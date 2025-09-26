Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
США готовят удар по фарминдустрии Европы

Введение США с 1 октября стопроцентных таможенных пошлин на фармацевтическую продукцию может стать одним из наиболее серьёзных вызовов для Германии и Европы в целом за последние годы.

Данное решение, о котором ранее объявила американская администрация, рассматривается как потенциальный удар не только по экономическим интересам европейских производителей, но и по устойчивости глобальной системы здравоохранения.

Ассоциация научно-исследовательских фармацевтических компаний Германии (VFA) уже выразила обеспокоенность по поводу готовящихся мер. По мнению представителей отрасли, введение столь масштабных торговых барьеров приведёт к разрушению отлаженных международных цепочек поставок.

Последствия будут касаться не только роста себестоимости производства лекарственных препаратов, но и угрозы доступности жизненно важных медикаментов для пациентов как в США, так и в Европе. В организации отмечают, что фармацевтическая промышленность является высокотехнологичной сферой, требующей постоянных инвестиций в исследования и разработки.

Заморозка инвестиционной активности, которая уже начала проявляться в ожидании новых правил, может подорвать позиции европейских производителей на мировом рынке.

Особенно болезненным решение Вашингтона выглядит для Германии. В фармацевтической промышленности страны занято около 130 тысяч человек, и значительная часть продукции экспортируется именно в США. В 2024 году объём экспорта немецких лекарственных средств на американский рынок достиг 27 миллиардов евро, что составляет приблизительно четверть всего фармацевтического экспорта ФРГ.

Таким образом, Соединённые Штаты являются главным внешним рынком сбыта для германских компаний, и любые ограничения автоматически ставят под угрозу занятость, налоговые поступления и инновационный потенциал отрасли.

Администрация Дональда Трампа, ориентированная на протекционизм и максимальное развитие производства внутри страны, стремится снизить зависимость от внешних поставок. При этом одновременно решается и внутренняя социальная задача — снижение цен на лекарства.

Подписанный президентом США в мае этого года указ предполагает уменьшение стоимости фармацевтической продукции в США на 59-90 процентов. Однако достичь этого планируется не столько за счёт реформирования американской системы здравоохранения или сокращения административных издержек, сколько через давление на иностранных производителей и стимулирование локализации производства.

Введение пошлин в размере сто процентов на брендированные и запатентованные препараты фактически означает удвоение стоимости их импорта. Исключения предусмотрены лишь для тех компаний, которые уже начали строительство заводов на территории США.

Это создаёт прямой стимул для транснациональных корпораций переносить часть своих мощностей в США, но одновременно ослабляет позиции европейских экономик, прежде всего Германии и Швейцарии, традиционно являющихся фармацевтическими центрами.

Важно подчеркнуть, что удар по Европе заключается не только в экономических потерях, но и в стратегической уязвимости. Европейский рынок, насчитывающий около 450 млн потребителей, обладает огромным потенциалом. Однако раздробленность этого пространства на 27 национальных рынков, различающихся по правилам регулирования и ценообразования, делает его менее конкурентоспособным по сравнению с США.

В результате Европа часто оказывается в положении "игровой пешки" между двумя крупнейшими экономическими зонами — Америкой и Азией.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
