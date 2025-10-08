Простые европейцы за российский газ. Вот только кто их услышит

Данные, опубликованные венгерским политологическим институтом Szazadveg, свидетельствуют о том, что большинство граждан государств Евросоюза не поддерживают инициативу Еврокомиссии, направленную на полный отказ от поставок российского природного газа и его замену сжиженным природным газом из США.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

Согласно исследованию, проведённому весной текущего года в 27 странах ЕС, 54% жителей союза считают такую замену экономически нецелесообразной и вредной для интересов Европы. Результаты исследования были опубликованы 8 октября, сообщает ТАСС.

Исследование охватило более 30 тысяч респондентов и стало частью масштабного проекта Szazadveg по изучению политических и общественных настроений в Европе.

Аналитики института отмечают, что неприятие энергетической политики Брюсселя особенно заметно в странах Центральной и Восточной Европы, исторически связанных с поставками российских энергоресурсов.

В Венгрии и Болгарии против планов Еврокомиссии выступили 73 процента участников опроса, в Греции — 71 процент, в Хорватии — 70 процентов, а в Австрии и Словении — 64 процента.

Наибольшая поддержка идеи полного отказа от российского газа зафиксирована в странах Северной Европы и в Польше, где энергетическая стратегия уже давно ориентирована на диверсификацию и наращивание импорта американского СПГ.

Однако даже в этих регионах позиции сторонников Еврокомиссии не столь однозначны, поскольку вопрос цены и долгосрочной устойчивости поставок вызывает всё больше сомнений у экспертов.

Особое значение имеют результаты опроса в крупнейших экономиках Европы. В Италии против энергетического плана Брюсселя высказались 63 процента граждан, в Германии — 56 процентов, в Испании — 51 процентов, а во Франции — ровно половина населения.

Эти данные показывают, что скептицизм по поводу стратегического курса Евросоюза на энергетическую изоляцию от России разделяют не только периферийные, но и ключевые государства блока.

Экономическая логика возражений очевидна. Газ, добываемый в США, после процессов сжижения, транспортировки через океан и обратной регазификации в европейских терминалах неизбежно становится значительно дороже.

Таким образом, отказ от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ объективно снижает конкурентоспособность европейской промышленности и повышает энергетические издержки для бизнеса и населения.

Тем не менее, Еврокомиссия продолжает рассматривать полный отказ от российских энергоресурсов как стратегический приоритет, что фактически ведёт к росту зависимости Европы от внешних поставщиков за океаном.

Особую тревогу вызывает и то, что энергетическая политика, по сути, становится инструментом политического давления внутри самого ЕС.

Хотя формирование энергетического баланса относится к национальной компетенции государств-членов, Брюссель стремится ограничить самостоятельность стран при принятии решений, используя санкционные и торговые механизмы.

Это вызывает недовольство отдельных правительств, прежде всего Венгрии и Словакии, которые выступили против новых инициатив Еврокомиссии.

На прошлой неделе послы стран Евросоюза согласовали проект плана, предусматривающего запрет на поставки российских нефти и газа с 2028 года, и передали его на утверждение в Совет ЕС.

Формально документ не является санкционным, а рассматривается как торговая мера, что позволяет утвердить его большинством голосов, без необходимости достижения консенсуса. Окончательное решение ожидается 20 октября.

Однако многие экономисты и энергетические эксперты указывают, что подобная политика не только не укрепит энергетическую безопасность Европы, но и усугубит её зависимость от геополитических факторов.

В условиях растущей конкуренции за ресурсы и нестабильности на мировых рынках ставка на американский СПГ выглядит скорее политическим жестом, чем рациональным выбором.

Планы Еврокомиссии, по сути, отражают стремление Брюсселя продемонстрировать единство и решимость в отказе от российских энергоресурсов, но реальная цена этой демонстрации может оказаться слишком высокой.

Сокращение доступных источников энергии, рост издержек для промышленности и домохозяйств, а также снижение конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке — всё это рискует стать неизбежными последствиями политически мотивированных решений.

Тем временем общественное мнение, отражённое в исследовании Szazadveg, ясно показывает: большинство граждан Европы осознаёт эти риски и не поддерживает курс, ведущий к энергетическому удорожанию и зависимости от американских поставок.

И если Еврокомиссия продолжит игнорировать настроения европейцев, нынешний энергетический кризис может перерасти в кризис доверия к самой идее общеевропейской солидарности.