В Сербии хотят согласия России на долгосрочные поставки газа

Власти Сербии выразили разочарование по поводу того, что предложение России о продлении контракта на поставку природного газа будет действовать лишь до конца текущего года.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

В Белграде рассчитывали на заключение долгосрочного соглашения, которое обеспечило бы стране энергетическую стабильность на ближайшие годы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белград поступила информация о предложении России продлить действующий контракт до конца года.

По данным сербского лидера, ожидалось подписание нового трёхлетнего соглашения ещё в мае, однако переговоры затянулись.

Он заявил изданию Informer, что эта ситуация вызывает у сербской стороны разочарование, поскольку планы предусматривали заключение долгосрочного договора, который позволил бы стабилизировать цены и минимизировать риски перебоев с поставками.

Ранее генеральный директор государственной компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявлял, что Москва и Белград ведут переговоры о поставках 2,5 миллиарда кубометров газа в год сроком от трёх до десяти лет.

По его словам, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с ценообразованием и механизмами регулирования возможных рисков. Действующее соглашение, истекавшее в октябре, было временно продлено, чтобы не допустить перебоев в поставках.

Как отметил Вучич, вопрос газового контракта обсуждался им лично с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Пекине в начале сентября.

Кроме того, сербский лидер сообщил о намерении провести дополнительные переговоры с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым.

Главной темой этих обсуждений должна стать ситуация вокруг компании NIS (Naftna industrija Srbije), против которой с 9 октября вступили в силу американские санкции.

Обострение ситуации вокруг NIS связано с изменением структуры собственности предприятия. Согласно данным Белградской биржи, 19 сентября АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерняя структура "Газпрома", приобрело 11,3 процента акций компании. Сам "Газпром" сохранил за собой одну акцию.

В настоящее время "Газпром нефти" принадлежит 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8 процента, а остальная доля распределена между мелкими акционерами.

Ранее бывший вице-премьер Александр Вулин заявлял, что от Белграда требуют пересмотра доли российского участия в NIS, что вызывает обеспокоенность сербских властей.

Вучич подчеркнул, что предложит Москве возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, однако выразил сомнение, что все из них будут приняты российской стороной.

Президент напомнил, что Россия обеспечивает более 80 процентов потребностей Сербии в природном газе. Основной объем поставок поступает по газопроводу "Турецкий поток", проходящему через территорию Болгарии.

Позже министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович уточнила, что действующий контракт продлен ещё на два месяца — до конца 2025 года, и Белград продолжает рассчитывать на подписание долгосрочного соглашения.

По её словам, энергетическое сотрудничество с Россией является для Сербии приоритетным направлением, а поставки газа — ключевым фактором экономической стабильности.

Министр напомнила, что переговоры о новом контракте ведутся уже несколько месяцев. По ее словам, президент Вучич поднимал вопрос газовых поставок во время визита в Москву в мае и затем вновь обсуждал его с Владимиром Путиным в Китае.

Власти Сербии ожидали, что технические детали сделки будут согласованы в июне или июле, однако процесс затянулся из-за необходимости урегулирования ряда экономических и юридических аспектов.

Джедович-Ханданович подчеркнула, что Белград проявил максимум терпения и добросовестности в переговорах. Она напомнила, что Сербия — единственная страна в Европе, не присоединившаяся к антироссийским санкциям, и выразила надежду, что этот факт будет учтен при согласовании окончательных условий контракта.

По словам министра, в настоящий момент ожидается подписание документа, который обеспечит Сербии стабильные объёмы газа на ближайшие годы.

Директор "Сербиягаза" Душан Баятович подтвердил, что новый договор может быть заключен сроком не менее чем на три года. Он выразил уверенность, что его условия будут выгодными для Белграда, поскольку российская сторона готова учитывать экономические реалии сербского рынка и специфику энергетической инфраструктуры страны.

Руководство Сербии неоднократно подчеркивало, что долгосрочный газовый контракт с Россией имеет стратегическое значение для национальной безопасности.

В условиях сохраняющейся геополитической нестабильности и давления со стороны западных стран Белград стремится сохранить энергетическое партнерство с Москвой, рассматривая его как залог устойчивости внутреннего рынка и защиты от резких колебаний цен на энергоносители.