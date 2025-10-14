Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

МВФ не нашёл серьёзного влияния роста пошлин на мировую экономику. Пока что

5:22
Экономика

Воздействие таможенных пошлин на мировую экономику оказалось менее разрушительным, чем прогнозировали аналитики весной, однако угрозы для устойчивого развития сохраняются.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Такой вывод прозвучал в выступлении главного экономиста Международного валютного фонда Пьера-Оливье Гуринша во время представления обновлённого доклада о перспективах мировой экономики на осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

По словам Гуринша, апрельское решение США ввести новые таможенные тарифы "потрясло мировую торговлю" и вызвало эффект домино в глобальных цепочках поставок.

Тем не менее, спустя полгода масштаб последствий оказался менее драматичным, чем ожидалось. "США заключили торговые сделки с рядом стран и предоставили исключения, а многие государства воздержались от ответных мер", — пояснил главный экономист МВФ.

Этот факт, подчеркнул он, демонстрирует адаптивность мировой экономической системы. Частный сектор оперативно переориентировал логистику, перенаправил производственные цепочки и диверсифицировал рынки поставок.

Однако "говорить о том, что пошлины не имели никакого эффекта, было бы преждевременно и неверно", добавил Гуринша. Тарифная политика США по-прежнему остается жёсткой, а напряжённость в международной торговле — высокой.

За последние годы мировая торговля пережила несколько "тестов на прочность" — от пандемии COVID-19 до геополитических конфликтов и энергетических кризисов.

Введение американских тарифов стало очередным испытанием для глобальной системы. Традиционно протекционизм рассматривался как инструмент защиты внутреннего рынка, однако в условиях взаимозависимости современных экономик он оборачивается цепной реакцией — изменением цен, снижением инвестиций и сокращением потребительского спроса.

Тем не менее, реакция мировой экономики на американские пошлины в 2025 году оказалась более сдержанной, чем на аналогичные меры, вводившиеся в конце 2010-х. Это можно объяснить уроками прошлого: компании и правительства выработали механизмы быстрой адаптации. Диверсификация поставок, развитие региональных соглашений и укрепление логистической инфраструктуры позволили смягчить удар.

Однако сохраняется фундаментальная проблема — растущая непредсказуемость торговой политики ведущих стран. Именно эта неопределённость, по мнению экспертов МВФ, становится главным фактором сдерживания экономического роста.

Гуринша предупредил, что риски усиления тарифной войны остаются значительными. "Основной риск связан с тем, что пошлины могут вновь вырасти из-за неурегулированных торговых разногласий. В сочетании с нарушениями цепочек поставок это способно привести к сокращению глобального производства на 0,3 процента уже в следующем году", — отметил экономист.

Для мировой экономики, где рост ВВП оценивается в среднем на уровне три процента, потеря даже нескольких десятых процента означает миллиарды долларов недополученных доходов и миллионы рабочих мест под угрозой. Особенно уязвимыми оказываются развивающиеся страны, зависимые от экспорта сырья и импорта технологий.

Более того, тарифные барьеры подрывают доверие между ключевыми торговыми партнерами и тормозят долгосрочные инвестиции. Крупные корпорации, не имея чётких прогнозов относительно торговых правил, откладывают проекты, что влияет на занятость, инновации и технологический прогресс.

По мнению Пьера-Оливье Гуринша, единственным устойчивым путём снижения напряжённости является "политика, способствующая восстановлению доверия и предсказуемости". Она должна включать сокращение неопределённости и установление прозрачных правил игры, отражающих изменяющуюся структуру мировой торговли.

Фактически речь идет о возвращении к принципам многосторонности и взаимных обязательств, которые легли в основу глобальной торговой системы после Второй мировой войны.

Однако современная реальность требует их переосмысления. Новые технологии, переход к "зелёной" экономике, рост цифровых рынков — всё это меняет природу международных экономических отношений.

США, Китай, Евросоюз и другие ключевые игроки оказываются в сложном положении: с одной стороны, они стремятся защитить национальные интересы, с другой — не могут игнорировать взаимозависимость. Экономический изоляционизм, который еще недавно казался политически привлекательным, всё чаще воспринимается как угроза долгосрочной стабильности.

Мир вступает в новую фазу — эпоху торговой осторожности, когда государства вынуждены балансировать между защитой внутреннего рынка и сохранением открытости.

Так что введение пошлин уже не вызывает шока, но и не проходит бесследно. Каждое новое решение в сфере торговой политики становится тестом на устойчивость международной системы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
