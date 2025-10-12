Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления

Введение Китаем тотального экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов застало Вашингтон врасплох. "Бумажный тигр" не сможет остановить Пекин.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Китай ударил неожиданно для США

Представитель министерства торговли Китая, комментируя новые правила, 12 октября подчеркнул, что Вашингтон долгое время злоупотреблял экспортным контролем, вводя экстерриториальные односторонние ограничительные меры в отношении импорта многочисленных китайских товаров, включая полупроводниковое оборудование и микросхемы. Контрольный список США включает более 3000 наименований, в то время как список экспортного контроля Китая насчитывает всего около 900, отметили в министерстве.

Редкоземельные элементы, в производстве которых Китай — монополист, имеют огромное значение для поддержания глобальных производственных цепочек, включая электронику, энергетику, телекоммуникации и оборонную промышленность.

В отличие от предыдущих мер, новые правила позволяют Китаю ограничивать не только экспорт собственно сырья, но и любого оборудования, содержащего эти элементы, что фактически даёт ему "право вето" в отношении большей части мирового производственного сектора — от iPhone до двигателей для электромобилей и датчиков для истребителей. Если эта политика будет строго применяться, это может означать "выключение света" для американского бума в области ИИ-технологий.

Китай предугадал ответ Трампа, который разорит США

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал "немотивированный проступок" Пекина как "крайне коварный и враждебный шаг" и ввёл 100% тарифы на импорт товаров из Китая с ноября. А также угрожал, что может приостановить поставки комплектующих к самолётам Boeing. Кроме того, в США объявили о создании накопительного фонда по редкоземельным металлам. Это говорит о том, что в Вашингтоне не знают, когда зависимость от экспорта этого сырья будет преодолена, так как своего производства практически нет, а сроки его наладки составляют около 20 лет.

После объявления Трампом контрмер, рынки в США рухнули, разорив мелких владельцев акций и криптовалют. Китай безусловно это предугадал, и обесценивание "крипты", на которую ставит Трамп как средства накопления в госресурсах, ему на руку.

Китай имеет план, котрый США не в силах остановить

Китай привык к поведению США как "бумажного тигра" и демонстрирует, что может бить первым, а не реагировать постфактум. Арсенал последующих ударов велик — от ограничений в области экспорта биотехнологий и продукции фармацевтики до перехода на торговлю в юанях. Например, все страны, торгующие с Китаем, будут обязаны сначала иметь определённую долю юаня в расчётах. Она будет увеличиваться, что, с учётом лидерства Китая в мировой торговле, приведёт к гибели доллара.

Группа американских "ястребов" застряла в прошлом и не понимает, чем чревата затеянная торговая война. В США идёт вялотекущая гражданская война, экономика, несмотря на поступления от тарифов, продолжает накапливать госдолг и дефицит бюджета, нарастает финансовый пузырь в отраслях, завязанных на ИИ. Воде бы у США много оружия, но, на самом деле, хвалёные "Томагавки", "Минитмены" и авианосцы — это хлам из прошлого века. Гиперзвукового оружия у США нет, как и широкой линейки беспилотников.

Китай не будет выдавать экспортные лицензии на большинство военных разработок. Заявки на экспорт, связанные с разработкой ИИ с потенциальным военным применением, также будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Поэтому в Китае не понимают, почему у Вашингтона ещё хватает наглости играть в конкуренцию.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы китай дональд трамп
Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель
