Олег Артюков

Сербия просит помощи ЕС в решении энерговопросов

4:34
Экономика

Сербия и Евросоюз договорились о создании специальной рабочей группы по вопросам энергетики. Это решение стало результатом переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Новый механизм призван выработать стратегические подходы к решению энергетических проблем страны, оказавшейся на пересечении интересов России и Евросоюза.

Создание совместной структуры можно рассматривать как элемент более широкого курса Белграда на укрепление энергетической устойчивости.

В последние годы Сербия столкнулась с серьёзными вызовами — от нестабильности поставок энергоресурсов до необходимости адаптироваться к общеевропейским требованиям по декарбонизации.

Рабочая группа, как ожидается, займётся анализом текущей ситуации в энергетическом секторе, оценкой рисков и выработкой предложений по снижению зависимости от отдельных поставщиков.

Одним из центральных вопросов остаётся судьба нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS), ключевого игрока на внутреннем рынке и стратегического актива для государства. Президент Вучич отдельно подчеркнул, что Белград не ведёт переговоров о продаже NIS и не планирует этого делать.

Несмотря на то, что государство является совладельцем компании, контрольный пакет принадлежит российской стороне: около 56,7 процентов акций контролируются "Газпром нефтью" и её дочерними структурами. Доля сербского государства составляет чуть менее 30 процентов.

Таким образом, энергетическая сфера Сербии остаётся тесно связанной с Россией. Это создаёт двойственное положение: с одной стороны, Москва традиционно остаётся главным партнёром в поставках нефти и газа; с другой — Белград стремится сблизиться с ЕС, где энергетическая политика строится на принципах диверсификации и сокращения зависимости от российских ресурсов. И увеличения зависимости от ресурсов американских.

По словам сербского руководства, диалог с Москвой остаётся конструктивным. Российская сторона, по утверждению Вучича, демонстрирует понимание сложной ситуации, в которой находится Сербия, и готова действовать с учётом её интересов. Это особенно важно для обеспечения стабильности поставок топлива и предотвращения дефицита на внутреннем рынке.

Ранее прошли переговоры между сербским руководством и делегацией из России, в состав которой вошли глава "Газпром нефти" Александр Дюков и заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Обе стороны охарактеризовали встречи как открытые и результативные, отметив, что достигнуты договорённости, позволяющие сохранить стабильность энергетической системы страны.

Создание рабочей группы с ЕС отражает стратегическое стремление Сербии балансировать между двумя центрами влияния. С одной стороны, страна получает значительную часть энергоресурсов из России, что делает её уязвимой в условиях санкционного давления.

С другой — Белград заинтересован в европейских инвестициях и технологической поддержке для модернизации энергетической инфраструктуры.

На фоне общеевропейского перехода к "зелёной" энергетике Сербия оказывается перед необходимостью ускорить реформы. В стране уже запущены проекты в сфере возобновляемых источников энергии — солнечных и ветровых электростанций, но их доля в энергобалансе пока незначительна.

Зависимость от ископаемого топлива остаётся критической: уголь и нефть обеспечивают большую часть потребностей промышленности и домохозяйств.

Однако политический баланс остаётся хрупким. Поддерживая экономические связи с Россией, Сербия старается избежать прямого вовлечения в санкционные механизмы ЕС. Такое положение требует тонкой дипломатической работы: Белград должен одновременно сохранять стабильность поставок из России и укреплять партнёрство с европейскими структурами.

Между тем, фон дер Ляйен прямым текстом заявила в Белграде, что вступление Сербии в Евросоюз зависит от того, присоединится ли страна к антироссийским санкциям. Можно предполагать, что Брюссель будет и дальше оказывать давление.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы сербия евросоюз энергетика еврокомиссия
