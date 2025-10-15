Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Экономика

Министерство иностранных дел КНР выразило поддержку национальным авиаперевозчикам, выступившим против инициативы министерства транспорта США, которое предлагает запретить полёты китайских авиакомпаний в американские аэропорты через российское воздушное пространство.

Самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолет

В Пекине расценили это предложение как попытку политизировать авиационное сотрудничество и нанести ущерб законным интересам китайского бизнеса.

Минтранс США на прошлой неделе опубликовал проект распоряжения, предполагающий запрет для китайских авиакомпаний на пересечение воздушного пространства России при выполнении рейсов в Соединённые Штаты и обратно.

Ограничение затронет крупнейших игроков отрасли — Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, Xiamen Airlines и другие компании. В документе уточняется, что правило будет распространяться не только на регулярные, но и на чартерные рейсы.

На первый взгляд, мера имеет формально технический характер, однако её политическая подоплёка очевидна. С момента начала украинского конфликта и введения масштабных санкций против России, западные страны запретили своим авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством.

Однако перевозчики из Китая и ряда других государств продолжают использовать эти маршруты, что позволяет им выполнять более короткие и экономически выгодные рейсы в Европу и Северную Америку.

Для китайских авиакомпаний использование российского неба — не просто вопрос удобства, а ключевой фактор конкурентоспособности. Перелёты через северные маршруты сокращают время в пути на два-три часа, уменьшая расход топлива и снижая себестоимость билетов.

Если же китайским перевозчикам придётся летать в обход России — через Центральную Азию, Ближний Восток или Северный полюс, — это приведёт к росту издержек, удлинению маршрутов и, как следствие, подорожанию авиабилетов.

В самих компаниях уже заявили, что подобные меры не только нарушают принципы свободной и справедливой конкуренции, но и ударят по пассажирам, в том числе американским.

Китайские перевозчики направили в Минтранс США официальные комментарии, подчёркивая, что инициативы Вашингтона противоречат общественным интересам и создают серьёзные неудобства для всех участников рынка.

Эксперты отмечают, что если запрет будет введён, это может привести к дальнейшему росту стоимости авиаперевозок между Китаем и США — на фоне уже существующего дефицита прямых рейсов после пандемии COVID-19.

Поддержка, выраженная МИД Китая национальным авиакомпаниям, имеет не только экономическое, но и символическое значение. В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон своими действиями "наносит ущерб двустороннему сотрудничеству и подрывает собственные интересы".

Пекин демонстрирует, что рассматривает авиационные ограничения как часть более широкой стратегии давления на Китай — наряду с торговыми и технологическими ограничениями, направленными на сдерживание его экономического и технологического роста.

Американская инициатива укладывается в общий контекст ужесточения подхода к Китаю. В последние месяцы Вашингтон усиливает контроль над экспортом передовых технологий, ограничивает деятельность китайских компаний в сфере полупроводников и телекоммуникаций, а теперь — воздействует и на транспортный сектор.

Авиаспор развернулся на фоне общего обострения международной обстановки. Россия остаётся важным транзитным звеном в глобальной авиационной системе, несмотря на санкции. Для Китая, активно развивающего маршруты между Азией и Европой, российское воздушное пространство — важный элемент инициативы "Один пояс, один путь".

Ограничение на его использование воспринимается в Пекине как попытка США не только усложнить работу китайских авиаперевозчиков, но и нарушить логистическую архитектуру, выстраиваемую Китаем в рамках евразийского взаимодействия.

По сути, речь идёт не просто о маршрутах, а о контроле над транспортными потоками и коммуникационными артериями будущего. Отказ от пролёта над Россией ставит китайские авиалинии в менее выгодное положение и снижает стратегическую автономию Китая в сфере международных перевозок.

Пекин, судя по официальным комментариям, намерен защищать интересы своих авиакомпаний дипломатическими методами. Представители МИД призвали США "не перекладывать собственные издержки на потребителей по всему миру" и отказаться от политизации экономических вопросов.

В самой КНР эти шаги Вашингтона рассматривают как продолжение линии на сдерживание, направленной на ослабление позиций Китая в глобальной экономике.

В то же время некоторые аналитики полагают, что американское предложение может не получить окончательного утверждения в текущем виде. Внутри самих США звучат сомнения относительно целесообразности таких мер: авиарынок между двумя странами всё ещё восстанавливается после пандемии, а потребители уже сталкиваются с высокими ценами на билеты и ограниченным количеством рейсов.

Усиление барьеров в авиационном сообщении рискует ударить и по американским интересам, что отмечают и китайские дипломаты.

Ситуация вокруг ограничения полётов через российское воздушное пространство — очередной пример того, как геополитические противоречия превращаются в барьеры для глобальной экономики.

США стремятся выстроить систему, в которой доступ к инфраструктуре и маршрутам определяется политической лояльностью, а не экономической целесообразностью.

Китай, в свою очередь, пытается отстаивать принципы открытости и взаимной выгоды, апеллируя к интересам бизнеса и потребителей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай самолет санкции аэропорт
Новости Все >
Маленькая деталь, которая делает тягу в два раза мощнее — большинство о ней даже не догадывается
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС
Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты
Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Последние материалы
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Право без границ: как юрист может построить карьеру в двух правовых системах
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов
Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.