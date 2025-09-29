Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма

В сентябре главой темой обсуждения для крымских автомобилистов стало "где бензин" и "нет бензина". Привычный 92-й и 95-й исчезли с колонок либо появляются в продаже по 75-80 рублей за литр.

Дизель есть почти везде в Крыму, но взлетел в цене — он дороже, чем на материке на 5-10 рублей. Часто на стеллах заправок водителей встречают одни "нули".

Причина проста: на полуострове почти все АЗС — независимые. Это "ТЭС" и "АТАН", Grifon и "Мустанг", "Оледар" и "Старт", Formula и Red Petrol, Vesta и "Лето" и т. д.

У них нет своих заводов, нет магистральных труб и цистерн.

Они покупают топливо на бирже, где цена после ЧП с материковыми НПЗ улетела в небеса.

Логистика через паромную переправу и Мариуполь делает ситуацию ещё хрупче: любой шторм или задержка — и бензина нет.

На материке есть "ценовой якорь" — сети-гиганты вроде "Лукойла", "Газпрома", "Роснефти", "Магистрали" и т. д. Их ценники держат рынок.

В Крыму такого якоря нет. Независимые АЗС могут накрутить цену, а пока ФАС дойдёт с проверкой и штрафом, они успевают собрать сверхприбыль в пару миллиардов и спокойно заплатить многомиллионные штрафы.

Чтобы не работать в убыток (купив бензин за условные 80 рублей и продавая за разумные 62 и даже 70 за литр), крымские АЗС просто не закупают и убирают с продажи 92-й и 95-й бензин.

Они оставляют только дизель, где маржа чуть выше — рублей на восемь за литр.

Водители видят "нули", начинается паника, очереди, ажиотаж. Запасы исчезают в часы. Всё это мы уже проходили: помните, так пропадали и дорожали сахар, яйца, гречка, имбирь?

Вдобавок, как известно, заправки "живут" не на бензине — он лишь привлекает водителей и делает "оборотную кассу". Настоящий чистый заработок — в магазинах при АЗС: кофе с наценкой 300%, хот-доги, вода, жвачка, сигареты, "вонючки" для салона, даже уголь для шашлыка. Иногда до 70% дохода даёт именно эта "сопутка".

Но если бензина нет, то и покупателей в магазин не загнать. Прибыль тает, а налоги, зарплаты, ЖКУ остаются — и любому бизнесу хочется "денег сверху и побольше". Что делают независимые АЗС? Правильно, закладывают выпавшие доходы в цену на бензин — когда его всё-таки покупают.

Власти обещают, что к середине-концу октября ситуация выровняется: НПЗ вернутся в строй, логистика оживёт, сезонный спрос спадёт. Уже сейчас в Крым, как обещало руководство полуострова, приехали и едут бензовозы — правда панический спрос часто "высасывает" заправки до нуля за часы.

Но дешёвого бензина ждать не стоит. Уже сейчас поставщики в интервью "наивно" сравнивают цены с Европой и Британией, где литр стоит в разы дороже. При этом — не сравнивая ни зарплаты, ни размеры стран, ни количество машин. Они намекают: "Готовьтесь, дорогой бензин — это новая норма".

В соцмедиа тем временем множатся тревожные посты — украинские боты лютуют вбросами, подталкивая людей к панике. Хорошо, что крымчане в целом научились вычислять активность врага, но всё равно тревожность остаётся.

А ещё ряд PR-экспертов признаётся — им кажется, что в соцсетях работают не только вражеские "агенты", но идёт чья-то прокачка мысли: "Пусть будет дорого, хоть 80 за литр — лишь бы был бензин".

Помните анекдот про кошку, которую русский, немец и француз должны были заставить есть горчицу? "Уж очень похоже", — пишут спецы.

