Олег Артюков

ЕС хочет принудить китайские компании передавать технологии

4:30
Экономика

Евросоюз готовится к радикальному пересмотру подходов к иностранным инвестициям в технологические отрасли.

Прозрачная солнечная панель на окне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По данным агентства Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность введения требований, обязывающих зарубежные компании, прежде всего китайские, передавать технологии и создавать совместные предприятия, если они намерены вести бизнес на территории Евросоюза.

Планируемые меры, по предварительной информации, будут касаться компаний, работающих в ключевых секторах — производстве аккумуляторов, электромобилей, компонентов для "зелёной" энергетики и других направлений, критически важных для перехода Европы к устойчивой экономике.

Предполагается, что новые правила обяжут иностранные фирмы использовать определённую долю европейских комплектующих, нанимать местных специалистов и инвестировать в развитие совместных производственных мощностей.

В числе рассматриваемых механизмов — требование обязательного создания совместных предприятий с европейскими партнёрами, что должно облегчить контроль над технологиями и цепочками поставок.

Хотя официально подобные меры будут распространяться на все иностранные компании, в Брюсселе не скрывают, что главным объектом внимания является именно Китай.

За последние десять лет китайские производители активно укрепляют позиции в Европе, предлагая продукцию, которая зачастую оказывается дешевле европейских аналогов, но при этом опирается на государственные субсидии и масштабное технологическое развитие внутри Китая.

Особенно ярко это проявляется в автомобильной отрасли и производстве литий-ионных аккумуляторов — сферах, где Пекин сумел добиться глобального лидерства.

Европейские чиновники опасаются, что без активных контрмер континент окажется зависимым от китайских поставок не меньше, чем ранее от российских энергоресурсов.

Стратегия технологического суверенитета, о которой активно говорит Еврокомиссия, подразумевает создание внутренних цепочек добавленной стоимости, способных конкурировать с азиатскими гигантами. Новые регуляторные шаги могут стать одним из инструментов для достижения этой цели.

Аналитики отмечают, что инициатива ЕС во многом является ответом на уже существующую китайскую практику. В течение десятилетий Китай требовал от западных корпораций, желающих работать на его рынке, создавать совместные предприятия и делиться технологиями.

Теперь Европа, по сути, зеркально воспроизводит этот подход, адаптируя его к собственным интересам.

Тем не менее, такой шаг несёт определённые риски. Введение жёстких правил для иностранных инвесторов может отпугнуть не только китайские, но и другие международные компании, что создаст угрозу снижения конкурентоспособности европейской экономики.

Кроме того, возможное обострение торговых отношений с Пекином может привести к ответным мерам. Китай уже не раз демонстрировал готовность использовать экономические инструменты в качестве политического рычага.

В ответ на европейские расследования по поводу субсидирования китайских производителей электромобилей Пекин запустил собственные проверки в отношении европейских брендов и поставщиков.

Если ЕС действительно решится на законодательное закрепление обязательной передачи технологий, торговая напряжённость может перерасти в новый этап экономического противостояния.

Для Евросоюза ситуация осложняется внутренними противоречиями. С одной стороны, крупные государства — Германия, Франция, Италия — выступают за более решительную защиту своих промышленностей и создание равных условий для национальных производителей.

С другой — ряд стран Центральной и Восточной Европы традиционно настроены более либерально по отношению к китайскому капиталу и опасаются, что чрезмерная протекционистская политика повредит инвестиционному климату.

Возможное представление новых нормативных требований ожидается в ноябре. Если предложения получат одобрение, это станет знаковым моментом для всей европейской промышленной политики. ЕС фактически признает необходимость активного вмешательства государства в рыночные процессы ради стратегической безопасности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай евросоюз технологии инвестиции
