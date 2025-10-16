МВФ просит не брать пример с США

4:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный валютный фонд в очередной раз обратил внимание мирового сообщества на риски, связанные с нарастающим протекционизмом в мировой торговле.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перевозки

На ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева обозначила обеспокоенность тенденцией к повышению импортных пошлин и применению торговых барьеров, подчеркнув, что подобная политика может обернуться негативными последствиями для самих стран, которые её инициируют.

Главный посыл МВФ сводится к предостережению: попытки использовать тарифные инструменты для защиты внутреннего рынка или давления на торговых партнёров в долгосрочной перспективе подрывают устойчивость глобальной экономики.

США активно применяют подобные меры, что отражается на всей системе международной торговли. Однако как отмечает руководство фонда, большинство стран не последовали этому примеру — и именно это, по мнению МВФ, является разумной стратегией.

Эксперты фонда считают, что рост протекционизма способен привести к замедлению темпов мирового экономического роста, повышению издержек для бизнеса и росту цен для потребителей.

Пошлины, которые вводятся под лозунгами защиты национальных производителей, на практике нередко оказываются инструментом политического давления и ответных мер, провоцируя цепную реакцию торговых конфликтов.

В результате пострадавшими оказываются не только импортёры, но и экспортно-ориентированные отрасли, чьи товары теряют конкурентоспособность на зарубежных рынках.

МВФ неоднократно указывал, что современная глобальная экономика строится на взаимозависимости. Попытка искусственно ограничить торговлю ради краткосрочных политических выгод может привести к разрушению выстроенных цепочек поставок и снижению эффективности мирового производства.

В условиях, когда глобальные рынки остаются взаимосвязанными, ставка на изоляцию и тарифные барьеры несёт больше рисков, чем преимуществ.

Особое внимание Георгиева уделила вопросу масштабов экономики и степени её открытости. Она подчеркнула, что повышение пошлин может оказаться относительно безболезненным только для крупных и частично закрытых экономик, обладающих внутренним спросом, способным компенсировать потери от внешних ограничений.

В качестве примера она указала на Китай, который в ответ на действия Вашингтона выстраивает собственную стратегию тарифного и нетарифного регулирования. Однако даже в этом случае, по мнению МВФ, торговое противостояние двух крупнейших экономик мира несёт значительные риски для глобального роста.

Политика протекционизма, к которой периодически обращаются крупнейшие мировые игроки, часто оправдывается необходимостью "перезапуска" национальной промышленности, защиты рабочих мест или снижения зависимости от импорта.

Однако экономическая история показывает, что такие меры редко приводят к долгосрочному росту конкурентоспособности. В краткосрочной перспективе они могут поддержать отдельные отрасли, но одновременно увеличивают стоимость импортных компонентов, сырья и технологий, что снижает эффективность внутреннего производства.

По оценкам аналитиков фонда, если тенденция к повышению пошлин продолжится, мировой ВВП в ближайшие годы может потерять от 0,5 до 1,5 процентных пунктов по сравнению с базовым сценарием.

Особенно уязвимыми окажутся развивающиеся страны, чья экономика зависит от экспорта сырья и промежуточных товаров. Снижение глобального спроса на фоне торговых барьеров приведёт к падению валютных поступлений и ослаблению национальных валют, что в свою очередь создаст давление на внутренние бюджеты и социальные программы.

В целом позиция МВФ отражает тревогу по поводу постепенного отхода мира от модели глобализации, которая на протяжении десятилетий обеспечивала стабильное расширение мировой торговли и экономического взаимодействия.

Восстановление после пандемии, энергетические кризисы и геополитические конфликты уже усилили фрагментацию рынков. Новая волна тарифных мер способна закрепить этот процесс, разделив мировую экономику на конкурирующие блоки.

Если эта тенденция не будет остановлена, мировая экономика может перейти в режим длительной стагнации, где внутренние барьеры станут нормой, а международные альянсы — инструментом краткосрочного расчёта.