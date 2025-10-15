Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности

5:06
Экономика

Исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявил о серьёзных пробелах в энергетической политике Европы, отметив отсутствие у Евросоюза единого плана энергетической безопасности и общего рынка энергоресурсов.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Его выступление на форуме ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti в Риме вновь подняло тему стратегической уязвимости европейского энергетического пространства — вопрос, который, несмотря на многолетние дискуссии, до сих пор не получил системного решения.

В центре внимания Дескальци оказался тот факт, что, несмотря на усилия по продвижению "зелёного перехода" и декарбонизации экономики, Европа остается фрагментированной в вопросах энергетики.

В отличие от США, Китая или России, где энергетическая стратегия формируется и реализуется на национальном уровне в едином контуре, европейские страны продолжают действовать каждая по собственной траектории.

Это означает, что внутри ЕС отсутствует согласованный механизм распределения ресурсов, совместного хранения газа, единой инфраструктурной политики и общих стандартов энергетической безопасности.

Такое положение дел обнажилось особенно остро после 2022 года, когда резкие перебои с поставками энергоносителей и ценовые всплески выявили слабые места европейской модели.

Неспособность быстро перенаправить потоки топлива, отсутствие достаточных резервов и несогласованность действий между странами-членами ЕС показали, насколько континент зависим от внешних поставщиков.

В отличие от США, обладающих внутренними запасами газа и нефти, или Китая, выстроившего долгосрочную стратегию по контролю над поставками критически важных минералов, Европа оказалась вынуждена действовать в авральном режиме.

Заявление главы Eni отражают растущее беспокойство в энергетическом секторе. Европейская экономика, пытающаяся одновременно справиться с последствиями энергетического кризиса и ускорить переход к возобновляемым источникам, сталкивается с двойным вызовом: обеспечить безопасность поставок и при этом сохранить конкурентоспособность.

Отсутствие единого энергетического рынка ведет к разрыву между странами Западной и Восточной Европы: первые имеют доступ к альтернативным маршрутам и более развитой инфраструктуре, тогда как вторые остаются уязвимыми перед внешними рисками.

Эксперты указывают, что энергетическая фрагментация ЕС имеет глубокие исторические корни. Попытки создать общий энергетический рынок предпринимались ещё в 1990-х годах, но национальные интересы часто брали верх.

Германия, например, строила свою стратегию вокруг импорта дешёвого газа из России, Франция делала ставку на атомную энергетику, а страны Южной Европы пытались развивать инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа. В итоге общая энергетическая архитектура так и не сложилась.

Клаудио Дескальци подчеркнул, что ключевой задачей остается энергетический переход — переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Однако по его мнению, этот процесс не может опираться исключительно на субсидии. Если экономика "зелёного" сектора не станет самодостаточной и прибыльной, то система не сможет существовать устойчиво в долгосрочной перспективе.

Такая позиция отражает нарастающее понимание того, что энергетическая трансформация требует не только политической воли, но и четких экономических расчетов.

В условиях глобальной конкуренции именно устойчивость и предсказуемость энергетических стратегий становятся определяющими факторами геополитического влияния.

Для Европы отсутствие общего рынка и единого плана безопасности означает, что она рискует отстать в борьбе за новые технологии и ресурсы.

Мир стремительно движется к контролю над поставками лития, кобальта и других стратегических минералов, без которых невозможны производство аккумуляторов, электромобилей и систем хранения энергии.

Европа, обладая технологическими компетенциями, но не имея доступных источников сырья, вынуждена искать компромисс между экологическими амбициями и экономическими реалиями.

Примечательно, что выступление главы Eni прозвучало на фоне растущих дискуссий внутри самого Евросоюза. В Брюсселе обсуждаются предложения о создании единого агентства энергетической безопасности и формировании общеевропейских резервов газа.

Однако согласование этих инициатив идет медленно. Страны-члены не спешат передавать контроль над ключевыми элементами энергетической политики наднациональным институтам, опасаясь потери суверенитета и роста внутренних цен.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа энергетика безопасность
Новости Все >
Тренажёр, который не обещает лёгкости, но дарит постоянство: формула долголетия под ногами
Китай построил лестницу в облака: 1,44 млрд на комфорт
На ножах: какие шокирующие подробности о жизни с Бритни Спирс рассказал экс-супруг звезды
Усталость после 40 лет? Этот метод поможет женщинам вернуть энергию и радость жизни
Один неверный кусочек — и утка не взлетит: как правильно подкармливать водоплавающих
Сочи осенью оказался не тем, чем кажется: туристка проверила город в несезон и была ошеломлена
Гимнастика больше не будет прежней: ушёл человек, благодаря которому она стала искусством — Александр Дитятин
Утечка без взлома: почему ваши файлы утекают в сеть сами по себе
Праздники перевернут выплаты: ноябрьские пособия и пенсии придут не по расписанию
По одной мелочи их видно сразу: россиян за границей выдают вовсе не фразы и не акцент
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Сухой воздух превратил зверя в мумию: в Мичигане нашли неизвестное существо с черепом как у собаки
Невидимая рука рынка: как российские алмазы находят новые пути после санкций G7
Губернатор Ростовской области навестил казаков-добровольцев в зоне СВО
Спите спокойно, если сможете: новая тактика клопов ставит в тупик даже профессионалов
Мэл Гибсон снимает сиквел Страстей Христовых: почему в фильме нет прежних актёров
Серебро на голове, блеск в глазах: как сделать седые волосы мягкими и сияющими
Ольга Кормухина не выдержала: предлагает остановить тёмные тусовки самым жёстким способом
С виду утка, на деле монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Салон после поездки с питомцем превращается в ковёр: одна хитрость решает проблему за минуты
Орган, который работает без отдыха, не выдерживает лени: почему сердце страдает первым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.