Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым

В Крым за 11 лет зашли банки, аптеки, маркетплейсы, но не бизнес.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ласточкино гнездо в Ялте

"В Крым спустя десять лет наконец зашли банки — Сбер (со СберМобайлом), Т-Банк, ВТБ, ПСБ. Только те, кто уже под полными санкциями и отрезал свои IT и процессинг от мирового рынка", — пишет Telegram-канал "БЧН".

Что в других сегментах рынка? Решайте сами:

"Ещё зашли аптеки "Апрель", "Ригла", "Здравсити", техмаркет DNS, ПЭК и Boxberry, Ozon и Wildberries, СДЭК, в соцмедиа убеждены — "Красное и Белое" работает под вывеской "ЕдаВода", а "Ростелеком" под брендом "Миранда". И, в целом, всё".

Сотовых операторов формально заставили убрать "национальный роуминг”, но у многих вышло как вышло. Либо "столько-то сотен мегабайт на высокой скорости, потом "черепаха", либо нужны настройки и "подключаться к такому-то местному оператору, чтобы не списалось лишнего". Мы уже писали, как работают сотовые операторы (МТС, Билайн, Теле2, Мегафон) в Крыму в 2025 году.

А вот федеральные логотипы: "Пятёрочка", "Магнит", "Лукойл", "Газпром нефть", — по-прежнему в Крыму не встречаются.

Почему АЗС, сети магазинов и т. д. не заходят в Крым и их нет в 2025 году? Санкции? Да, но не только.

Любая публичная компания, открыв филиал в Крыму, тут же получает блокировку от США и ЕС.

Для "нефтянки" — заморозка совместных разработок, всех активов и запрет на оборудование до болтика включительно. Для ритейла — потеря поставщиков, любых транзакций вне РФ, торгового оборудования и технологий.

Но есть и внутренняя причина — деньги.

Бизнес плачется, дескать, аренда по ценам — московская, а доходы в Крыму — региональные. Да, есть шальные летние месяцы турпотока и пухлого кошелька, но потом грустновато. И все переезжающие с материка тысячи и тысячи россиян пока не создали критической массы.

Дескать, средний чек в Крыму — вдвое ниже мегаполисов, подходящих площадей с парковками почти нет (всё забрали местные сети, а если появится удобная земля — там построят ЖК). Опять же, логистика — дорогая и нестабильная. После подрыва моста фурам туда хода нет, остаётся паром (если нет штормов) и сухопутный путь (с доплатой водителям за расстояние и т. д.).

У нефтяников свой расчёт: в Крыму НПЗ нет, строить — обойдётся в миллиарды, а под атаками — высок риск. Везти топливо нужно паромом (опять же, штормы) либо через Мариуполь по "военным" тарифам.

Весь Крым потребляет меньше 1% топлива от российского объёма — ВИНКи не хотят строить инфраструктуру ради такой мелочи. Да ещё и конкурировать с огромными и "модными" местными заправками — на сенсорах, с ресторанами, детскими и спортплощадками и т. п.

Проще продавать бензин через посредников. Тем более, половина водителей в Крыму поставила ГБО и ездит на газе, так что маржа с бензина тает до единичных рублей за литр.

"Вложения нужны миллиардные, прибыль — символическая, риски — международные. Заходить ради патриотизма никто не хочет", — подытожили бизнес-страдания в БЧН.

Сверху часто звучит: "Идите в Крым". Например, президент несколько раз заявлял, что "крупные компании могут входить в Крым, уже не опасаясь санкций”. Путин подчёркивал: "Больше нечего бояться, можно начинать работать в Крыму", — поясняя: "Сейчас есть все условия… компании… могут спокойно приходить и активно работать".

Но крупный бизнес фактически отвечает: "Найдите и дайте нам лучшие участки, подведите туда сами коммуникации и дороги, постройте парковки и склады, дайте субсидии в два-три бюджета Крыма — тогда подумаем".

А пока работают через франшизы и "зонтики” или никак.

Есть и другая история — цифровая. Искусственный интеллект.

В России три главные экосистемы:

Яндекс с Алисой,

VK с Марусей

и Сбер с GigaChat и Салютом.

Хотя GigaChat, отдадим должное, отвечает: "Крым — российский". Правда временами может добавить "другие страны считают иначе".

Попробуйте любому ИИ задать им вопрос: "Чей Крым?" — и услышите уход от ответа, зачитывание поисковой выдачи или "это сложный вопрос".

Любой запрос о полуострове вызывает отказ, будто слово само по себе токсично.

Некоторые эксперты оправдывают разработчиков: ИИ-ассистенты обучены на западных глобальных данных, где Крым называют "спорной территорией", приходится им "затыкать рот".

Некоторые пугают: "Скажешь как есть, как надо — и удалят из магазинов Apple и Google, лишат чипов NVidia, облачных сервисов, библиотек данных и интеграций с мировыми соцсетями".

Попросите ИИ что-то проанализировать (например, бизнес-план), посчитать (например, инвестиции в севастопольскую "недвижку"), нарисовать про российский Крым — твёрдый отказ.

"Может, пора не запрещать, а разрешить? Разрешить компаниям делать то, что прописано в Конституции, — без страховок, субсидий и условий", — резюмирует БЧН, обращаясь к тем же депутатам.

Хороший вопрос. Даже слишком хороший для нашего времени.

Са́нкции за Крым — незаконные политические и экономические меры, введённые рядом государств и организаций в отношении ряда российских организаций, политиков и общественных деятелей, отдельных отраслей российской экономики в связи с присоединением Крыма Россией в 2014 году.

