Китай ужесточает экспорт РЗМ: как новые правила изменят рынок

Экономика

Китайские власти официально объявили о значительном ужесточении правил экспорта стратегически важных редкоземельных металлов (РЗМ) и сплавов на их основе.

Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Редкоземельный металл

Исполнение решения в ведении министерства коммерции КНР. Представители которого заявили, что новые меры направлены на защиту национальной безопасности и стратегических интересов страны.

С 1 декабря 2025 года все зарубежные покупатели, будь то компании или частные лица, смогут приобретать китайские редкоземельные металлы только при наличии специальной экспортной лицензии. Разрешения будет выдавать Минкоммерции КНР после тщательной проверки каждой заявки.

При этом власти заранее предупредили, что ведомство намерено применять крайне строгие критерии при рассмотрении запросов. В частности, разрешения не будут выдаваться организациям и лицам, связанным с вооружёнными силами других государств, а также тем, кто уже находится под международным контролем или санкционными ограничениями.

Особое внимание уделено случаям, когда конечное использование редкоземельных металлов может быть связано с производством вооружений, военной техники, компонентов для оружия массового поражения или технологий, способных усилить военный потенциал иностранных государств. Поставки подобной продукции будут запрещены. Также ограничения распространяются на любые сделки, имеющие отношение к террористической деятельности.

Отдельно прописан механизм регулирования для сделок, касающихся высокотехнологичных отраслей, таких как микроэлектроника. В случае, если редкоземельные металлы предполагается использовать для создания микрочипов или других компонентов электронной промышленности, решение по каждой заявке будет приниматься индивидуально.

Китайские власти подчёркивают, что такие поставки будут рассматриваться с учётом интересов национальной безопасности и стратегического планирования.

Некоторые исключения из новых правил всё же предусмотрены. Например, для экспортных поставок, связанных с гуманитарными миссиями или международной помощью, получение лицензии не потребуется.

Однако экспортёры обязаны заранее уведомить министерство коммерции о таких сделках и предоставить подробный отчёт о цели и характере груза. Этот порядок уже действует и продолжит применяться после вступления новых правил в силу.

Несмотря на объявленное ужесточение, статистика внешней торговли свидетельствует о росте экспорта редкоземельных металлов из Китая.

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые восемь месяцев текущего года страна вывезла 44,35 тысячи тонн редкоземельных металлов, что на 14,5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако при увеличении физических объёмов поставок их денежная стоимость снизилась на 17,1 процента, составив 282,7 миллиона долларов. Аналитики связывают это с колебаниями мировых цен и изменением структуры контрактов.

Китай традиционно занимает доминирующее положение на мировом рынке редкоземельных металлов и изделий на их основе. На долю КНР приходится подавляющее большинство глобального производства и экспорта этих стратегически значимых ресурсов.

Благодаря этому Пекин имеет возможность влиять на ценообразование и направление поставок, что превращает редкоземельные металлы в важный инструмент внешнеэкономической политики.

Ужесточение экспортного контроля эксперты связывают с продолжающимся торгово-экономическим противостоянием между Китаем и США. Американская администрация в последние годы последовательно вводит ограничения на поставки китайских технологий, оборудования и компонентов, в том числе в сфере полупроводников и телекоммуникаций.

В ответ Пекин использует доступ к РЗМ как рычаг давления, поскольку США и их союзники в значительной степени зависят от китайского экспорта в этой области.

На фоне растущего напряжения Вашингтон уже заявил о намерении диверсифицировать источники поставок редкоземельных металлов, инвестируя в разработку собственных месторождений и расширение производства в других странах — прежде всего в Австралии, Канаде и Африке.

Однако эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе заменить Китай на этом рынке невозможно: добыча и переработка РЗМ требуют сложной инфраструктуры и высоких экологических стандартов, а также длительного времени на освоение месторождений.

В китайских СМИ и экспертных кругах ужесточение контроля над экспортом рассматривается как шаг, направленный на укрепление национальной безопасности и снижение риска утечки критических технологий.

При этом подчёркивается, что новые правила не направлены против конкретных стран, а лишь создают механизм защиты интересов государства и регулирования стратегических ресурсов.

Тем временем, на рынке уже наблюдаются колебания цен на редкоземельные металлы и связанные с ними материалы. Некоторые западные производители электроники и автомобилестроения начали заранее формировать запасы сырья, опасаясь перебоев в поставках после вступления новых китайских правил в силу.