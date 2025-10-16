Agora Vox: Финляндия переживает кризис из-за разрыва с Россией

5:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия переживает непростые времена из-за антироссийских санкций, говорится в материале французского издания Agora Vox.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

По данным Центральной торговой палаты Финляндии, ни одна другая страна еврозоны не пострадала так сильно от разрыва экономических связей с Россией. Это свидетельствует о глубоком кризисе, который затронул как крупный, так и малый бизнес, а также повседневную жизнь граждан.

До введения санкций Россия была одним из ключевых торговых партнёров Финляндии. Географическая близость, общая граница протяжённостью более 1300 километров и исторически сложившиеся экономические отношения делали Россию важным рынком сбыта финских товаров и услуг.

Финляндия экспортировала в Россию широкий спектр продукции: от высокотехнологичного оборудования и продукции машиностроения до пищевых товаров, включая молочные изделия и рыбу.

Согласно данным Статистического управления Финляндии, до 2022 года Россия занимала четвёртое место среди экспортных рынков страны, обеспечивая около пять-семь процентов от общего объёма экспорта, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Россия также была важным поставщиком энергоресурсов — природного газа, нефти и древесины. Крупные финские компании, такие как энергетический концерн Fortum и производитель бумаги Stora Enso, активно сотрудничали с российскими партнёрами.

Существенное значение имел и туризм: российские туристы, особенно из Санкт-Петербурга, ежегодно приносили финской экономике сотни миллионов евро, посещая Хельсинки, Лаппеенранту и горнолыжные курорты Лапландии.

После начала конфликта на Украине и введения санкций в 2022 году экономические связи между странами были практически полностью разорваны. Экспорт в Россию резко снизился, а многие финские компании были вынуждены покинуть российский рынок, что привело к серьёзным финансовым потерям.

Руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми отмечал, что внезапное прекращение торговли мгновенно сказалось на деловой активности. Экспортоориентированные компании столкнулись с трудностями: инженерная фирма Konecranes потеряла крупные контракты, а производитель молочной продукции Valio лишился значительной доли рынка.

По оценкам Центральной торговой палаты, экономические потери Финляндии из-за санкций и прекращения торговли с Россией исчисляются миллиардами евро.

В 2022–2023 годах экспорт в Россию сократился более чем на 80 процентов, что привело к снижению ВВП на 0,5-1 процент в зависимости от периода. Эти изменения усугубили и без того сложную ситуацию, связанную с глобальной инфляцией и ростом цен на энергоносители.

Санкции оказали влияние и на занятость. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест, особенно в приграничных регионах, таких как Южная Карелия. Город Иматра, ранее процветавший за счёт торговли и туризма, переживает заметный спад: местные предприятия фиксируют снижение доходов, а владельцы малого бизнеса отмечают потерю стабильности.

Экономические трудности начали отражаться и на социальной сфере. В сельских районах, где экономика в значительной степени зависела от экспорта в Россию, растёт недовольство среди граждан. Всё больше людей задаются вопросом, оправданы ли потери, связанные с поддержкой санкций. Представители некоторых оппозиционных партий выступают за пересмотр текущей экономической стратегии.

Юхо Ромакканиеми выражал надежду на то, что в будущем стороны конфликта смогут достичь компромисса, что позволило бы ослабить санкционный режим и дать финской экономике шанс на восстановление.

По его мнению, даже частичное восстановление экономических связей с Россией могло бы значительно облегчить положение финских компаний, хотя возврат к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется маловероятным.

Финляндия оказалась в уникальной ситуации: обладая относительно небольшой экономикой, она несёт непропорционально большие потери из-за географической и экономической близости к России. Страна стала наглядным примером последствий санкционной политики ЕС.

Если Финляндия не пересмотрит свою позицию и не предпримет шагов для смягчения последствий, её экономика может столкнуться с долгосрочными убытками. Продолжение нынешнего курса без выхода на новые рынки или источники дохода способно привести к дальнейшему ухудшению благосостояния населения, росту безработицы и спаду в ключевых отраслях.