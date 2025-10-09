Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России

3:58
Экономика » Прогнозы и статистика

Добытым в мире золотом можно заполнить около трёх олимпийских бассейнов, его объективно мало, а спрос высок, поэтому цены растут галопом. Выгодно ли это России?

Рост рынка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост рынка

Состояние экономики США — главный фактор роста цены на золота

В 2025 году золото стоило около 2500 долларов за унцию, и цена в 4000 долларов казалась невероятной. Но это произошло, и сегодня золото приближается к продажам 4100 долларов за унцию, то есть цена выросла почти на 50%.

Золото всегда служило тихой гаванью (средством накопления) для инвесторов, когда они начинали сомневаться в состоянии экономики США, а продолжающаяся приостановка работы правительства только усиливает их беспокойство. По оценкам рейтингового агентства S&P Global Ratings, рост ВВП США снижается на 0,1-0,2 процентного пункта за каждую неделю, пока правительство не работает.

ФРС также подлила масла в огонь. Золото — это актив, который не приносит процентного дохода (в отличие от облигаций). Высокие ставки ФРС делают гособлигации США привлекательными, и тогда инвесторы продают золото, покупая трежерис. Когда ставки падают (что сейчас происходит), облигации становятся менее интересными и капитал перетекает в золото.

Мировые ЦБ обеспечивают постоянный рост спроса на золото

Точкой отсчёта роста цены на золото стало решение США и ЕС заморозить российские активы на сумму около 300 млрд долларов в начале СВО на Украине. Поэтому центральные банки других стран стали уходить из накоплений в долларах и евро в пользу золота в своих международных резервах, опасаясь таких же действий в отношении их стран. Золото — идеальная альтернатива, это ликвидный ничейный актив, не подверженный риску заморозки. Лидерами по закупкам сегодня являются ЦБ Китая, Турции, Индии. Покупки ЦБ создают постоянный и мощный фундаментальный спрос на рынке, не зависящий от краткосрочных спекуляций.

Золото обеспечивает сохранение денег от обесценивания

Ещё один фактор — это опасения роста инфляции из-за пошлин, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, так как золото позволяет избежать обесценивания денег.

Золото защищает от многих рисков неопределённости сохранения капитала, теперь его цена также отражает, насколько ослабло доверие к другим активам.

Goldman Sachs прогнозирует, что к декабрю 2026 года цена на золото может достичь 4900 долларов за унцию. К покупкам активно подключились физические лица, так как появились биржевые инвестиционные фонды, которые это обеспечивают. Купить золото можно виртуально в любом крупном банке.

Золото обеспечивает России устойчивость в условиях санкций

Россия как производитель золота в мире занимает второе место. Высокие цены обеспечивают рост потенциальных доходов от его экспорта. Это столь необходимая валюта для бюджета страны в условиях санкций, что помогает финансировать импорт и укрепляет финансовую стабильность страны.

США и ЕС уже вводили санкции на аффинажные заводы в России и угрожали вторичными санкциями тем, кто покупает российское золото. Но, как и в случае со вторичными санкциями на нефть, здесь тоже нет никаких "успехов" из-за огромной роли России на золотом рынке. Тем не менее золото — это пассивный актив, поэтому важно не столько его накапливать, сколько пускать доходы от его продажи в оборот в выгодный момент.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы цены золото санкции инфляция инвестиции экономика россии
Новости Все >
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой
Очаровашка с тёмной стороной: зверёк, из-за которого люди теряют сон и деньги
Одна ошибка в объявлении — и квартира зависает на месяцы: что убивает интерес покупателей
Рекламе верить нельзя — уходу можно: вот что реально работает против выпадения
Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни
Убийца птиц, ставший символом страха: что скрывает легенда о пауке размером с тарелку
Сейчас читают
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой
Очаровашка с тёмной стороной: зверёк, из-за которого люди теряют сон и деньги
Одна ошибка в объявлении — и квартира зависает на месяцы: что убивает интерес покупателей
Рекламе верить нельзя — уходу можно: вот что реально работает против выпадения
Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни
Убийца птиц, ставший символом страха: что скрывает легенда о пауке размером с тарелку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.