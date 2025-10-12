Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вслед за золотом: почему цены на серебро бьют рекорды

6:15
Экономика

Мировой рынок драгоценных металлов переживает новый этап структурных изменений: стоимость серебра достигла исторического максимума, закрепив за собой статус одного из самых динамичных активов 2025 года.

Слитки серебра
Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слитки серебра

Биржевая цена металла поднялась до 49,965 доллара за тройскую унцию, обновив рекорд, установленный ещё в апреле 2011 года, когда котировки достигали 49,82 доллара.

Таким образом, спустя почти полтора десятилетия серебро вновь оказалось в центре внимания инвесторов, промышленников и аналитиков, оценивающих влияние энергетического перехода и изменения баланса на рынке драгоценных металлов.

Основной причиной стремительного роста называют нарастающий дефицит физического серебра. По оценкам аналитиков, с 2022 года мировое предложение стабильно отстаёт от спроса примерно на 10-20 процентов. Этот разрыв связан прежде всего с быстрым развитием отрасли возобновляемых источников энергии.

Серебро является незаменимым компонентом при производстве солнечных панелей, а также используется в различных элементах электроники и систем хранения энергии. В 2024 году около пятой части всего мирового потребления серебра пришлось именно на производство оборудования для солнечных электростанций.

Увеличение объёмов строительства солнечных и ветровых установок приводит к тому, что промышленный спрос растёт значительно быстрее, чем добыча.

Несмотря на то, что за последние годы производство металла в ведущих странах — в частности, в Мексике, Перу и Китае — увеличилось, этого прироста оказалось недостаточно для компенсации структурного дефицита.

Многие рудники сталкиваются с истощением месторождений, ростом издержек и экологическими ограничениями, что делает расширение добычи дорогим и медленным процессом. В результате предложение остаётся относительно жёстким, тогда как спрос продолжает ускоряться, особенно в сфере зелёных технологий и высокотехнологичной промышленности.

Дополнительным фактором роста цен стало изменение соотношения между стоимостью золота и серебра. Исторически одна унция золота стоила около 65 унций серебра, однако в последние годы это соотношение увеличилось до 80-90 к одному.

Такая диспропорция долгое время свидетельствовала о недооценке серебра по отношению к золоту. По мере усиления промышленного спроса и появления интереса инвесторов к альтернативным драгоценным активам спред начал постепенно сокращаться и в настоящее время составляет около 78 к одному.

Это говорит о постепенном восстановлении исторического баланса и о том, что серебро вновь воспринимается рынком как актив не только защитный, но и инвестиционно привлекательный.

На фоне высокой волатильности фондовых рынков и геополитической неопределённости серебро становится своеобразным мостом между промышленными и инвестиционными металлами.

В отличие от золота, которое традиционно рассматривается как защитный актив, серебро сочетает в себе свойства и драгоценного, и индустриального металла. Его стоимость зависит не только от динамики финансовых рынков, но и от реального промышленного спроса, особенно в сегментах, связанных с энергетикой и технологиями.

Интерес к серебру усиливается и со стороны инвесторов, ищущих альтернативу золоту. На фоне постепенного замедления инфляции и пересмотра ожиданий по ставкам мировых центробанков часть спекулятивного капитала перетекает из "жёлтого" металла в более волатильные, но потенциально доходные активы.

Серебро при этом воспринимается как инструмент с большим потенциалом роста: историческая норма соотношения с золотом, высокий промышленный спрос и ограниченные возможности нарастить добычу делают его привлекательным для портфельных вложений.

Нынешний рекорд по стоимости серебра сопровождается впечатляющими годовыми темпами роста. С начала 2025 года котировки увеличились более чем на 63 процента. В конце декабря 2024 года унция металла стоила 29,242 доллара, а к октябрю следующего года цена приблизилась к отметке в 50 долларов.

Такой скачок объясняется не только фундаментальными факторами, но и изменением рыночных ожиданий: участники торгов закладывают в котировки сценарий продолжения дефицита и повышения стоимости промышленных металлов на фоне глобальной перестройки энергетического сектора.

Эксперты полагают, что ближайшие годы могут стать периодом структурного роста рынка серебра. Расширение программ "зелёного перехода" в Европе, США и Китае, увеличение объёмов строительства солнечных и ветровых электростанций, а также развитие технологий хранения энергии будут поддерживать высокий спрос на металл.

При этом предложение останется ограниченным: запуск новых проектов требует значительных инвестиций и времени, а экологические стандарты делают добычу всё более затратной.

Таким образом, серебро постепенно превращается в стратегический ресурс, значение которого выходит за рамки ювелирного или инвестиционного сегмента. Его роль в переходе к низкоуглеродной экономике становится ключевой, а динамика цен отражает глобальные технологические и экономические сдвиги.

Исторический максимум стоимости серебра символизирует не только очередной виток на сырьевом рынке, но и более глубокую тенденцию — смещение центра тяжести мировой экономики в сторону технологий устойчивого развития.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
золото инвестиции
