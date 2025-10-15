США хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Министерство иностранных дел КНР выразило поддержку национальным авиаперевозчикам, выступившим против инициативы министерства транспорта США, которое предлагает запретить полёты китайских авиакомпаний в американские аэропорты через российское воздушное пространство.

В Пекине расценили это предложение как попытку политизировать авиационное сотрудничество и нанести ущерб законным интересам китайского бизнеса.

Минтранс США на прошлой неделе опубликовал проект распоряжения, предполагающий запрет для китайских авиакомпаний на пересечение воздушного пространства России при выполнении рейсов в Соединённые Штаты и обратно.

Ограничение затронет крупнейших игроков отрасли — Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, Xiamen Airlines и другие компании. В документе уточняется, что правило будет распространяться не только на регулярные, но и на чартерные рейсы.

На первый взгляд, мера имеет формально технический характер, однако её политическая подоплёка очевидна. С момента начала украинского конфликта и введения масштабных санкций против России, западные страны запретили своим авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством.

Однако перевозчики из Китая и ряда других государств продолжают использовать эти маршруты, что позволяет им выполнять более короткие и экономически выгодные рейсы в Европу и Северную Америку.

Для китайских авиакомпаний использование российского неба — не просто вопрос удобства, а ключевой фактор конкурентоспособности. Перелёты через северные маршруты сокращают время в пути на два-три часа, уменьшая расход топлива и снижая себестоимость билетов.

Если же китайским перевозчикам придётся летать в обход России — через Центральную Азию, Ближний Восток или Северный полюс, — это приведёт к росту издержек, удлинению маршрутов и, как следствие, подорожанию авиабилетов.

В самих компаниях уже заявили, что подобные меры не только нарушают принципы свободной и справедливой конкуренции, но и ударят по пассажирам, в том числе американским.

Китайские перевозчики направили в Минтранс США официальные комментарии, подчёркивая, что инициативы Вашингтона противоречат общественным интересам и создают серьёзные неудобства для всех участников рынка.

Эксперты отмечают, что если запрет будет введён, это может привести к дальнейшему росту стоимости авиаперевозок между Китаем и США — на фоне уже существующего дефицита прямых рейсов после пандемии COVID-19.

Поддержка, выраженная МИД Китая национальным авиакомпаниям, имеет не только экономическое, но и символическое значение. В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон своими действиями "наносит ущерб двустороннему сотрудничеству и подрывает собственные интересы".

Пекин демонстрирует, что рассматривает авиационные ограничения как часть более широкой стратегии давления на Китай — наряду с торговыми и технологическими ограничениями, направленными на сдерживание его экономического и технологического роста.

Американская инициатива укладывается в общий контекст ужесточения подхода к Китаю. В последние месяцы Вашингтон усиливает контроль над экспортом передовых технологий, ограничивает деятельность китайских компаний в сфере полупроводников и телекоммуникаций, а теперь — воздействует и на транспортный сектор.

Авиаспор развернулся на фоне общего обострения международной обстановки. Россия остаётся важным транзитным звеном в глобальной авиационной системе, несмотря на санкции. Для Китая, активно развивающего маршруты между Азией и Европой, российское воздушное пространство — важный элемент инициативы "Один пояс, один путь".

Ограничение на его использование воспринимается в Пекине как попытка США не только усложнить работу китайских авиаперевозчиков, но и нарушить логистическую архитектуру, выстраиваемую Китаем в рамках евразийского взаимодействия.

По сути, речь идёт не просто о маршрутах, а о контроле над транспортными потоками и коммуникационными артериями будущего. Отказ от пролёта над Россией ставит китайские авиалинии в менее выгодное положение и снижает стратегическую автономию Китая в сфере международных перевозок.

Пекин, судя по официальным комментариям, намерен защищать интересы своих авиакомпаний дипломатическими методами. Представители МИД призвали США "не перекладывать собственные издержки на потребителей по всему миру" и отказаться от политизации экономических вопросов.

В самой КНР эти шаги Вашингтона рассматривают как продолжение линии на сдерживание, направленной на ослабление позиций Китая в глобальной экономике.

В то же время некоторые аналитики полагают, что американское предложение может не получить окончательного утверждения в текущем виде. Внутри самих США звучат сомнения относительно целесообразности таких мер: авиарынок между двумя странами всё ещё восстанавливается после пандемии, а потребители уже сталкиваются с высокими ценами на билеты и ограниченным количеством рейсов.

Усиление барьеров в авиационном сообщении рискует ударить и по американским интересам, что отмечают и китайские дипломаты.

Ситуация вокруг ограничения полётов через российское воздушное пространство — очередной пример того, как геополитические противоречия превращаются в барьеры для глобальной экономики.

США стремятся выстроить систему, в которой доступ к инфраструктуре и маршрутам определяется политической лояльностью, а не экономической целесообразностью.

Китай, в свою очередь, пытается отстаивать принципы открытости и взаимной выгоды, апеллируя к интересам бизнеса и потребителей.