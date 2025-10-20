Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность снижения пошлин на товары из Китая, однако ожидает от Пекина ответных шагов.

По его словам, Китай должен изменить свою позицию по экспорту редкоземельных металлов, а также возобновить закупки американской сои в прежних объёмах.

Эти высказывания стали сигналом о готовности Белого дома использовать тарифную политику не только как инструмент экономического давления, но и как средство политического торга.

Такое заявление отражает двойственную стратегию администрации США, стремящейся сочетать экономические интересы с геополитическими расчетами. Вашингтон фактически увязывает вопрос пошлин с широким спектром проблем — от торговли аграрной продукцией до борьбы с оборотом наркотиков и контроля за стратегически важными материалами.

В данном контексте требования по редкоземельным металлам и сое представляют собой не отдельные эпизоды, а элементы одной большой переговорной игры.

Редкоземельные металлы давно стали ключевым фактором в технологическом и промышленном соперничестве между двумя державами. Китай, обладая доминирующими позициями в мировой добыче и переработке этих элементов, контролирует большую часть глобальных поставок. Эти материалы необходимы для производства электроники, аккумуляторов, оборонных систем и другой высокотехнологичной продукции.

США опасаются, что Пекин может использовать контроль над поставками в качестве рычага давления, особенно в условиях обострившегося технологического противостояния. Именно поэтому Вашингтон требует от Китая "не играть в игры" с рынком редкоземельных металлов, стремясь к стабильности и предсказуемости поставок.

Не менее значимым направлением остаются и сельскохозяйственные поставки, прежде всего американская соя. После начала торгового конфликта Китай резко сократил объём закупок, нанеся существенный удар по фермерам из аграрных штатов США.

Для Белого дома восстановление прежних объёмов продаж имеет не только экономическое, но и политическое значение, поскольку фермерские регионы традиционно составляют важную часть электоральной базы республиканцев. Возобновление экспорта сои стало бы символом успешного "возвращения американского производства" и укрепило бы позиции Трампа на внутренней арене.

В то же время США вновь затронули вопрос борьбы с незаконным оборотом фентанила — синтетического опиоида, поток которого, по утверждению Вашингтона, в значительной мере идет из Китая.

Включение этой темы в экономическую повестку демонстрирует, что Белый дом стремится расширить рамки переговоров, рассматривая торговые уступки Пекина как часть более широкой стратегии давления, охватывающей как экономическую, так и социальную сферу.

Контекст заявлений американского президента стал особенно значимым на фоне недавних решений китайских властей. 9 октября Министерство коммерции КНР объявило об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.

Этот шаг вызвал тревогу в Вашингтоне, где его восприняли как потенциальное ограничение доступа к стратегически важным ресурсам. В ответ Трамп 10 октября пригрозил новыми мерами — введением с ноября стопроцентных пошлин на китайские товары, а также расширением экспортных ограничений на программное обеспечение и авиационные комплектующие.

Подобные обмены угрозами показывают, что торговое противостояние двух крупнейших экономик мира остается в активной фазе. Возможная встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС рассматривается как шанс для обсуждения компромиссов, но эксперты отмечают, что обе стороны вряд ли готовы к существенным уступкам.

Для США снятие части пошлин может стать инструментом давления, а для Китая уступки в вопросах редкоземельных металлов или экспортного контроля означали бы потерю части экономического суверенитета.

Суть конфликта выходит далеко за рамки тарифной политики. На фоне борьбы за технологическое лидерство Вашингтон стремится сократить зависимость от китайских поставок и укрепить собственные производственные цепочки, в то время как Пекин использует экономические ресурсы и контроль над ключевыми материалами как средство защиты своих национальных интересов.

Таким образом, высказывания Трампа о возможности снижения пошлин нельзя рассматривать как признак смягчения позиции США. Скорее речь идет о тактическом манёвре, направленном на получение от Пекина экономических и политических уступок.

Для Белого дома этот шаг может стать способом продемонстрировать готовность к диалогу, не отказываясь от курса на ограничение китайского влияния. Пекин же, в свою очередь, усиливая контроль над экспортом стратегических ресурсов, показывает, что намерен действовать с учетом собственных интересов и не поддаваться внешнему давлению.