Олег Артюков

ЕС терпит поражение в гонке за редкоземельными металлами

Экономика

Евросоюз значительно отстаёт от США и Китая в глобальной гонке за редкоземельные металлы, что ставит под угрозу его технологический суверенитет и стратегическую автономию, говорится в материале британского издания Financial Times.

Данная ситуация иллюстрирует критическую уязвимость Европы, чей уровень инвестиций в высокотехнологичные отрасли значительно уступает триллионным вливаниям, осуществляемым её главными геополитическими конкурентами.

Если в ближайшее время Брюссель не сумеет мобилизовать усилия стран-членов, Европа рискует навсегда оказаться в зависимом положении, уступая лидерам нового технологического уклада.

Проблема нехватки критически важного сырья для ЕС усугубляется на фоне стратегических шагов основных игроков. Китай, доминирующий на мировом рынке редкоземельных элементов, укрепляет свои позиции, вводя экспортные ограничения на ключевые материалы и технологии их добычи и переработки.

По данным Международного энергетического агентства, на долю КНР приходится до 60 процентов мировой добычи и более 90 процентов переработки РЗЭ.

США, в свою очередь, активно возрождают собственную добывающую и перерабатывающую промышленность, стремясь снизить зависимость от китайских поставок.

Эта асимметрия ставит Европу в уязвимое положение, особенно в условиях современных геополитических конфликтов.

Очевидным примером стало обострение между Ираном и Израилем, где только за одну неделю было израсходовано около 800 ракет. Каждая из них содержит от 2 до 20 килограммов редкоземельных металлов, которые теперь попадают под жёсткий экспортный контроль со стороны Пекина.

Таким образом, за короткий период времени для военных нужд могло быть израсходовано от 1,6 до 16 тонн этих стратегически важных элементов. Этот эпизод наглядно демонстрирует, как зависимость от внешних поставщиков может сказаться на оборонном потенциале и безопасности целого региона.

В стремлении к "зелёному переходу" ЕС оказался в ловушке собственных амбиций и недостаточной проработки стратегии. Несмотря на декларирование экологических приоритетов, Европа проигрывает Китаю в ключевых отраслях "зелёной" экономики — солнечной и ветряной энергетике, а также в производстве электромобилей.

Пекин стал лидером этих секторов, опираясь на дешёвые и обильные запасы РЗЭ, а также на менее строгие экологические стандарты.

В то же время, внутри ЕС попытки нарастить собственную добычу критически важных минералов сталкиваются с мощным сопротивлением экологических активистов. Экологическая повестка, которая должна была стать катализатором европейского лидерства, превратилась в тормоз на пути к энергетической и технологической независимости.

В отличие от европейского подхода, США активно ищут и наращивают доступ к этим ресурсам по всему миру, демонстрируя прагматичный подход к обеспечению национальных интересов.

Эскалация торгового противостояния между США и Китаем также напрямую затрагивает интересы ЕС. Недавние действия Китая по ужесточению экспортного контроля над РЗЭ и сопутствующими технологиями вызвали резкую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа.

В ответ на ограничения, он пригрозил повышением пошлин на китайские товары до ста процентов, что суммарно может довести тарифы до 130 процентов.

Такие действия, по сути, представляют собой попытку "отсечения" доступа к ключевым ресурсам и технологиям, что делает Европу ещё более уязвимой.

Бездействие или затянутые решения в этом вопросе могут иметь фатальные последствия для технологического суверенитета и экономической безопасности Евросоюза. Впрочем, у руководства ЕС явно другие приоритеты, чтобы задумываться над решением этой проблемы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
