Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей

Китай отказался от американской сои в пользу более дешёвой аргентинской. Трамп в ярости: союзник предал, а фермеры на грани бунта из-за соевого кризиса.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соевое молоко

Соевые бобы не станут великими

Президент США Дональд Трамп всполошился из-за отсутствия спроса на американскую сою в Китае и написал большой пост в соцсети на эту тему. По его словам, "фермеры нашей страны, выращивающие сою, страдают". Трамп объявил, что через четыре недели встретится с китайскими лидерами на саммите АТЭС, где соевые бобы станут ключевой темой обсуждения. В заключение Трамп пообещал: "Сделаем соевые бобы и другие культуры снова великими!"

Великими (28 млн тонн — 63% от общего объёма американского экспорта в 2017 году) они больше не будут, потому что их просто невыгодно стало покупать из-за китайских пошлин (30%) на импорт из США, введённых в ответ на тарифы Трампа. На рынке в изобилии присутствует соя из Бразилии и Аргентины по гораздо меньшей цене.

И это касается не только сои, но и другой экспортной американской сельхозпродукции — кукурузы, мяса. Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз признала, что аграрная экономика находится в тяжёлом положении и что федеральное правительство работает на пределе возможностей и вскоре ожидается объявление о плане спасения сельского хозяйства.

Американские фермеры на грани бунта

"Мы понимаем, что Китай намеренно не покупает (американскую) сельскохозяйственную продукцию. Мы не ожидаем, что он изменит свою позицию. Это часть долгосрочной проблемы", — заявил сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс. Это чисто пропагандистский подход, и он не поможет.

Американские фермеры — это один из ключевых электоратов Трампа на прошлогодних выборах, теперь они либо не будут за него голосовать, либо приедут на тракторах к Белому дому.

Многовекторность Аргентины вызвана кризисом в США

Особенно пикантным выглядит предательство Аргентины, президент которой Хавьер Милей считается другом Трампа. США пообещали оказать Аргентине финансовую помощь, чтобы поддержать местную валюту. Но аргентинское правительство воспользовалось ситуацией и расширило экспорт сои в Китай, отменив экспортные пошлины. Это пришлось на пик сезона сбора урожая, поэтому аргентинский заместительный экспорт нанёс сильный удар по экспорту США.

На прошлой неделе во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке кто-то заснял сцену, в которой министр финансов США Скотт Бессент получил в мессенджер сообщение с жалобой на отмену Аргентиной экспортных пошлин.

"Почему США спасают Аргентину, одновременно отнимая у американских производителей сои крупнейший рынок сбыта?" — спрашивают в соцсетях.

Эта многовекторность союзников говорит о том, что США не находятся в кондициях, чтобы держать их силой, как и деньгами, коих мало.

Китай выиграет тарифную войну

Китай же, находясь в статусе противника США, имеет возможности просто отвечать симметрично — ответными пошлинами, что делает невыгодными закупки китайскими поставщиками в США, а также асимметрично — нетарифными мерами, как например, контролем за экспортом критически важных минералов. После этого Трамп снизил свои пошлины на Китай с 143% до 30%.

Продажи соевых бобов из США в Китай достигали 37,4 млн тонн в 2017 году, что составило 60% от общего объёма американского экспорта сои за тот год. По данным министерства сельского хозяйства США, общий объём экспорта американской сельскохозяйственной продукции в Китай за первые семь месяцев этого года сократился на 53% в годовом исчислении. У США нет очевидного решения этой проблемы, кроме краткосрочного плана финансовой помощи. Но это не решение на долгосрочную перспективу.

Проблемы внутри страны нарастают как снежный ком: инфляция, неутверждённый госбюджет, война с демократами во всех плоскостях, рост госдолга, несмотря на компенсационные тарифы.