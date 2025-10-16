Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия ответила на утверждение Трампа о прекращении импорта российской нефти

5:32
Экономика

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о якобы готовности Индии прекратить закупки российской нефти официальный Нью-Дели вновь подчеркнул: его энергетическая политика определяется внутренними интересами и потребностями, а не внешним давлением.

Индийские власти заявили, что в вопросах импорта энергоносителей страна руководствуется исключительно защитой интересов своих потребителей и необходимостью обеспечить стабильные цены и надёжные поставки на внутренний рынок.

Индия сегодня является одним из крупнейших мировых импортёров нефти и газа, а ее энергетический сектор в значительной степени зависит от внешних поставок.

Более 80 процентов нефти, потребляемой в стране, приходится на импорт. В условиях геополитической неопределённости и растущей конкуренции между поставщиками Нью-Дели выстраивает стратегию, основанную на диверсификации источников и максимальной гибкости в переговорах с ключевыми партнёрами.

Власти страны подчеркивают, что их главной задачей остается защита интересов индийского потребителя. В ситуации, когда мировые энергетические рынки нестабильны, а цены на нефть колеблются под влиянием санкций, региональных конфликтов и политических решений крупных держав, Индия стремится обеспечить предсказуемость и экономическую эффективность своих поставок.

Отношения Индии с США и Россией в энергетической сфере отражают общую стратегию внешнеполитического баланса. С одной стороны, Нью-Дели активно развивает сотрудничество с Вашингтоном, рассматривая США как одного из перспективных поставщиков нефти и газа.

Заместитель министра торговли Индии Раджеш Агравал уже заявил о возможном двукратном увеличении закупок американских энергоносителей — шаг, который не только способствует снижению торгового дефицита с США, но и укрепляет позиции Индии в переговорах о новом торговом соглашении.

С другой стороны, Россия остается для Индии стратегическим партнёром, поставляющим энергоносители на выгодных условиях.

Российская нефть продается с дисконтом, что делает её особенно привлекательной для индийского рынка. Несмотря на внешнее давление и призывы прекратить закупки, Индия продолжает активно импортировать сырьё из России. По данным аналитиков, российская доля в индийском нефтяном импорте за последние два года выросла более чем в пять раз.

Москва, в свою очередь, демонстрирует уверенность в сохранении сотрудничества. Российские представители отмечают, что энергетические отношения с Индией носят взаимовыгодный и устойчивый характер, а попытки Вашингтона вытеснить российские поставки объясняются скорее экономическими, чем политическими мотивами.

Давление со стороны США на страны, сотрудничающие с Россией в сфере энергетики, стало частью более широкой стратегии Вашингтона по ограничению влияния Москвы на мировых рынках.

Индия в этом контексте оказывается в сложной позиции: с одной стороны, она является ключевым партнёром США в регионе Индо-Тихоокеанского сотрудничества, с другой — не готова отказываться от выгодных российских поставок, которые обеспечивают значительную экономию и стабильность цен на внутреннем рынке.

Для Нью-Дели энергетический выбор — не вопрос идеологии, а инструмент обеспечения национальной безопасности. Индийская дипломатия традиционно придерживается принципа стратегической автономии, избегая прямого участия в геополитических конфликтах. Этот подход позволяет стране поддерживать отношения как с Западом, так и с Москвой, извлекая максимум выгоды из конкуренции поставщиков.

Решение Индии сохранять диверсифицированную структуру импорта нефти продиктовано не только краткосрочными выгодами, но и долгосрочной стратегией энергетической устойчивости. Власти страны стремятся минимизировать зависимость от конкретных регионов и поставщиков, одновременно развивая внутренние мощности переработки и альтернативные источники энергии.

Кроме того, поставки российской нефти способствуют снижению инфляционного давления и поддержанию устойчивого экономического роста. На фоне роста населения и промышленного производства потребление энергоресурсов в Индии ежегодно увеличивается, что делает вопрос надёжных поставок критически важным для национальной экономики.

В условиях, когда мировая энергетика становится ареной политического соперничества, Индия демонстрирует редкий пример прагматизма и последовательности.

Несмотря на заявления и давление со стороны Запада, страна продолжает действовать исходя из собственных интересов. Для Нью-Дели энергетическая независимость — это не отказ от сотрудничества, а способность самостоятельно определять, с кем и на каких условиях взаимодействовать.

Американские заявления о готовности Индии прекратить закупки российской нефти пока не находят подтверждения на практике. Скорее наоборот — индийская политика свидетельствует о том, что страна намерена сохранять гибкость и баланс в отношениях с основными поставщиками, извлекая из ситуации максимум экономических и политических преимуществ.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
