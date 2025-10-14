Цены на золото взлетают: что скрывается за стремительным ростом

Рост цен на драгоценные металлы становится одним из ключевых трендов мировой экономики, отражая нарастающую нестабильность на финансовых рынках и изменения в глобальной политике.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

Согласно прогнозу Bank of America, стоимость золота к 2026 году может достичь отметки 5000 долларов за унцию, что значительно выше текущих уровней и даже последних исторических максимумов. Средняя цена, по оценке аналитиков банка, в 2025 году составит около 4400 долларов за унцию.

Прогноз по серебру: 65 долларов за унцию в 2026 году и 56,25 долларов — в нынешнем.

Такое усиление ожиданий связано с рядом фундаментальных факторов, которые, по мнению экспертов, способны обеспечить продолжительный рост цен на драгметаллы.

Среди них — увеличение инвестиционного спроса, сохраняющиеся инфляционные риски, рост бюджетного дефицита в США и стремление властей к смягчению денежно-кредитной политики.

Аналитики BofA указывают, что даже при вероятной краткосрочной коррекции в ближайшие месяцы долгосрочный тренд останется восходящим.

По их оценкам, повышение инвестиционного спроса на золото примерно на 14 процентов — на уровне, сопоставимом с показателями текущего года, — может стать катализатором для достижения ценового ориентира в 5000 долларов за унцию к 2026 году.

Макроэкономическая политика администрации Белого дома, по мнению экспертов, также способствует укреплению позиций золота. Высокие уровни государственного долга и дефицита бюджета, продолжающийся рост расходов, а также намерения сократить дефицит текущего счета создают благоприятную среду для роста цен на защитные активы.

При этом сохраняющиеся инфляционные ожидания на уровне около трёх процентов усиливают привлекательность золота как инструмента хеджирования от обесценения валют.

Параллельно аналитики прогнозируют устойчивый рост серебра, чему способствует хронический дефицит предложения на рынке.

По данным Silver Institute, дефицит сохраняется уже пятый год подряд, и эта тенденция, по оценкам экспертов, вряд ли изменится в ближайшее время. Снижение объёмов добычи при устойчивом промышленном и инвестиционном спросе подталкивает котировки серебра вверх, делая его одним из наиболее перспективных активов среди сырьевых товаров.

Рынок драгоценных металлов уже демонстрирует рекордные уровни. 13 октября котировки золота впервые в истории превысили отметку 4100 долларов за унцию. На Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 2,73 процентов, достигнув пика в 4109,7 долларов за унцию.

Рост был зафиксирован на фоне новой волны геополитической напряженности и торговых рисков, связанных с решением президента США Дональда Трампа ввести с 1 ноября дополнительные пошлины на импорт из Китая в размере ста процентов сверх существующих тарифов.

Дополнительным фактором давления на рынки стало введение экспортного контроля на критически важное программное обеспечение, что усилило опасения инвесторов относительно глобальной торговой конфронтации.

Это не первый случай, когда золото устанавливает рекорды на фоне политической и экономической нестабильности. Седьмого октября драгметалл уже поднимался выше 4000 долларов за унцию, реагируя на шатдаун федерального правительства США, а также на политические кризисы во Франции и Японии.

Эти события вызвали тревогу на рынках, усилив интерес к золоту как к защитному активу. В условиях, когда инвесторы ищут безопасные инструменты для сохранения капитала, золото вновь подтверждает статус ключевого антикризисного актива.

Существенную роль в формировании ценовых ожиданий играет и политика Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании в конце октября на 25 базисных пунктов в 96,7 процентов.

Ожидание смягчения денежной политики усиливает интерес к активам, не приносящим процентного дохода, но сохраняющим стоимость — прежде всего к золоту и серебру.

Важным драйвером рынка остаются действия центральных банков. По оценкам Goldman Sachs, финансовые регуляторы, особенно в развивающихся странах, продолжат диверсификацию своих резервов в пользу золота.

Прогнозы банка предполагают, что в 2025 году центробанки приобретут в среднем 80 тонн металла, а в 2026 году — около 70 тонн. Такая тенденция отражает стремление государств уменьшить зависимость от доллара США и снизить риски, связанные с валютными колебаниями и геополитическим давлением.

Эксперты отмечают, что на рост стоимости золота влияют не только центробанковские покупки, но и активизация инвестиционного спроса со стороны фондов, обеспеченных золотом, а также сохраняющаяся геополитическая неопределённость.

Торговые конфликты, локальные политические кризисы и структурные проблемы в мировой экономике создают условия, при которых золото воспринимается как единственный по-настоящему надёжный актив.