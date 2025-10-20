Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара

Индия предпринимает последовательные шаги для укрепления роли своей национальной валюты — рупии — в международной торговле.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

Этот курс отражает стремление страны не только снизить зависимость от доллара США, но и повысить устойчивость национальной экономики к глобальным финансовым колебаниям.

По данным агентства Bloomberg, Резервный банк Индии разрабатывает механизмы, направленные на упрощение взаимрасчётов в рупиях между Индией и её ключевыми торговыми партнёрами, прежде всего в рамках соглашений о зонах свободной торговли.

Одним из ключевых направлений новой политики является создание прямых валютных котировок между рупией и денежными единицами стран-партнёров.

Если ранее курс рупии определялся преимущественно через доллар США как базовую валюту, то теперь индийский Центробанк планирует устанавливать прямые обменные курсы — сначала с валютами Объединённых Арабских Эмиратов и Индонезии.

Аналогичные механизмы готовятся для других государств, с которыми Индия развивает двусторонние экономические отношения.

Такой подход свидетельствует о постепенном отходе от доминирования доллара в международных расчётах, хотя индийские власти стараются избегать открытого противопоставления своей политики глобальным валютным структурам.

В Нью-Дели осознают, что резкое продвижение идеи дедолларизации может вызвать политическое напряжение с западными странами. Вместо этого Индия выстраивает стратегию "мягкой валютной диверсификации" — повышение роли рупии в международных расчетах представляется не как вызов доллару, а как естественный шаг на пути к укреплению экономического суверенитета.

Инициатива правительства премьер-министра Нарендры Моди органично вписывается в более широкий контекст национальной экономической стратегии.

Индия ставит перед собой амбициозную цель — войти в число развитых держав к 2047 году, к столетию независимости страны. Для этого необходимо не только наращивать производственные мощности и экспорт, но и укреплять позиции рупии как валюты, способной выполнять международные функции — расчётную, резервную и инвестиционную.

Расширение расчетов в рупиях позволяет Индии решать сразу несколько задач. Во-первых, это снижает валютные риски, связанные с колебаниями доллара и евро.

Во-вторых, расширение использования национальной валюты делает внешнеэкономические связи менее зависимыми от внешних финансовых центров и инфраструктур, таких как система SWIFT или американские клиринговые институты.

В-третьих, рупиевая зона торговли повышает статус Индии как регионального экономического лидера, особенно на фоне растущего интереса к ней со стороны стран Глобального Юга.

Стоит отметить, что попытки Индии продвигать рупию в международных расчетах не новы. В 2022 году, после введения санкций против России, индийские власти предложили механизм расчётов в рупиях для оплаты поставок российской нефти.

Этот опыт показал, что даже в условиях нестабильной мировой финансовой системы использование национальной валюты может стать эффективным инструментом защиты национальных интересов.

Однако в то время инициатива столкнулась с рядом практических трудностей: ограниченной конвертируемостью рупии, небольшим объёмом внешнего спроса на нее и отсутствием ликвидных рупиевых активов на мировом рынке.

Сегодняшняя стратегия Резервного банка Индии отличается более системным характером. Центробанк стремится создать устойчивую инфраструктуру для расчётов в рупиях, опирающуюся на реальные торговые потоки, а не на отдельные политические решения.

Прямые валютные котировки с ключевыми партнёрами — важный элемент этой инфраструктуры, так как они обеспечивают прозрачность и предсказуемость курсов, снижая издержки для бизнеса.

Переговоры о расчетах в национальных валютах ведутся в рамках соглашений о зонах свободной торговли с целым рядом стран, включая США, Евросоюз, а также государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Путь к интернационализации рупии будет долгим и непростым. Валюта Индии по-прежнему не является полностью конвертируемой, а её доля в мировых валютных резервах остается незначительной — менее одного процента.

Для того чтобы рупия заняла место в корзине глобальных расчётных валют, потребуется развитие внутреннего финансового рынка, либерализация движения капитала и повышение доверия иностранных инвесторов к индийским активам.

Тем не менее тенденция очевидна: Индия постепенно выстраивает собственную модель валютной независимости.

Политика Индии по расширению расчётов в рупиях становится важным элементом новой архитектуры мировой торговли, где всё больше стран стремятся к снижению зависимости от доллара.

Для Индии это не только вопрос экономической выгоды, но и стратегический шаг на пути к формированию собственного центра силы в многополярном мире.