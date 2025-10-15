Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности

Исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявил о серьёзных пробелах в энергетической политике Европы, отметив отсутствие у Евросоюза единого плана энергетической безопасности и общего рынка энергоресурсов.

Его выступление на форуме ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti в Риме вновь подняло тему стратегической уязвимости европейского энергетического пространства — вопрос, который, несмотря на многолетние дискуссии, до сих пор не получил системного решения.

В центре внимания Дескальци оказался тот факт, что, несмотря на усилия по продвижению "зелёного перехода" и декарбонизации экономики, Европа остается фрагментированной в вопросах энергетики.

В отличие от США, Китая или России, где энергетическая стратегия формируется и реализуется на национальном уровне в едином контуре, европейские страны продолжают действовать каждая по собственной траектории.

Это означает, что внутри ЕС отсутствует согласованный механизм распределения ресурсов, совместного хранения газа, единой инфраструктурной политики и общих стандартов энергетической безопасности.

Такое положение дел обнажилось особенно остро после 2022 года, когда резкие перебои с поставками энергоносителей и ценовые всплески выявили слабые места европейской модели.

Неспособность быстро перенаправить потоки топлива, отсутствие достаточных резервов и несогласованность действий между странами-членами ЕС показали, насколько континент зависим от внешних поставщиков.

В отличие от США, обладающих внутренними запасами газа и нефти, или Китая, выстроившего долгосрочную стратегию по контролю над поставками критически важных минералов, Европа оказалась вынуждена действовать в авральном режиме.

Заявление главы Eni отражают растущее беспокойство в энергетическом секторе. Европейская экономика, пытающаяся одновременно справиться с последствиями энергетического кризиса и ускорить переход к возобновляемым источникам, сталкивается с двойным вызовом: обеспечить безопасность поставок и при этом сохранить конкурентоспособность.

Отсутствие единого энергетического рынка ведет к разрыву между странами Западной и Восточной Европы: первые имеют доступ к альтернативным маршрутам и более развитой инфраструктуре, тогда как вторые остаются уязвимыми перед внешними рисками.

Эксперты указывают, что энергетическая фрагментация ЕС имеет глубокие исторические корни. Попытки создать общий энергетический рынок предпринимались ещё в 1990-х годах, но национальные интересы часто брали верх.

Германия, например, строила свою стратегию вокруг импорта дешёвого газа из России, Франция делала ставку на атомную энергетику, а страны Южной Европы пытались развивать инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа. В итоге общая энергетическая архитектура так и не сложилась.

Клаудио Дескальци подчеркнул, что ключевой задачей остается энергетический переход — переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Однако по его мнению, этот процесс не может опираться исключительно на субсидии. Если экономика "зелёного" сектора не станет самодостаточной и прибыльной, то система не сможет существовать устойчиво в долгосрочной перспективе.

Такая позиция отражает нарастающее понимание того, что энергетическая трансформация требует не только политической воли, но и четких экономических расчетов.

В условиях глобальной конкуренции именно устойчивость и предсказуемость энергетических стратегий становятся определяющими факторами геополитического влияния.

Для Европы отсутствие общего рынка и единого плана безопасности означает, что она рискует отстать в борьбе за новые технологии и ресурсы.

Мир стремительно движется к контролю над поставками лития, кобальта и других стратегических минералов, без которых невозможны производство аккумуляторов, электромобилей и систем хранения энергии.

Европа, обладая технологическими компетенциями, но не имея доступных источников сырья, вынуждена искать компромисс между экологическими амбициями и экономическими реалиями.

Примечательно, что выступление главы Eni прозвучало на фоне растущих дискуссий внутри самого Евросоюза. В Брюсселе обсуждаются предложения о создании единого агентства энергетической безопасности и формировании общеевропейских резервов газа.

Однако согласование этих инициатив идет медленно. Страны-члены не спешат передавать контроль над ключевыми элементами энергетической политики наднациональным институтам, опасаясь потери суверенитета и роста внутренних цен.