Введение Китаем тотального экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов застало Вашингтон врасплох. "Бумажный тигр" не сможет остановить Пекин.
Представитель министерства торговли Китая, комментируя новые правила, 12 октября подчеркнул, что Вашингтон долгое время злоупотреблял экспортным контролем, вводя экстерриториальные односторонние ограничительные меры в отношении импорта многочисленных китайских товаров, включая полупроводниковое оборудование и микросхемы. Контрольный список США включает более 3000 наименований, в то время как список экспортного контроля Китая насчитывает всего около 900, отметили в министерстве.
Редкоземельные элементы, в производстве которых Китай — монополист, имеют огромное значение для поддержания глобальных производственных цепочек, включая электронику, энергетику, телекоммуникации и оборонную промышленность.
В отличие от предыдущих мер, новые правила позволяют Китаю ограничивать не только экспорт собственно сырья, но и любого оборудования, содержащего эти элементы, что фактически даёт ему "право вето" в отношении большей части мирового производственного сектора — от iPhone до двигателей для электромобилей и датчиков для истребителей. Если эта политика будет строго применяться, это может означать "выключение света" для американского бума в области ИИ-технологий.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал "немотивированный проступок" Пекина как "крайне коварный и враждебный шаг" и ввёл 100% тарифы на импорт товаров из Китая с ноября. А также угрожал, что может приостановить поставки комплектующих к самолётам Boeing. Кроме того, в США объявили о создании накопительного фонда по редкоземельным металлам. Это говорит о том, что в Вашингтоне не знают, когда зависимость от экспорта этого сырья будет преодолена, так как своего производства практически нет, а сроки его наладки составляют около 20 лет.
После объявления Трампом контрмер, рынки в США рухнули, разорив мелких владельцев акций и криптовалют. Китай безусловно это предугадал, и обесценивание "крипты", на которую ставит Трамп как средства накопления в госресурсах, ему на руку.
Китай привык к поведению США как "бумажного тигра" и демонстрирует, что может бить первым, а не реагировать постфактум. Арсенал последующих ударов велик — от ограничений в области экспорта биотехнологий и продукции фармацевтики до перехода на торговлю в юанях. Например, все страны, торгующие с Китаем, будут обязаны сначала иметь определённую долю юаня в расчётах. Она будет увеличиваться, что, с учётом лидерства Китая в мировой торговле, приведёт к гибели доллара.
Группа американских "ястребов" застряла в прошлом и не понимает, чем чревата затеянная торговая война. В США идёт вялотекущая гражданская война, экономика, несмотря на поступления от тарифов, продолжает накапливать госдолг и дефицит бюджета, нарастает финансовый пузырь в отраслях, завязанных на ИИ. Воде бы у США много оружия, но, на самом деле, хвалёные "Томагавки", "Минитмены" и авианосцы — это хлам из прошлого века. Гиперзвукового оружия у США нет, как и широкой линейки беспилотников.
Китай не будет выдавать экспортные лицензии на большинство военных разработок. Заявки на экспорт, связанные с разработкой ИИ с потенциальным военным применением, также будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Поэтому в Китае не понимают, почему у Вашингтона ещё хватает наглости играть в конкуренцию.
