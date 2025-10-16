Депутаты попросили правительство ограничить использование пальмового масла

Госдума направила обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность значительно ограничить использование пальмового масла в пищевой промышленности. Особое внимание депутаты уделили продукции, предназначенной для детей и социально уязвимых категорий граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пальмовое масло

По данным, приведённым в обращении, объём ввоза пальмового масла в Россию остаётся стабильно высоким — около миллиона тонн в год. Более того, в 2025 году прослеживается тенденция к увеличению этих объёмов.

Несмотря на многочисленные дискуссии о влиянии пальмового масла на здоровье, его использование остаётся экономически выгодным для многих производителей. Дешевизна и технологическая универсальность продукта делают его привлекательным заменителем натуральных жиров — в первую очередь молочных.

Однако этот экономический аргумент вступает в противоречие с интересами потребителей и вопросами продовольственной безопасности. В обращении депутатов подчёркивается рост доли фальсифицированной продукции — случаев, когда добросовестные производители теряют конкурентоспособность из-за того, что их коллеги заменяют натуральные ингредиенты на дешёвые растительные жиры.

Особенно часто такие нарушения фиксируются в молочной и кондитерской отраслях. В результате потребитель получает товар, не соответствующий заявленным характеристикам, а рынок — искажённые условия конкуренции.

В связи с выявленными проблемами парламент предлагает правительству выработать чёткую позицию по ряду ключевых вопросов.

В первую очередь речь идёт о соблюдении санитарных норм, установленных документом СанПиН 2.3/2.4.3590-20, который запрещает использование пальмового масла и продукции на его основе в детском питании в организованных коллективах — школах, детских садах и оздоровительных лагерях.

Кроме того, депутаты предлагают рассмотреть возможность распространения аналогичных ограничений на организации социальной и медицинской сферы. Таким образом, запрет может коснуться питания в больницах, домах престарелых и других учреждениях, где граждане зависят от государственных поставок продуктов.

Среди конкретных мер, предложенных депутатами, — усиление контроля за ввозом и маркировкой продукции, содержащей пальмовое масло, введение акцизов и повышение таможенных пошлин на этот товар.

Также предлагается изымать и уничтожать фальсифицированную продукцию за счёт её производителей, что должно стимулировать бизнес к более ответственному поведению.

Отдельно обозначена инициатива по усилению административной и уголовной ответственности за введение потребителей в заблуждение, особенно при подмене молочных жиров растительными.

Важным пунктом обращения является предложение подготовить комплексный научный доклад о влиянии пальмового масла и продуктов его переработки на здоровье человека. Госдума предлагает поручить это профильным научным институтам и представить доклад до 1 декабря 2025 года.

Подобный документ может стать основой для будущего регулирования и ответом на давние споры о реальном воздействии пальмового масла на организм.

Среди аргументов сторонников ограничений — данные о том, что пальмовое масло при избыточном употреблении может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и нарушений обмена веществ. Его высокая температура плавления делает продукт менее усвояемым по сравнению с животными жирами.

Противники же указывают, что в умеренных количествах и при соблюдении технологий производства пальмовое масло не представляет опасности, а является источником витаминов A и E.

Тем не менее, проблема в России, как отмечают эксперты, заключается не в самом продукте, а в его масштабном и неконтролируемом использовании.

Пальмовое масло занимает особое место в экономике продовольственного рынка. Для производителей оно стало способом снижения себестоимости продукции в условиях роста цен на молоко и сливочное масло.

Однако последствия такой экономии ложатся на плечи потребителей. Фальсификация товаров подрывает доверие к брендам и наносит ущерб отечественному сельскому хозяйству, которое теряет спрос на животные жиры и молочное сырьё.

Дискуссия о пальмовом масле уже не первый год остаётся предметом внимания властей. Ещё в 2019 году по инициативе Госдумы были внесены поправки в Налоговый кодекс, отменившие льготное налогообложение для продукции, содержащей этот ингредиент.

До этого пальмовое масло облагалось налогом как детское питание, что фактически стимулировало производителей использовать его в дешёвых кондитерских и молочных изделиях.

Обращение Госдумы к правительству отражает растущую обеспокоенность не только депутатов, но и общества в целом. Вопрос перестаёт быть исключительно экономическим — он становится элементом национальной политики в сфере здоровья и продовольственной независимости.

Если предложенные меры будут приняты, рынок может столкнуться с серьезными структурными изменениями. Производители, ориентированные на дешёвое сырьё, будут вынуждены искать альтернативы или повышать качество продукции. Это, в свою очередь, может привести к росту цен, но и к укреплению доверия потребителей.