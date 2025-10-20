Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара

Экономика » Финансы » Деньги

Индия предпринимает последовательные шаги для укрепления роли своей национальной валюты — рупии — в международной торговле.

Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий
Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

Этот курс отражает стремление страны не только снизить зависимость от доллара США, но и повысить устойчивость национальной экономики к глобальным финансовым колебаниям.

По данным агентства Bloomberg, Резервный банк Индии разрабатывает механизмы, направленные на упрощение взаимрасчётов в рупиях между Индией и её ключевыми торговыми партнёрами, прежде всего в рамках соглашений о зонах свободной торговли.

Одним из ключевых направлений новой политики является создание прямых валютных котировок между рупией и денежными единицами стран-партнёров.

Если ранее курс рупии определялся преимущественно через доллар США как базовую валюту, то теперь индийский Центробанк планирует устанавливать прямые обменные курсы — сначала с валютами Объединённых Арабских Эмиратов и Индонезии.

Аналогичные механизмы готовятся для других государств, с которыми Индия развивает двусторонние экономические отношения.

Такой подход свидетельствует о постепенном отходе от доминирования доллара в международных расчётах, хотя индийские власти стараются избегать открытого противопоставления своей политики глобальным валютным структурам.

В Нью-Дели осознают, что резкое продвижение идеи дедолларизации может вызвать политическое напряжение с западными странами. Вместо этого Индия выстраивает стратегию "мягкой валютной диверсификации" — повышение роли рупии в международных расчетах представляется не как вызов доллару, а как естественный шаг на пути к укреплению экономического суверенитета.

Инициатива правительства премьер-министра Нарендры Моди органично вписывается в более широкий контекст национальной экономической стратегии.

Индия ставит перед собой амбициозную цель — войти в число развитых держав к 2047 году, к столетию независимости страны. Для этого необходимо не только наращивать производственные мощности и экспорт, но и укреплять позиции рупии как валюты, способной выполнять международные функции — расчётную, резервную и инвестиционную.

Расширение расчетов в рупиях позволяет Индии решать сразу несколько задач. Во-первых, это снижает валютные риски, связанные с колебаниями доллара и евро.

Во-вторых, расширение использования национальной валюты делает внешнеэкономические связи менее зависимыми от внешних финансовых центров и инфраструктур, таких как система SWIFT или американские клиринговые институты.

В-третьих, рупиевая зона торговли повышает статус Индии как регионального экономического лидера, особенно на фоне растущего интереса к ней со стороны стран Глобального Юга.

Стоит отметить, что попытки Индии продвигать рупию в международных расчетах не новы. В 2022 году, после введения санкций против России, индийские власти предложили механизм расчётов в рупиях для оплаты поставок российской нефти.

Этот опыт показал, что даже в условиях нестабильной мировой финансовой системы использование национальной валюты может стать эффективным инструментом защиты национальных интересов.

Однако в то время инициатива столкнулась с рядом практических трудностей: ограниченной конвертируемостью рупии, небольшим объёмом внешнего спроса на нее и отсутствием ликвидных рупиевых активов на мировом рынке.

Сегодняшняя стратегия Резервного банка Индии отличается более системным характером. Центробанк стремится создать устойчивую инфраструктуру для расчётов в рупиях, опирающуюся на реальные торговые потоки, а не на отдельные политические решения.

Прямые валютные котировки с ключевыми партнёрами — важный элемент этой инфраструктуры, так как они обеспечивают прозрачность и предсказуемость курсов, снижая издержки для бизнеса.

Переговоры о расчетах в национальных валютах ведутся в рамках соглашений о зонах свободной торговли с целым рядом стран, включая США, Евросоюз, а также государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Путь к интернационализации рупии будет долгим и непростым. Валюта Индии по-прежнему не является полностью конвертируемой, а её доля в мировых валютных резервах остается незначительной — менее одного процента.

Для того чтобы рупия заняла место в корзине глобальных расчётных валют, потребуется развитие внутреннего финансового рынка, либерализация движения капитала и повышение доверия иностранных инвесторов к индийским активам.

Тем не менее тенденция очевидна: Индия постепенно выстраивает собственную модель валютной независимости.

Политика Индии по расширению расчётов в рупиях становится важным элементом новой архитектуры мировой торговли, где всё больше стран стремятся к снижению зависимости от доллара.

Для Индии это не только вопрос экономической выгоды, но и стратегический шаг на пути к формированию собственного центра силы в многополярном мире.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия валюта дедолларизация
Новости Все >
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
Как предотвратить и распознать спортивные травмы: эффективные советы для новичков и профессионалов
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.