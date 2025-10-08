Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тимур Байгарин: Проект без управления – как поезд без машиниста

Экономика

Международный эксперт в управлении проектами рассказал о нюансах этого процесса и его значении для репутации и финансового состояния компаний.

Фото: Фото из личного архива Тимура Байгарина
Международный эксперт в области проектного управления Тимур Байгарин

По данным международной платформы TeamStage. io, 70% всех проектов терпят неудачу еще на старте. Это означает, что большие ресурсы компании тратят впустую. Переломить статистику и превратить проекты в инструмент роста позволяет применение системы управления проектами. Она, как показывает практика, снижает процент неудач до 20% и ниже. Для успешности проектов важны эффективное планирование, работа команды, управление финансами и рисками. Сложность, по словам доктора делового администрирования и международного эксперта в области проектного управления Тимура Байгарина, заключается в том, что универсальных решений для этого нет. Он реализовал десятки разноплановых проектов, от строительства регазификационного завода до интеграции системы менеджмента в известной сети ресторанов. Его опыт изучают участники международных конференций, таких как Global Science & Innovations, где он выступает спикером, чтобы применять в своих компаниях в том числе в России. Что влияет на жизнеспособность проектов, в чем заключается процесс управления ими — разбираемся на примере проектов успешного проджект-менеджера.

Управление как страховка

Проекты для современного бизнеса — двигатель роста: запуск цифрового сервиса, выход на новый рынок или создание нового продукта. Именно они переводят стратегические цели в реальные финансовые результаты и конкурентные преимущества, поэтому эффективное управление ими, по словам Тимура Байгарина, который 20 лет руководит проектами, — ключевой элемент всей системы.

"Проектное управление — не просто набор инструментов, — говорит он. — Это системный подход, который помогает эффективно достигать целей даже в условиях неопределенности. Проект без управления — как поезд без машиниста может пойти под откос".

От эффективности управляющего одним проектом может зависеть репутация всего бизнеса. Так, например, в генетической лаборатории Microread Technology KZ он ввел международный стандарт, подтверждающий ее техническую компетентность. Это способствовало признанию ее отчетов госорганами, что важно для предоставления результатов исследования, например, в суде. Также Тимур интегрировал международные стандарты в систему менеджмента известной в Казахстане сети ресторанов быстрого питания SF Shaurma Food, что повлияло на рейтинг компании: сейчас она представлена в Совете HoReCa Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и претендует на президентскую премию "Алтын Сапа". Теперь компании проще масштабироваться и выходить на международные рынки.

Обход ограничений

Реализации многих проектов мешают внешние проблемы, например, недостаточно сформированная законодательная база или бюрократические сложности взаимодействия бизнеса с госорганами. Задача проджект-менеджера — найти решение, чтобы проект не только стартовал, но и получил дальнейшее развитие. А для этого необходимо знание современных подходов, принципов и успешных бизнес-кейсов.

Тимур Байгарин получил многопрофильное образование в сферах журналистики, сельхозинженерии, менеджмента, а главное, докторскую степень в области делового администрирования. Умение быстро переключать мышление от гуманитарного сторителлинга до точного технико-экономического расчета позволило ему заниматься проектами в самых разных областях, включая газоснабжение, генетику и криптовалюту. Их объединяют масштаб — от федеральных министерств до международных НКО, работа "под регулятора" и значительный финансовый эффект.

В частности, для генетической лаборатории Microread Technology KZ Тимур презентовал ее разработки по биометрии министерствам внутренних дел и юстиции, а также десяткам вузов Республики Казахстан и заключил с ними меморандумы о внедрении биометрической идентификации. Успешное взаимодействие Тимура Байгарина с госорганами помогло ему вывести биометрические сервисы на рынок сначала Казахстана, а затем России и Узбекистана. В итоге спектр услуг лаборатории расширился, годовой план был перевыполнен в восемь раз.

Ограничения как точка роста

Успех проекта обусловлен не только его грамотной организацией, но и умением менеджера принимать нестандартные решения в самых сложных обстоятельствах. Участие Тимура Байгарина в проектировании и строительстве завода по регазификации сжиженного природного газа в Петропавловске подтвердило, что проектное управление, контроль этапов выполнения проекта и координация работ между разными участниками являются важнейшим фактором успешной реализации.

В практике Байгарина было немало проектов, которые он реализовал даже в самые трудные для мировой экономики времена. Например, в период пандемии ему удалось решить проблему с задержками поставок газа из России в Казахстан — как проектный менеджер газовой компании Global Gas Regazification он организовал транспортировку и контроль за логистикой газа, которые позволили обеспечить его бесперебойную доставку потребителям.

"Главное — превращать каждое ограничение в "техзадание” для нового решения, — говорит Тимур. — Это позволяет не только переосмыслить проблему, но и выявить скрытые возможности и пути для инноваций".

Он руководил маркетинговыми исследованиями рынка сжиженного природного газа и потребностей клиентов в России и Казахстане. Анализ конкурентной среды, а также изучение спроса и потенциала рынка помогли руководству компании разработать оптимальные стратегии выхода и работы на региональных рынках.

Это доказывает, что хороший проектный менеджер — не просто организатор и координатор, а человек, способный обеспечивать стабильный прогресс в условиях перемен. Именно благодаря таким профессионалам, проекты достигают своих целей.

Сейчас Тимур Байгарин вовлечен в новый проект NYFA Kazakhstan, где он отвечает за административную работу и организацию процессов. Этот опыт позволяет ему применять навыки проектного управления в сфере образования и международного сотрудничества.

