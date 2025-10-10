Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США рассчитывают, что Индия начнёт покупать американскую нефть вместо российской

Экономика

Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, рассчитывая в ближайшие месяцы изменить структуру индийского импорта нефти. Американские власти открыто заявляют, что намерены вытеснить российскую нефть с индийского рынка, предложив собственное сырьё в качестве альтернативы.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News отметил, что Вашингтон ожидает изменения баланса поставок в пользу американской нефти уже в ближайшие недели или месяцы. По его словам, введённые Соединёнными Штатами пошлины в размере 25 процентов в отношении Индии, связанные с поставками российской нефти, должны стать стимулом для пересмотра торговой политики Нью-Дели.

Бессент подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на постепенное снижение объемов закупок российской нефти Индией и рост импорта американского сырья.

По сути, речь идёт о попытке Вашингтона использовать экономические рычаги для достижения геополитических целей. Введение пошлин против Индии — мера не только экономическая, но и стратегическая. США стремятся укрепить своё присутствие на азиатском энергетическом рынке, одновременно пытаясь ослабить позиции России.

После начала конфликта на Украине и введения западных санкций Москва активно переориентировала экспортные потоки на восток, сделав Индию одним из ключевых покупателей.

Индия, в свою очередь, воспользовалась ситуацией, чтобы получать российскую нефть по сниженным ценам, что стало серьёзным фактором поддержки индийской экономики в условиях глобального роста цен на энергоносители. Однако теперь под давлением со стороны США Нью-Дели может столкнуться с необходимостью балансировать между собственными экономическими интересами и внешнеполитическими рисками.

Вашингтон предлагает индийской стороне "безопасную альтернативу" в лице американской нефти, апеллируя к идее энергетической стабильности и политического партнерства.

Тем не менее, аналитики скептически оценивают вероятность резкого разворота индийской энергетической политики. Как отметил сопредседатель исследовательской компании S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер в интервью ТАСС, дополнительные американские пошлины вряд ли заставят Индию и Китай полностью отказаться от импорта российской нефти.

По мнению эксперта, обе страны будут продолжать использовать прагматичный подход, исходя из соотношения цены и выгод. Российская нефть по-прежнему остается для них привлекательной с точки зрения стоимости и стабильности поставок.

Кроме того, энергетическая инфраструктура Индии уже частично адаптирована под переработку российской нефти, а заключенные долгосрочные контракты делают отказ от неё в короткие сроки экономически невыгодным.

Даже если объёмы закупок действительно сократятся, это, по оценке экспертов, будет носить символический, а не системный характер.

Более того, индийские компании вряд ли готовы добровольно перейти на американскую нефть, которая обходится дороже и требует дополнительных логистических расходов.

В этой ситуации Нью-Дели продолжает придерживаться политики стратегического многовекторного сотрудничества, стараясь не вступать в прямой конфликт ни с Вашингтоном, ни с Москвой.

Индия сохраняет статус одного из крупнейших покупателей российской нефти, одновременно наращивая экономические связи с США в других секторах — от технологий до оборонной промышленности. Такой подход позволяет ей сохранять манёвренность в условиях растущего давления со стороны западных стран.

Для Вашингтона же энергетическое направление остаётся важнейшим инструментом влияния. Поддерживая собственных производителей и одновременно стремясь ограничить доходы России, США пытаются переформатировать глобальный нефтяной рынок.

Однако реальность показывает, что добиться этого быстро невозможно. Страны Азии, прежде всего Индия и Китай, выстраивают собственные энергетические альянсы, исходя из национальных интересов, а не политических указаний.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
