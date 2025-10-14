Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС обсуждает пересмотр торговой сделки с США после ухода Трампа

5:07
Экономика

Евросоюз готовится к пересмотру торговых отношений с США после завершения президентского срока Дональда Трампа, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Инициатива демонстрирует растущее недовольство внутри блока условиями сделки, заключённой между Брюсселем и Вашингтоном и отражает стремление Евросоюза вернуть баланс в двусторонней торговле.

Министры торговли стран ЕС намерены обсудить возможные изменения соглашения на встрече в Дании с комиссаром Евросоюза по торговле Марошем Шефчовичем.

Ряд государств-членов, которые ранее с неохотой одобрили действующую сделку, настаивают на включении в неё положения о "сроке действия" — механизме, который позволил бы автоматически прекратить действие соглашения через определённый период, если оно не будет пересмотрено или продлено на новых условиях.

Еврокомиссия, по данным Financial Times, готова рассмотреть этот вариант, хотя судьба инициативы во многом зависит от политической ситуации в США.

Действующая торговая договорённость, достигнутая летом 2024 года между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Дональдом Трампом, изначально подавалась как шаг к снижению напряжённости в трансатлантических экономических отношениях.

Согласно её положениям, почти на весь экспорт из ЕС в США были установлены единые пошлинные ставки в размере 15 процентов. Взамен европейская сторона обязалась увеличить закупки американского сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений.

Однако сделка не устранила ключевые торговые барьеры. Пошлины в размере 50 процентов на поставки стали и алюминия из ЕС в США так и остались в силе. Вашингтон лишь допустил возможность их понижения в будущем, но не предоставил конкретных гарантий.

По оценкам европейских экономистов, подобные условия ставят компании ЕС в неравное положение и создают зависимость от американского экспорта в стратегических секторах — энергетике и оборонной промышленности.

Аналитики отмечают, что решение пересмотреть соглашение отражает не только экономические, но и политические мотивы. Европейские правительства опасаются, что в случае продления пребывания Трампа у власти или возвращения к более протекционистской политике США, Евросоюз окажется в положении слабого партнёра, вынужденного следовать американским условиям.

В этом контексте идея об ограничении срока действия торгового соглашения может стать инструментом давления на Вашингтон и способом сохранить пространство для манёвра в будущем.

С другой стороны, возможное изменение политической ситуации в США также играет ключевую роль. Хотя очередные президентские выборы намечены на 2028 год, сам Трамп не исключал возможности вновь участвовать в них, несмотря на конституционные ограничения, запрещающие занимать пост президента более двух сроков.

Его заявления о том, что существуют "пути" для выдвижения на третий срок, вызвали широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Для Брюсселя подобная неопределённость усиливает риски: стратегия Евросоюза в отношении США во многом зависит от того, кто окажется в Белом доме после 2028 года.

Европейские экономисты и дипломаты всё чаще подчеркивают, что нынешняя торговая конструкция не соответствует принципу взаимной выгоды.

С одной стороны, США сохраняют контроль над критическими экспортными направлениями, с другой — ЕС вынужден компенсировать торговые потери увеличением закупок энергоносителей и вооружений у американских компаний.

Такой перекос, по мнению аналитиков, подрывает долгосрочную устойчивость европейской экономики и ставит под сомнение стратегическую автономию континента.

Кроме того, пересмотр сделки может стать частью более широкой тенденции — стремления Евросоюза укрепить собственную промышленную базу и снизить зависимость от внешних партнёров.

После энергетического кризиса 2022-2023 годов и обострения торговых споров с США вокруг субсидий для "зелёных" технологий, Брюссель всё активнее продвигает идею "экономического суверенитета".

Дискуссия в Дании может стать лишь первым этапом на пути к новому формату взаимодействия. Евросоюз вряд ли будет готов к резким шагам до завершения американского избирательного цикла, однако подготовительная работа уже началась.

Брюссель стремится выработать единую позицию, которая позволит ему в будущем вести переговоры с США с более сильных позиций, вне зависимости от того, кто будет занимать президентский пост.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экспорт евросоюз экономика
Новости Все >
Взрыв с одного удара: учёные предупреждают о новой угрозе из космоса
Когда лицо трескается от жажды: способ вернуть коже влагу и спасти её от увядания
От хип-хопа до мюзикла: какое препятствие мешает Дженнифер Лопес выйти на театральную сцену
Лимонная нежность в каждом кусочке: пирог, который тает на языке — готовится проще, чем вы думаете
В России предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Незваные соседи несут бешенство: признаки появления крыс, которые нельзя игнорировать
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Бег до или после штанги: спор, который наконец получил научный ответ — как порядок меняет результат
Сейчас читают
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Бег до или после штанги: спор, который наконец получил научный ответ — как порядок меняет результат
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Хоббиты живы: новые следы исчезнувшего вида шокировали археологов — доказательства пугают
Секрет красивой внешности Алёны Водонаевой: старые фотографии родителей шокировали фанатов
Залили кипятком — и всё потеряли: эти каши лишают энергии с утра
Губка в морозильной камере? Вы удивитесь, как этот трюк решает проблему с льдом
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Эгоизм или мечта? Почему Дженнифер Энистон не стала усыновлять ребёнка после неудачных попыток ЭКО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.