Правительство гарантирует: изменений для самозанятых не будет до 2028 года

Эксперимент с применением специального налогового режима для самозанятых, стартовавший в России в 2019 году, продолжит действовать до 2028 года без изменений, сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.

Автоэлектрик за работой

Такое решение подтверждает курс на стабильность налоговых условий для граждан, ведущих деятельность без наемных работников. Однако вокруг будущего самозанятости продолжаются дискуссии — как в экспертной среде, так и на уровне законодательных органов.

Налог на профессиональный доход (НПД) был введен для поддержки тех, кто работает самостоятельно — репетиторов, мастеров, фрилансеров, водителей и других специалистов, оказывающих услуги физическим лицам или компаниям.

Введение этого режима позволило сотням тысяч человек выйти из "тени", легализовав свой доход и получив доступ к простому и прозрачному механизму уплаты налога.

Главная особенность НПД заключается в минимальной налоговой нагрузке и простоте администрирования. Налог составляет четыре процента при работе с физическими лицами и шесть процентов — при оказании услуг юридическим лицам. Самозанятые освобождены от отчетности и обязательных страховых взносов, что делает этот режим особенно привлекательным для начинающих предпринимателей.

Эксперимент рассчитан до 2028 года. И это означает, что в течение ближайших лет ни ставки, ни базовые условия налогообложения не изменятся. Эту позицию правительства можно рассматривать как сигнал стабильности — в условиях экономической неопределенности государство демонстрирует готовность не вмешиваться в работающий механизм, давая самозанятым уверенность в завтрашнем дне.

Позиция правительства по НПД остается последовательной: никаких реформ или корректировок в ходе эксперимента не будет. Власти подчеркивают, что целью эксперимента является оценка эффективности режима и его влияния на рынок труда, а также выявление возможных злоупотреблений.

При этом чиновники неоднократно обращали внимание на проблему подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами с самозанятыми. Работодатели, стремясь снизить издержки, могут оформлять штатных сотрудников как самозанятых, чтобы не платить страховые взносы и не соблюдать трудовое законодательство.

Эта проблема остается одной из ключевых в регулировании сферы самозанятости. Правительство признает, что контроль за подобными схемами должен усиливаться, чтобы сохранить баланс между гибкостью режима и защитой прав работников.

Несмотря на позицию исполнительной власти, в парламенте звучат предложения завершить эксперимент раньше срока. Например, Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность подведения итогов уже в 2026 году.

В постановлении верхней палаты указывается на необходимость анализа эффективности налогового режима и его влияния на социально-экономическую ситуацию в стране.

Фактически речь идет не о немедленной отмене НПД, а о более раннем подведении промежуточных итогов. По мнению сенаторов, это позволит оценить, насколько успешно работает механизм легализации доходов, и при необходимости скорректировать его без потери для бюджета и граждан.

Однако правительство, судя по всему, придерживается более осторожного подхода. Продление эксперимента до 2028 года дает возможность накопить достаточную статистическую базу и изучить долгосрочные последствия применения НПД.

Кроме того, завершение эксперимента раньше срока потребовало бы пересмотра нормативной базы и возможного перехода к постоянному налоговому режиму, что может вызвать правовую и административную турбулентность.

За шесть лет действия НПД его участниками стали миллионы россиян. В августе нынешнего года число зарегистрированных самозанятых составляло 14,34 миллиона человек. Это один из самых масштабных проектов по легализации неформальной занятости в современной экономической истории России.

Для многих граждан режим НПД стал первым шагом в сторону предпринимательства. Он позволил получать официальный доход, пользоваться банковскими продуктами, участвовать в программах господдержки и развивать личный бренд без необходимости регистрировать ИП или ООО.

Кроме того, государство получило дополнительный источник налоговых поступлений при минимальных административных издержках. При этом нагрузка на бизнес и граждан осталась умеренной, что повысило уровень доверия к налоговой системе.

Однако вместе с положительными результатами режим выявил и ряд вызовов. Среди них — неравномерность распространения самозанятости по регионам, ограниченные возможности для роста и отсутствие социальных гарантий, сопоставимых с трудовыми отношениями.

Действие эксперимента до 2028 года означает, что ближайшие три года режим НПД останется в неизменном виде. Это дает участникам рынка предсказуемость и возможность планировать деятельность без страха перед неожиданными налоговыми изменениями.

Тем не менее, вопрос о будущем самозанятости остается открытым. После завершения эксперимента правительству предстоит определить, каким станет этот режим — временной мерой поддержки или полноценным элементом налоговой системы. Вероятно, обсуждение этой темы активизируется уже к 2026 году, когда начнется подготовка итогового отчета о результатах эксперимента.

На сегодняшний день самозанятость — один из самых гибких и динамичных сегментов российской экономики. Он отражает глобальные тренды, связанные с развитием фриланса, дистанционной занятости и цифровых платформ. Сохранение режима без изменений до 2028 года позволяет государству наблюдать за его естественным развитием, не вмешиваясь преждевременно в формирующийся рынок.