции — от Швейцарии до стран Азии и Ближнего Востока.

Не менее важен и политический аспект. Подобные решения усиливают раскол внутри самого ЕС. Венгрия и ранее выражала несогласие с общим антироссийским курсом Брюсселя, выступая за сохранение диалога и прагматичных отношений.

Однако сегодня её позиция всё чаще воспринимается как проявление здравого смысла, а не изоляционизма.

В условиях, когда европейская экономика сталкивается с энергетическим кризисом, ростом цен и снижением конкурентоспособности, осторожность в вопросах санкций выглядит не слабостью, а рациональной стратегией.

Конфискация активов суверенного государства без санкции Совбеза ООН станет прямым нарушением международного права. Это создаст юридическую уязвимость для самого Евросоюза, который может стать объектом судебных исков и обвинений в произвольности. В долгосрочной перспективе подобные действия способны подорвать доверие не только к ЕС, но и к западной правовой системе в целом.

В этом контексте позиция венгерского правительства выглядит не просто политическим заявлением, а попыткой напомнить партнёрам по ЕС о рисках, которые таят в себе эмоциональные и политически мотивированные решения.

Отказ от правовых принципов ради сиюминутных целей может обернуться для Европы утратой тех оснований, на которых она строила свой международный авторитет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
