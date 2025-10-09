Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России

Добытым в мире золотом можно заполнить около трёх олимпийских бассейнов, его объективно мало, а спрос высок, поэтому цены растут галопом. Выгодно ли это России?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост рынка

Состояние экономики США — главный фактор роста цены на золота

В 2025 году золото стоило около 2500 долларов за унцию, и цена в 4000 долларов казалась невероятной. Но это произошло, и сегодня золото приближается к продажам 4100 долларов за унцию, то есть цена выросла почти на 50%.

Золото всегда служило тихой гаванью (средством накопления) для инвесторов, когда они начинали сомневаться в состоянии экономики США, а продолжающаяся приостановка работы правительства только усиливает их беспокойство. По оценкам рейтингового агентства S&P Global Ratings, рост ВВП США снижается на 0,1-0,2 процентного пункта за каждую неделю, пока правительство не работает.

ФРС также подлила масла в огонь. Золото — это актив, который не приносит процентного дохода (в отличие от облигаций). Высокие ставки ФРС делают гособлигации США привлекательными, и тогда инвесторы продают золото, покупая трежерис. Когда ставки падают (что сейчас происходит), облигации становятся менее интересными и капитал перетекает в золото.

Мировые ЦБ обеспечивают постоянный рост спроса на золото

Точкой отсчёта роста цены на золото стало решение США и ЕС заморозить российские активы на сумму около 300 млрд долларов в начале СВО на Украине. Поэтому центральные банки других стран стали уходить из накоплений в долларах и евро в пользу золота в своих международных резервах, опасаясь таких же действий в отношении их стран. Золото — идеальная альтернатива, это ликвидный ничейный актив, не подверженный риску заморозки. Лидерами по закупкам сегодня являются ЦБ Китая, Турции, Индии. Покупки ЦБ создают постоянный и мощный фундаментальный спрос на рынке, не зависящий от краткосрочных спекуляций.

Золото обеспечивает сохранение денег от обесценивания

Ещё один фактор — это опасения роста инфляции из-за пошлин, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, так как золото позволяет избежать обесценивания денег.

Золото защищает от многих рисков неопределённости сохранения капитала, теперь его цена также отражает, насколько ослабло доверие к другим активам.

Goldman Sachs прогнозирует, что к декабрю 2026 года цена на золото может достичь 4900 долларов за унцию. К покупкам активно подключились физические лица, так как появились биржевые инвестиционные фонды, которые это обеспечивают. Купить золото можно виртуально в любом крупном банке.

Золото обеспечивает России устойчивость в условиях санкций

Россия как производитель золота в мире занимает второе место. Высокие цены обеспечивают рост потенциальных доходов от его экспорта. Это столь необходимая валюта для бюджета страны в условиях санкций, что помогает финансировать импорт и укрепляет финансовую стабильность страны.

США и ЕС уже вводили санкции на аффинажные заводы в России и угрожали вторичными санкциями тем, кто покупает российское золото. Но, как и в случае со вторичными санкциями на нефть, здесь тоже нет никаких "успехов" из-за огромной роли России на золотом рынке. Тем не менее золото — это пассивный актив, поэтому важно не столько его накапливать, сколько пускать доходы от его продажи в оборот в выгодный момент.