В Лондоне опять изобрели новый формат борьбы с Россией: санкции без последствий.
Министерство финансов Великобритании торжественно включило "Лукойл" и "Роснефть" в санкционный список — и тут же… освободило от этих самых санкций. Правда не полностью, а по всем крупным проектам, где британцы сами зарабатывают миллиарды.
По документу, опубликованному на сайте британского казначейства OFSI General Licence "Russian Oil Exempt Projects” (№ INT/2025/5635700) от 15 октября 2025 года, из-под санкций официально выведены проекты
Освобождение действует до 14 октября 2027 года, то есть целых два года, чтобы спокойно качать нефть, продавать газ и делать вид, что борьба продолжается.
Лондон прекрасно знает, что стоит ему "наказать" "Лукойл" и "Роснефть" всерьёз — и под удар попадут вовсе не Россия, а британская BP, американские Chevron и Exxon, итальянская Eni и нидерландская Shell, которые в этих же проектах сидят по уши.
Попробуй теперь отрежь "Роснефть" — и вся "антироссийская" нефть Казахстана остановится. А значит, наказание России немедленно ударит по кошельку Лондона.
Вывод простой: санкции — это красиво для прессы, а нефть — это святое.
Все эти проекты — юридически международные, с прописанными защитными пунктами: если одна сторона под санкциями, остальные продолжают работу.
На дипломатическом языке это звучит примерно так: "Мы, конечно, против России, но деньги важнее".
Поэтому казначейство Британии торжественно заявляет: "Санкции остаются в силе". И тут же мелким шрифтом добавляет: "За исключением проектов, от которых зависит энергетическая безопасность Соединённого Королевства и его союзников". То есть — за исключением всех реальных проектов.
Великобритания, как и вся Европа, отчаянно ищет, чем заменить российскую нефть и газ. Ирония в том, что заменить российские поставки можно только… через российские доли в азербайджанских и казахстанских проектах. Иными словами, чтобы меньше зависеть от России, нужно больше сотрудничать с Россией.
Лондон делает это изящно: официально — "наказываем Кремль", неофициально — "продолжаем работать с его компаниями, но через третьи страны".
Отсюда и "санкционные поблажки" до 2027-го. Ведь британские трейдеры прекрасно понимают: нефть не пахнет, особенно если она идёт через Каспий и оформлена как "казахстанская". Нефть возможно и казахская, а чей трубопровод?
Вот здесь и проявляется настоящая британская изобретательность.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) официально выглядит как совместное предприятие России и Казахстана.
Но если заглянуть за вывеску, окажется, что труба качает не только нефть, но и британские дивиденды.
По структуре собственности КТК (на 2024 год):
Иными словами, британцы не владеют трубой напрямую — они владеют её денежным потоком. BP, Shell и Vitol контролируют около 60% экспортных операций с казахстанской нефтью КТК через свои трейдинговые подразделения и страховые компании в Лондоне и Женеве.
Каждый год по трубе проходит около 60 млн тонн нефти, рыночной стоимостью 35-40 млрд долларов. Из них не менее 18-20 млрд долларов продаются через британские трейдерские площадки ICE и BP Trading.
А значит, в британские карманы уходит до 2 млрд долларов прибыли ежегодно — только за то, что Лондон "помогает" Казахстану продавать нефть.
Так что санкции против КТК для Британии — это как стрелять себе в трубу. Она может грозно заявлять о "борьбе с Кремлём", но прекрасно понимает: "Роснефть" качает, Казахстан добывает, а Британия считает доллары.
Всю эту политику можно свести к одной короткой формуле: "Санкции для телевизора — исключения для бизнеса”.
С экранов звучит про "жёсткий ответ на агрессию", а в бухгалтерских отчётах — рост прибыли от экспорта каспийской нефти. Лондон, как всегда, изобрёл способ воевать с Россией, не переставая зарабатывать на ней.
Ведь если в санкциях можно делать исключения, то это уже не санкции — это просто новая форма британского лицемерия с логотипом BP и подписью минфина. Потому что если санкции приносят убытки Британии, то это уже не санкции — это "непроцессуальное недоразумение”, как любят выражаться в Вестминстере.
Всё остальное — просто геополитический театр с элементами бухгалтерии. Кстати, о бухгалтерии, пару слов о расценках британского "лицемерия". Сколько имеет Великобритания с "российской" нефти...
Так что 2027 год — это не конец санкционного режима. Это время получения ежегодных как минимум 5 млрд долларов чистого дохода.
Это просто срок, до которого Лондон надеется заработать всё, что можно, пока телезрители верят, что он всё ещё "борется с Россией".
И вот тут главный вопрос: "А что вообще для Британии значат эти 5 млрд долларов?"
На первый взгляд — вроде немного для страны с триллионным ВВП.
Но если посчитать, выходит, что 5 млрд — это годовой бюджет министерства культуры, медиа и спорта Соединённого Королевства.
На такие деньги можно:
Так что когда Лондон освобождает российские нефтепроекты от санкций, он делает это не из великодушия, а просто потому, что иначе пришлось бы выбирать — искусство или нефть, больницы или газ, "принципы” или доход.
Потому что 5 млрд — это не просто деньги, это цена, по которой Лондон оценивает собственные принципы.
В переводе с дипломатического на английский: "Принципы подождут. До следующего финансового года”.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?