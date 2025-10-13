Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ

Данные о динамике закачки и отбора из европейских подземных хранилищ газа свидетельствуют о нарастающих рисках для устойчивости энергосистемы Евросоюза зимой.

Несмотря на то что уровень наполненности ПХГ превышает 83 процента, этот показатель оказался ниже средних значений последних лет, а темпы отбора топлива уже в октябре демонстрируют большую активность.

По данным Gas Infrastructure Europe, 11 октября в европейские хранилища было закачано 194 млн кубометров газа, при этом отбор составил 27 млн кубометров. На первый взгляд, баланс между закачкой и использованием сохраняется, но общий объем запасов — 91,6 млрд кубометров — является лишь восьмым по величине для октября за всю историю наблюдений.

Это говорит о том, что Европа подходит к зиме с меньшим стратегическим резервом, чем годом ранее, когда уровень заполненности достигал почти 95 процентов, сообщает ТАСС.

Европейская комиссия в 2022 году установила новые стандарты для энергетической безопасности: каждое государство ЕС обязано поддерживать уровень заполнения ПХГ не ниже 90 процентов в период с 1 октября по 1 декабря.

Это требование, задуманное как инструмент снижения зависимости от внешних поставщиков и укрепления энергетической устойчивости, стало в то же время фактором давления на рынок. Необходимость накапливать большие объёмы газа в сжатые сроки неизбежно повышает спрос, а значит, и стоимость топлива.

Для выполнения установленной нормы странам Евросоюза требуется закачать не менее 61 млрд кубометров газа за сезон, что почти на половину больше показателей прошлого года.

Однако к середине октября в ПХГ поступило лишь 54,5 млрд кубометров, и вероятность достижения целевых 90 процентов выглядит минимальной. Фактически, Европа рискует встретить зиму с дефицитом резервов, что повышает уязвимость энергетического рынка при резких похолоданиях.

Температурный фактор, по прогнозам метеорологов, может сыграть решающую роль. Синоптики ожидают, что уже к концу октября произойдет постепенное понижение температур, а долгосрочные модели указывают на вероятность аномально холодной зимы — редкого, но крайне значимого явления для региона.

Даже небольшое отклонение от средних климатических норм способно вызвать скачок потребления газа, особенно при снижении доли возобновляемой генерации в энергетическом балансе.

На этом фоне ситуация с производством электроэнергии в Европе остается неоднозначной. В сентябре доля ветровой генерации составила 19 процентов, в октябре — около 19,5 процентов. Несмотря на небольшое увеличение, эти значения не компенсируют потенциальный рост спроса на газ для нужд теплоэнергетики.

При сохранении умеренно прохладной погоды это не критично, но в случае продолжительных холодов нагрузка на газовую инфраструктуру возрастет многократно.

С точки зрения ценовой динамики европейский рынок выглядит относительно стабильным. Средняя закупочная цена газа в сентябре составила около 393 долларов за тысячу кубометров, в октябре — примерно 389 долларов.

Однако этот баланс сохраняется во многом благодаря активным поставкам сжиженного природного газа, которые в 2025 году достигли исторического максимума.

С апреля, когда традиционно начинается сезон закачки газа, страны ЕС импортировали свыше 74 млрд кубометров СПГ — больше, чем за аналогичный период любого предыдущего года.

Таким образом, Европа продолжает компенсировать снижение трубопроводных поставок, прежде всего из России. Однако структура импорта становится все более затратной: транспортировка, регазификация и контрактные схемы с поставщиками из США, Катара и Африки обходятся дороже, чем традиционные поставки по трубопроводам.

Загрузка мощностей регазификации в октябре достигла 52 процента от максимума, что говорит о сохранении высокого уровня активности на рынке СПГ.

В то же время инфраструктурные ограничения — ограниченная пропускная способность терминалов и газопроводов внутри Европы — могут стать узким местом в случае пикового спроса зимой.

Эксперты отмечают, что нынешняя структура газового баланса ЕС свидетельствует о временной стабилизации, но не о системной устойчивости. Основной риск заключается не столько в объёмах топлива, сколько в способности рынка оперативно реагировать на погодные колебания и перебои в поставках.

Если зима окажется мягкой, существующих запасов хватит для прохождения сезона без кризиса. Однако при затяжных холодах и снижении ветровой активности возможен резкий рост цен и ускоренный отбор из хранилищ, что создаст угрозу дефицита уже к февралю.