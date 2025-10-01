Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру

"Репарационный кредит" Украине за счёт воровства замороженных российских активов — новая идея Брюсселя. Но поручителей, гарантирующих возврат денег Бельгии, не наблюдается.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия даёт Украине кредит под виртуальные репарации от России

Саммит ЕС в Копенгагене собрался для обсуждения предложения о предоставлении Украине кредита в размере 165 млрд долларов на основе замороженных средств ЦБ РФ.

Так просто изъять их нельзя: согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы. Пока европейцы конфискуют только прибыль от них, направляя около 8 млрд долларов в год киевскому режиму. Но этого в связи с окончанием американской помощи теперь крайне недостаточно. Дыра в бюджете Украины на следующий год составляет 60 млрд долларов.

Поэтому председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что она лично выдвинула идею "репарационного кредита". Урсулу поддержал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По их словам, это позволит использовать российские активы без их якобы прямого изъятия. Кредит будет возвращён только в том случае, если Россия компенсирует Украине "ущерб, причинённый во время войны". Странно предполагать, что ядерная держава уступит в войне Украине. Значит, этот кредит не вернётся странам, его предоставившим, и ляжет тяжёлым бременем на собственных налогоплательщиков.

Бельгия требует гарантий возврата кредита

Это, как давно известно, совершенно европейские элиты не волнует, но есть некоторые препятствия для принятия положительного решения.

Премьер-министр Бельгии, в депозитарии которой находится большая часть российских активов, выступил против, сославшись на чрезмерный риск для своей страны. Барт Де Вевер требует гарантий в виде оплаты судебных издержек и возврата денег, если суды примут решение в пользу РФ. То есть фактически денег (активов) в депозитарии не будет, а будут кредитные векселя от должника и бумажки с гарантиями от поручителей. Но платёжеспособных поручителей крайне мало. Париж хочет, чтобы ими стали другие страны "большой семёрки" — США, Канада, Япония и Великобритания, иначе Франция не согласует кредит.

Ответ России будет симметричным

Позиция РФ давно известна.

"Речь идёт о краже", — заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул 15 сентября, что Россия будет преследовать "европейских дегенератов из Брюсселя", пытающихся конфисковать российскую собственность, "до скончания времён" и "всеми возможными способами".

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в прошлом году, что западные активы в России также заморожены в равном объёме. Прибыль от этих активов концентрируется на специальных банковских счетах типа "С". Москва также могла бы конфисковать активы и акции иностранных компаний в России из европейских стран, обеспечивших кредит Украине, и распродать их. Например, активы российской "дочки" австрийской группы Raiffeisen Bank International, составляют около 22 млрд евро, и Москва не разрешает банку продавать бизнес.

Если бы не было этих замороженных активов, вокруг которых хороводом ходят западные спонсоры киевского режима, то их надо было придумать. Об этом намекнул президент РФ Владимир Путин, призывая страны Глобального Юга в своей торговле разработать платёжные системы, не восприимчивые к вмешательству Запада.

"Постоянно говорят о том, как они собираются украсть наши деньги, — сказал Владимир Путин. — Но как только это произойдёт, движение к регионализации платёжных систем ускорится и станет, без сомнения, необратимым".

Он добавил: "Возможно, за это стоит заплатить".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кредит бельгия евросоюз копенгаген владимир путин дмитрий песков антон силуанов дмитрий медведев урсула фон дер ляйен
