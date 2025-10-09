Жители Европы могут остаться без горячей воды

С 2027 года европейские домохозяйства могут столкнуться с серьёзной проблемой — прекращением продажи большинства водонагревателей, что приведёт к риску остаться без горячей воды.

Причиной потенциального кризиса стали новые экологические нормы Евросоюза, в которые не были включены два ключевых элемента — гафний и цирконий, сообщает Financial Times.

По новым правилам ЕС, вступающим в силу в 2027 году, использование веществ, контактирующих с питьевой водой, будет строго регулироваться. В рамках пересмотра законодательства, направленного на повышение стандартов безопасности и качества воды, европейские регуляторы утвердили перечень разрешённых материалов.

Однако гафний и цирконий, широко применяемые в производстве водонагревателей и тепловых насосов, в этот список не попали. Это решение, как считают аналитики, может привести к масштабным последствиям для бытового сектора и рынка энергосбережения.

Оба металла играют важную роль в производстве оборудования, обеспечивающего подачу горячей воды. Гафний и цирконий используются для создания антикоррозийных покрытий и эмалей, которые защищают внутренние поверхности водонагревателей и тепловых насосов от износа и химических воздействий.

Эти элементы обеспечивают долговечность техники и её безопасность при постоянном контакте с водой. Их исключение из списка разрешённых веществ фактически делает невозможным выпуск большинства современных моделей.

По оценкам специалистов, более 90 процентов водонагревателей, представленных на рынке ЕС, не смогут соответствовать новым требованиям, что приведёт к их снятию с продажи.

Эксперты отмечают, что последствия такого решения могут быть масштабными. В последние годы европейские домохозяйства активно переходят на тепловые насосы и электрические водонагреватели, постепенно отказываясь от газовых котлов в рамках экологической политики по снижению выбросов углекислого газа.

Однако именно в этих устройствах также применяются гафний и цирконий — в частности, в эмалированных покрытиях, защищающих оборудование от коррозии.

Если запрет вступит в силу в нынешнем виде, под угрозой окажется не только производство традиционных водонагревателей, но и новая, "зелёная" энергетическая техника, на развитие которой ЕС делает ставку.

Отсутствие разрешения на использование этих металлов может привести к дефициту оборудования и росту цен. Financial Times отмечает, что замена гафния и циркония на альтернативные материалы, например нержавеющую сталь или медь, приведёт к значительному удорожанию производства. По оценкам специалистов, себестоимость таких изделий может возрасти в четыре-пять раз.

Эти дополнительные расходы, по всей вероятности, будут переложены на конечного потребителя. В условиях, когда расходы европейских домохозяйств уже увеличиваются из-за роста цен на энергоносители и инфляции, новое удорожание бытовой техники станет дополнительным финансовым бременем.

Аналитики издания полагают, что Еврокомиссия недооценила влияние новых норм на повседневную жизнь граждан. При составлении списка разрешённых веществ чиновники сосредоточились на требованиях к качеству питьевой воды, однако, по мнению экспертов, не учли, что водонагреватели также контактируют с ней напрямую.

В результате производители окажутся в сложной ситуации: с одной стороны, они обязаны следовать правилам, с другой — рискуют получить штрафы или потерять рынок, если не смогут быстро адаптировать технологии.

Промышленники предупреждают, что пересмотр законодательства без учёта технологических реалий может затормозить развитие "зелёной" энергетики, к которой стремится Европа. Производство и внедрение тепловых насосов — один из ключевых элементов программы по декарбонизации и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Если оборудование окажется вне закона, планы по снижению выбросов углекислого газа окажутся под угрозой. Кроме того, эксперты напоминают, что производство альтернативных материалов, таких как медь и сталь, требует значительных энергозатрат, что само по себе увеличивает углеродный след.

Некоторые отраслевые ассоциации уже выразили обеспокоенность возможными последствиями и обратились к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть список разрешённых веществ.

Представители производителей настаивают на том, что использование гафния и циркония в водонагревателях не несёт угрозы здоровью человека, поскольку эти металлы не вступают в реакцию с водой и не влияют на её качество. Они также напоминают, что оба элемента уже десятилетиями применяются в промышленности и прошли проверку временем.

Ситуация, сложившаяся вокруг новых экологических правил, стала предметом активных обсуждений среди экспертов и чиновников. Некоторые наблюдатели рассматривают её как пример того, как чрезмерное ужесточение норм может привести к непредвиденным последствиям для бытового сектора.

Экологические цели ЕС, направленные на повышение стандартов безопасности, в данном случае могут вступить в противоречие с практическими потребностями граждан.

Если изменения не будут внесены, с 2027 года на европейском рынке может начаться массовый дефицит водонагревательного оборудования, а миллионы жителей стран ЕС столкнутся с невозможностью обновить или заменить бытовые устройства.

В долгосрочной перспективе это способно привести к росту затрат на обслуживание старой техники, снижению энергоэффективности домов и замедлению перехода на экологически чистые источники энергии.