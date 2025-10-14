Минпромторгу поручили рассмотреть возможность отложить новые правила утильсбора

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил министерству промышленности и торговли подготовить предложения по возможной отсрочке вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили.

Введение обновленного порядка запланировано на 1 ноября 2025 года, однако бизнес-сообщество высказало обеспокоенность из-за рисков, связанных с текущими сроками поставок и оформлением импортных машин.

В сентябре Минпромторг разработал проект постановления правительства, предусматривающий изменение механизма расчёта утилизационного сбора. Согласно документу, базовая ставка сбора для легковых автомобилей должна определяться в зависимости от типа и объёма двигателя.

При этом вводится дополнительный коэффициент, учитывающий мощность двигателя по прогрессивной шкале. Подобная система направлена на более точное отражение реальных параметров автомобиля и предполагает увеличение ставки для мощных и, как правило, более дорогих транспортных средств.

Одновременно проект сохраняет льготы для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования. Речь идет о машинах с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, на которые продолжит распространяться пониженный коэффициент.

Эта мера, как отмечалось при разработке документа, направлена на поддержку частных потребителей и недопущение резкого роста расходов при покупке иномарок для личного использования.

Новая система расчёта должна вступить в силу с 1 ноября 2025 года. Дата была выбрана исходя из средних сроков доставки импортных автомобилей на территорию России.

Однако к моменту подготовки постановления возникли трудности, связанные с задержками в поставках уже оплаченных машин. По данным участников рынка, многие автомобили, заказанные в августе-октябре 2025 года, ещё находятся в пути и не прошли необходимые таможенные процедуры.

С учетом этой ситуации "Деловая Россия" направила обращение в адрес первого вице-премьера с предложением перенести срок вступления новых правил в силу. В письме подчеркивалась необходимость обеспечить покупателям возможность завершить оформление сделок в рамках действующих условий, не подвергаясь дополнительной финансовой нагрузке.

По информации секретариата первого вице-премьера, Минпромторгу предстоит представить предложения по возможной отсрочке, которые будут рассматриваться с учётом интересов участников автомобильного рынка, импортёров и конечных покупателей.

Введение обновлённого механизма расчета утилизационного сбора является частью более масштабной работы правительства по совершенствованию регулирования автомобильной отрасли.

Новая система должна стать инструментом, позволяющим более справедливо распределить фискальную нагрузку между различными категориями транспортных средств. При этом предполагается, что перерасчёт ставок будет способствовать стимулированию ввоза и производства более экологичных и экономичных автомобилей.

Однако представители бизнеса указывают на то, что резкое изменение порядка расчёта без дополнительного переходного периода может привести к кратковременному росту цен на автомобили и осложнить логистику поставок. По оценкам участников рынка, переход к новой модели должен сопровождаться адаптационным периодом, который позволит завершить все текущие сделки и избежать дополнительных издержек.

Решение о возможной отсрочке будет приниматься после анализа предложений Минпромторга. Рассматривается несколько сценариев, включая перенос даты вступления в силу постановления на несколько месяцев или введение поэтапного применения новых ставок.

Окончательные параметры будут определены по итогам консультаций с представителями отрасли и федеральными органами исполнительной власти.