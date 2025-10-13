Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вторичные санкции ЕС возмущают страны Центральной Азии

Экономика

Евросоюз продолжает расширять действие вторичных санкций, что всё чаще вызывает недовольство в странах Центральной Азии, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эти государства, не являясь участниками конфликта, оказываются под давлением ограничительных мер. Такая ситуация, подчеркнул Сийярто подрывает доверие к Евросоюзу и осложняет отношения с партнёрами, заинтересованными в мирном развитии и экономическом сотрудничестве, сообщает ТАСС.

После встречи в Будапеште с первым вице-премьером Киргизии Данияром Амангельдиевым венгерский министр заявил, что "слепая одержимость Брюсселя санкциями начинает сказываться и на сотрудничестве между Европой и Центральной Азией".

По словам Сийярто, ЕС стремится распространить ограничения на страны этого быстро развивающегося региона, что вызывает справедливое возмущение их руководства.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что для подобных мер нет никаких объективных оснований, а попытки Брюсселя вмешиваться в экономические отношения третьих стран с Россией выглядят как проявление политического давления.

"Это полное игнорирование реалий и несправедливое отношение к государствам, которые не имеют отношения к военному конфликту", — написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По итогам переговоров Сийярто и Амангельдиев сошлись во мнении, что санкционная политика ЕС несправедлива по отношению к странам Центральной Азии, поскольку они не вовлечены в конфликт и не несут ответственности за происходящее на Украине.

"Позиция Венгрии ясна: санкции Брюсселя провалились, и пришло время положить конец санкционной политике", — подчеркнул венгерский министр.

Сийярто также напомнил, что санкции против России имели разрушительный эффект прежде всего для самой Европы. По его словам, из-за высоких цен на энергоносители, нарушения логистических цепочек и падения промышленного производства конкурентоспособность европейской экономики оказалась под серьезной угрозой.

"Военные санкции нанесли серьезный ущерб европейской экономике, они причиняют нам гораздо больший вред, чем России", — отметил министр, добавив, что экономический спад в ЕС становится очевидным для всех участников международной торговли.

Венгрия на протяжении последних двух лет занимает особую позицию в отношении санкционной политики ЕС. Правительство Виктора Орбана неоднократно подчеркивало, что карательные меры против России не достигли поставленных целей: они не привели к изменению российской внешней политики и не приблизили окончание конфликта на Украине.

Более того, Будапешт убежден, что жёсткая санкционная линия Брюсселя разделяет Европу и ослабляет её экономическую устойчивость.

С точки зрения венгерского руководства, текущая стратегия Евросоюза в отношении Москвы и её партнёров является примером политики двойных стандартов.

С одной стороны, ЕС заявляет о необходимости диалога с глобальным Югом и укрепления связей с развивающимися регионами, но с другой — фактически угрожает им экономическими ограничениями в случае несогласия с антироссийской позицией.

Для государств Центральной Азии, стремящихся к диверсификации внешнеэкономических связей и привлечению инвестиций, подобное давление воспринимается как нарушение принципа уважения суверенитета.

Вторичные санкции Евросоюза — инструмент, направленный против компаний и государств, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить ограничения. Однако в реальности этот механизм усложняет международную торговлю и подрывает стабильность региональных экономик, особенно в тех странах, где Россия остается одним из ключевых торговых партнёров.

Будапешт, по словам Сийярто, намерен и дальше отстаивать позицию прагматизма в отношениях с Востоком. Венгрия считает, что экономическое сотрудничество с Центральной Азией и Россией должно строиться на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов, а не под диктовку политических установок Брюсселя.

Таким образом, венгерский министр выразил то, о чем всё чаще говорят не только в Центральной Азии, но и внутри самого Евросоюза: санкционная политика нуждается в пересмотре. Превращаясь из инструмента давления в фактор дестабилизации, она вредит собственным гражданам и партнёрам Европы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
