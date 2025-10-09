Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Жители Европы могут остаться без горячей воды

6:13
Экономика

С 2027 года европейские домохозяйства могут столкнуться с серьёзной проблемой — прекращением продажи большинства водонагревателей, что приведёт к риску остаться без горячей воды.

Современный кран
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный кран

Причиной потенциального кризиса стали новые экологические нормы Евросоюза, в которые не были включены два ключевых элемента — гафний и цирконий, сообщает Financial Times.

По новым правилам ЕС, вступающим в силу в 2027 году, использование веществ, контактирующих с питьевой водой, будет строго регулироваться. В рамках пересмотра законодательства, направленного на повышение стандартов безопасности и качества воды, европейские регуляторы утвердили перечень разрешённых материалов.

Однако гафний и цирконий, широко применяемые в производстве водонагревателей и тепловых насосов, в этот список не попали. Это решение, как считают аналитики, может привести к масштабным последствиям для бытового сектора и рынка энергосбережения.

Оба металла играют важную роль в производстве оборудования, обеспечивающего подачу горячей воды. Гафний и цирконий используются для создания антикоррозийных покрытий и эмалей, которые защищают внутренние поверхности водонагревателей и тепловых насосов от износа и химических воздействий.

Эти элементы обеспечивают долговечность техники и её безопасность при постоянном контакте с водой. Их исключение из списка разрешённых веществ фактически делает невозможным выпуск большинства современных моделей.

По оценкам специалистов, более 90 процентов водонагревателей, представленных на рынке ЕС, не смогут соответствовать новым требованиям, что приведёт к их снятию с продажи.

Эксперты отмечают, что последствия такого решения могут быть масштабными. В последние годы европейские домохозяйства активно переходят на тепловые насосы и электрические водонагреватели, постепенно отказываясь от газовых котлов в рамках экологической политики по снижению выбросов углекислого газа.

Однако именно в этих устройствах также применяются гафний и цирконий — в частности, в эмалированных покрытиях, защищающих оборудование от коррозии.

Если запрет вступит в силу в нынешнем виде, под угрозой окажется не только производство традиционных водонагревателей, но и новая, "зелёная" энергетическая техника, на развитие которой ЕС делает ставку.

Отсутствие разрешения на использование этих металлов может привести к дефициту оборудования и росту цен. Financial Times отмечает, что замена гафния и циркония на альтернативные материалы, например нержавеющую сталь или медь, приведёт к значительному удорожанию производства. По оценкам специалистов, себестоимость таких изделий может возрасти в четыре-пять раз.

Эти дополнительные расходы, по всей вероятности, будут переложены на конечного потребителя. В условиях, когда расходы европейских домохозяйств уже увеличиваются из-за роста цен на энергоносители и инфляции, новое удорожание бытовой техники станет дополнительным финансовым бременем.

Аналитики издания полагают, что Еврокомиссия недооценила влияние новых норм на повседневную жизнь граждан. При составлении списка разрешённых веществ чиновники сосредоточились на требованиях к качеству питьевой воды, однако, по мнению экспертов, не учли, что водонагреватели также контактируют с ней напрямую.

В результате производители окажутся в сложной ситуации: с одной стороны, они обязаны следовать правилам, с другой — рискуют получить штрафы или потерять рынок, если не смогут быстро адаптировать технологии.

Промышленники предупреждают, что пересмотр законодательства без учёта технологических реалий может затормозить развитие "зелёной" энергетики, к которой стремится Европа. Производство и внедрение тепловых насосов — один из ключевых элементов программы по декарбонизации и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Если оборудование окажется вне закона, планы по снижению выбросов углекислого газа окажутся под угрозой. Кроме того, эксперты напоминают, что производство альтернативных материалов, таких как медь и сталь, требует значительных энергозатрат, что само по себе увеличивает углеродный след.

Некоторые отраслевые ассоциации уже выразили обеспокоенность возможными последствиями и обратились к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть список разрешённых веществ.

Представители производителей настаивают на том, что использование гафния и циркония в водонагревателях не несёт угрозы здоровью человека, поскольку эти металлы не вступают в реакцию с водой и не влияют на её качество. Они также напоминают, что оба элемента уже десятилетиями применяются в промышленности и прошли проверку временем.

Ситуация, сложившаяся вокруг новых экологических правил, стала предметом активных обсуждений среди экспертов и чиновников. Некоторые наблюдатели рассматривают её как пример того, как чрезмерное ужесточение норм может привести к непредвиденным последствиям для бытового сектора.

Экологические цели ЕС, направленные на повышение стандартов безопасности, в данном случае могут вступить в противоречие с практическими потребностями граждан.

Если изменения не будут внесены, с 2027 года на европейском рынке может начаться массовый дефицит водонагревательного оборудования, а миллионы жителей стран ЕС столкнутся с невозможностью обновить или заменить бытовые устройства.

В долгосрочной перспективе это способно привести к росту затрат на обслуживание старой техники, снижению энергоэффективности домов и замедлению перехода на экологически чистые источники энергии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа экология технологии
Новости Все >
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Разрыв с Джиганом? Оксана Самойлова откровенно говорит о своих переживаниях
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта
Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой
Сейчас читают
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Белая линия исчезла — а стало красивее: новый тренд меняет представление о френче
Слишком сладко — точно подозрительно: как условия банка выдают его проблемы
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Теперь даже чемодан нужно планировать: новые правила в метро Стамбула удивили всех
Бессонные ночи закончились: 6 способов вернуть глубокий сон после 40 лет
Родная кровь — больше не гарантия: как дети и внуки в один миг становятся для закона чужими людьми
Экран гнёт сильнее, чем гантели: компьютерная шея стала новой болезнью XXI века
Дебют с претензией на Оскар: как 25-летняя Чейз Инфинити может повторить успех Стрейзанд
Рэпер Vacio в реанимации? Почему Мария Погребняк считает эту новость цинизмом
Тайный визит Пугачёвой: о чём она просила для Галкина* во время своего приезда в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.