Индия наращивает импорт российской нефти, несмотря на заявления Трампа

Экономика

В первой половине октября Индия вновь нарастила закупки российской нефти, восстановив объёмы, снизившиеся в течение предыдущего квартала.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

По данным агентства PTI, импорт составил около 1,8 млн баррелей в сутки — на 250 тысяч баррелей больше, чем в сентябре.

Согласно оценке аналитической компании Kpler, рост закупок связан с выходом индийских нефтеперерабатывающих заводов на максимальную мощность перед началом праздничного сезона, традиционно сопровождающегося увеличением потребления топлива.

Главным драйвером роста поставок российских сортов нефти, включая Urals, стало восстановление скидок и снижение спроса на российское сырьё со стороны стран Запада.

В результате азиатским покупателям предложили более выгодные ценовые условия, чем летом, когда дисконты сокращались из-за роста котировок и сложностей с логистикой.

Индийские импортёры, известные прагматичным подходом к энергетической политике, воспользовались ситуацией, увеличив закупки на фоне стабилизации внутреннего спроса и благоприятных ценовых условий.

Информация о росте импорта появилась на фоне политических заявлений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы выражал готовность сократить или вовсе прекратить закупку российской нефти.

Однако официальные представители индийского внешнеполитического ведомства категорически опровергли наличие подобных переговоров.

Как отметил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, никаких указаний от правительства нефтеперерабатывающим предприятиям относительно пересмотра контрактов с российскими поставщиками не поступало.

Фактическая динамика импорта подтверждает независимость индийской энергетической стратегии от внешнеполитических заявлений.

По словам аналитика Kpler Сумита Ритолии, снижение закупок в июле-сентябре 2025 года было вызвано не политическими факторами, а сезонными обстоятельствами — в частности, плановыми ремонтами и профилактическими работами на государственных НПЗ. После завершения этих процедур мощности были восстановлены, что закономерно привело к увеличению импорта.

Индия продолжает придерживаться принципа многовекторности в энергетической политике, однако зависимость от российского сырья остаётся значительной. Контракты на поставку нефти заключаются за несколько недель до отгрузки, что делает мгновенное переключение на других поставщиков технически невозможным.

Несмотря на заявления о диверсификации, именно российская нефть обеспечивает большую часть потребностей индийской переработки благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Российские сорта хорошо подходят под технологические параметры индийских заводов, модернизированных в последние годы под тяжёлые и сернистые марки.

Полный отказ от российского топлива потребовал бы масштабной перестройки всей логистической системы и пересмотра закупочной стратегии. Переориентация на ближневосточных или американских поставщиков неизбежно увеличила бы себестоимость переработки, что привело бы к росту внутренних цен на топливо и, как следствие, к усилению инфляционного давления.

Для страны с населением свыше 1,4 млрд человек, где стоимость энергоносителей напрямую влияет на уровень жизни и темпы экономического роста, подобный сценарий представляет серьёзные политические риски.

Эксперты отмечают, что российская нефть уже стала неотъемлемой частью энергетического баланса Индии. После введения санкций против Москвы в 2022 году Нью-Дели воспользовался возможностью закупить сырьё по значительно сниженным ценам, что позволило сдержать рост стоимости топлива на внутреннем рынке и укрепить валютные резервы.

Даже при постепенном сокращении скидок российское сырьё остаётся конкурентоспособным по сравнению с ближневосточными аналогами.

В то же время Индия осторожно выстраивает отношения с Вашингтоном, стараясь избежать прямого конфликта интересов. Нью-Дели не присоединился к антироссийским санкциям и продолжает взаимодействие с Москвой в рамках энергетического и оборонного сотрудничества, однако параллельно расширяет связи с США, стремясь сохранить стратегический баланс.

На фоне мировой нестабильности и растущего спроса на энергоносители Индия демонстрирует, что намерена действовать, исходя из рациональных соображений.

В ближайшие месяцы объёмы импорта российской нефти, по оценкам аналитиков, сохранятся на высоком уровне, если не произойдёт резкого изменения ценовой конъюнктуры. С учётом устойчивого роста экономики и потребления топлива в транспортном и промышленном секторах зависимость от внешних поставок будет только усиливаться.

Таким образом, октябрьское увеличение закупок нефти из России отражает не только конъюнктурные факторы, но и долгосрочную стратегическую линию Индии — балансировать между интересами ведущих мировых центров силы, сохраняя энергетическую безопасность и экономическую стабильность.

На данном этапе отказ от российского сырья представляется не просто малореалистичным, но и экономически неоправданным шагом, который мог бы подорвать хрупкое равновесие индийского энергетического сектора.