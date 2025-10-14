ЕС обсуждает пересмотр торговой сделки с США после ухода Трампа

Евросоюз готовится к пересмотру торговых отношений с США после завершения президентского срока Дональда Трампа, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Инициатива демонстрирует растущее недовольство внутри блока условиями сделки, заключённой между Брюсселем и Вашингтоном и отражает стремление Евросоюза вернуть баланс в двусторонней торговле.

Министры торговли стран ЕС намерены обсудить возможные изменения соглашения на встрече в Дании с комиссаром Евросоюза по торговле Марошем Шефчовичем.

Ряд государств-членов, которые ранее с неохотой одобрили действующую сделку, настаивают на включении в неё положения о "сроке действия" — механизме, который позволил бы автоматически прекратить действие соглашения через определённый период, если оно не будет пересмотрено или продлено на новых условиях.

Еврокомиссия, по данным Financial Times, готова рассмотреть этот вариант, хотя судьба инициативы во многом зависит от политической ситуации в США.

Действующая торговая договорённость, достигнутая летом 2024 года между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Дональдом Трампом, изначально подавалась как шаг к снижению напряжённости в трансатлантических экономических отношениях.

Согласно её положениям, почти на весь экспорт из ЕС в США были установлены единые пошлинные ставки в размере 15 процентов. Взамен европейская сторона обязалась увеличить закупки американского сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений.

Однако сделка не устранила ключевые торговые барьеры. Пошлины в размере 50 процентов на поставки стали и алюминия из ЕС в США так и остались в силе. Вашингтон лишь допустил возможность их понижения в будущем, но не предоставил конкретных гарантий.

По оценкам европейских экономистов, подобные условия ставят компании ЕС в неравное положение и создают зависимость от американского экспорта в стратегических секторах — энергетике и оборонной промышленности.

Аналитики отмечают, что решение пересмотреть соглашение отражает не только экономические, но и политические мотивы. Европейские правительства опасаются, что в случае продления пребывания Трампа у власти или возвращения к более протекционистской политике США, Евросоюз окажется в положении слабого партнёра, вынужденного следовать американским условиям.

В этом контексте идея об ограничении срока действия торгового соглашения может стать инструментом давления на Вашингтон и способом сохранить пространство для манёвра в будущем.

С другой стороны, возможное изменение политической ситуации в США также играет ключевую роль. Хотя очередные президентские выборы намечены на 2028 год, сам Трамп не исключал возможности вновь участвовать в них, несмотря на конституционные ограничения, запрещающие занимать пост президента более двух сроков.

Его заявления о том, что существуют "пути" для выдвижения на третий срок, вызвали широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Для Брюсселя подобная неопределённость усиливает риски: стратегия Евросоюза в отношении США во многом зависит от того, кто окажется в Белом доме после 2028 года.

Европейские экономисты и дипломаты всё чаще подчеркивают, что нынешняя торговая конструкция не соответствует принципу взаимной выгоды.

С одной стороны, США сохраняют контроль над критическими экспортными направлениями, с другой — ЕС вынужден компенсировать торговые потери увеличением закупок энергоносителей и вооружений у американских компаний.

Такой перекос, по мнению аналитиков, подрывает долгосрочную устойчивость европейской экономики и ставит под сомнение стратегическую автономию континента.

Кроме того, пересмотр сделки может стать частью более широкой тенденции — стремления Евросоюза укрепить собственную промышленную базу и снизить зависимость от внешних партнёров.

После энергетического кризиса 2022-2023 годов и обострения торговых споров с США вокруг субсидий для "зелёных" технологий, Брюссель всё активнее продвигает идею "экономического суверенитета".

Дискуссия в Дании может стать лишь первым этапом на пути к новому формату взаимодействия. Евросоюз вряд ли будет готов к резким шагам до завершения американского избирательного цикла, однако подготовительная работа уже началась.

Брюссель стремится выработать единую позицию, которая позволит ему в будущем вести переговоры с США с более сильных позиций, вне зависимости от того, кто будет занимать президентский пост.